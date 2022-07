Európában is elérhető a Haas szerszámmenedzsment-rendszere

A megfelelő szerszám csak pár kattintásra van!

Címkék: forgácsolás forgácsoló_szerszám Haas CNC szerszám szerszámtechnika

Hatalmas szerszámkatalógusok böngészése, a szerszámot forgalmazó cég elérése, és ha szerencsénk van, ugyanonnan vásárolhatunk szerszámtartót is. Már csak a szállítási határidőt kell kivárnunk. Ez a hagyományos út, amihez képest a Haas az EMO Milano 2021 kiállításon egy új szerszámmenedzsment-rendszert mutatott be a Haas gépekkel rendelkező ügyfelek számára. A HaasTooling ezzel elérhetővé vált az európai ügyfelek számára is.

Mi a HaasTooling.com?

Minden képzett gépkezelő mellé kiváló szerszámok kellenek, a Haas pedig egy közvetlen és egyszerű csatornát hozott létre a kiváló minőségű forgácsolószerszámok alacsony áron történő megvásárlásához. Ami eredetileg a forgácsolószerszámokkal kezdődött, mostanra más szerszámkategóriákra is kiterjedt. A HaasTooling.com oldalon szerszámtartók, eszterga- és marószerszámok, befogók és tokmányok, fúró- és menetszerszámok, tartozékok és csomagkészletek érhetők el, szinte minden, amelyre a műhelynek szüksége lehet!

Az oldalon megtalálható összes szerszám szigorú teszteken esett át a Haas gépeken a gépkezelők és az alkalmazástechnikusok által, mielőtt bekerült volna a kínálatba. A tesztekről videók is készültek, tehát minden szerszámhoz eleve rendelkezésre állnak a videók és a forgácsolási adatok. Ha rákattintunk a kívánt szerszámra, egy videót tekinthetünk meg annak működéséről, beleérte az előtolásokat és a sebességet, a fogásmélységet, valamint az összes szükséges adatot, amikkel a szerszám megérkezésekor azonnal munkába is állíthatjuk azt.

Gyors eredmény

A Haas minden héten egyre több szerszámot tesz elérhetővé a HaasTooling.com weboldalon. Ijesztő feladat lenne megtalálni ennyi szerszám között az optimálisat, ha nem segítenének a könnyen használható szűrők. A lehetőségek nagy választékáról pár kattintással eljuthatunk a néhány „szűrt” lehetőségig. Az egyszerű navigáció és fizetési folyamat révén bármikor feladhatjuk a rendelést – a hét minden napján, a nap 24 órájában.

De a Haas ennél is továbbment a programkészítés és a beállítás felgyorsításában. A szerszámtesztekből származó összes forgácsolási adat megtalálható a Haas gépek vezérlőjében. A könnyen használható VPS-sablonok közül kiválasztható a kívánt szerszám a menüből, így automatikusan betöltődnek az anyagtípus alapján a programhoz ajánlott sebességek és előtolások.

Amiért megéri használni a HaasTooling.com oldalt:

A gépeknél már jól ismert ár/érték arány a szerszámoknál is;

99 euró rendelési érték felett gyors és ingyenes kiszállítás Magyarország teljes területén;

Egyszerű, online rendelés;

Gyártásban tesztelt szerszámok;

Átlátható, nyitott árak;

Videós támogatás, gyártási tippek.

Molnár László