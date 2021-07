Erre mondják, hogy megvan benne az a bizonyos plusz

A Prima Power új Laser Genius+ 2D gépe a lézervágás új korszakát hozta el

Címkék: fiber lézer Lang & Társai Kft. lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia Prima Power

A Prima Power újabb modellel bővítette 2D termékcsaládját. A Laser Genius+ gépet arra fejlesztették ki, hogy megfeleljen a folyamatosan fejlődő piaci igényeknek, illetve új sebességi, megbízhatósági és pontossági mércét állítson fel.

A teljes mértékben Olaszországban tervezett és gyártott új Laser Genius+ 2D fiber lézergépet a Prima Power több mint 40 éves tapasztalatának és rendkívül pragmatikus megközelítésének a felhasználásával fejlesztették ki, célja pedig a valós piaci igények kielégítése. Ehhez nagyobb teljesítményre, hatékonyságra, minőségre, egyszerű használatra, automatizálásra és intelligenciára van szükség.

A 180 méter/perc sebességnek köszönhetően a Laser Genius+ a piac egyik leggyorsabb és leghatékonyabb gépe. Ami a legfontosabb: a gépet arra tervezték, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a rendelkezésre álló lézerteljesítményből.

A Prima Power új Laser Genius+ 2D gépe

A Laser Genius+ gépcsalád az 1530-as, a 2040-es és a 2060-as méreteket tartalmazza, amelyek széles, 2–15 kW közötti teljesítményű fiber lézerforrások széles skálájával szerelhetők fel. A gépet úgy tervezték, hogy átfogó ellenőrzést gyakoroljon a lézeres folyamat felett, és hogy a rendelkezésre álló teljes teljesítménnyel maximális megbízhatóságot és minőséget érjen el. A nagy teljesítmény kihasználásához gyors, merev és könnyű gépre van szükség. Mert akárcsak az autók esetében, ahol a lóerő önmagában nem elegendő a nagy teljesítmény eléréséhez, sokkal többet számít a futómű, a merev váz és a könnyű kialakítás. Pontosan ugyanez a helyzet egy lézeres vágógépnél is. A ciklusidők csökkentése érdekében fontos az összhang a keret merevsége és a mozgó tömegek súlya között. Pontosan ezek a funkciók teszik lehetővé a Laser Genius+ számára, hogy mindig a maximumot hozza.

Az új lézerfejet arra tervezték, hogy optimálisan kezelje a vastag fémlemezek megolvasztásához szükséges hőt, miközben hideg és tiszta maradjon. Ez a vágási folyamatot valós időben aktívan irányító érzékelőknek, a hermetikusan elkülönített optikának, a leegyszerűsített mechanikának és a nagy hatásfokú füstelvezető rendszernek köszönhető.

A gép másik fontos előnye az egyedi elrendezés, amelyet úgy terveztek, hogy biztosítsa a kiemelkedő ergonómiát és a könnyű kezelhetőséget, valamint ezzel párhuzamosan a legtöbbet hozza ki az alapterületből.

Laser Genius+ Compact Server automatizálással

Az akadálymentesség mindig is a Prima Power gépek megkülönböztető jellemzője volt, és ez még inkább érvényes a Laser Genius+ esetében. A kabin nagy tolóajtói a maximális ergonómia érdekében a jobb vagy a bal oldalon, vagy akár mindkét oldalon elhelyezhetők.

A kis alapterület, valamint az egyszerű, az összes már tesztelt szolgáltatást egy külön, a gép munkaterületétől elkülönített modulba integráló elrendezés révén a gép egy rendkívül kompakt, gyorsan telepíthető plug & play rendszer. Szállítás után a gyártás két napon belül megkezdhető. Szimmetrikus és megfordítható elrendezésének köszönhetően ezenkívül bármilyen gyártási környezetben elhelyezhető a logisztikai folyamatok korlátozása nélkül.

Kompakt elrendezése ellenére a Laser Genius+ rendelkezik a legnagyobb munkaterülettel a piacon kapható többi 2D géphez képest: 3 150 × 1 600 × 150 mm (X/Y/Z) az 1530-as modell és 4 320 × 2 200 × 150 mm (X/Y/Z) a 2040-es modell esetében.

Az új Prima Power fiber lézerfej kiváló vágási minőséget és dinamikát garantál minden anyagon és minden, a 15 kW lézerteljesítménnyel még megmunkálható mérettartományban.

A fej a távolság gyors, reaktív és pontos méréséhez, így a gyújtótávolság és az átmérő automatikus állításához adaptív optikát tartalmaz egyetlen fókuszlencsével, amely minden gyártási követelménynek megfelel az oldalsó ütközésvédelmi rendszerektől (SIPS) és az optikai precíziós vezérléstől (OPC) kezdve a védőüveg-lehúzóig az egyszerű ellenőrzés érdekében.

Laser Genius+ 1530 és 2040 – A gép innovatív megfordítható elrendezéssel rendelkezik

A Laser Genius+ felügyeleti rendszerek az egész folyamatot ellenőrzik. A LISA (Light Intensity System Analyzer) például valós időben ellenőrzi a folyamatparaméterek helyes működését, az Optika Ellenőrzés funkció pedig a védőüveg karbantartásának kezelését teszi lehetővé, minimalizálva ezáltal az állásidőket.

A gép opcionálisan Tech Suites programcsomaggal is rendelhető, ami biztosítja a ciklusidők további csökkentését, ugyanakkor a fejmozgások, illetve a lyukasztási és vágási paraméterek intelligens kezelésével a minőséget is javítja. Az új automatikus, 20 férőhelyes fúvókacserélő biztosítja, hogy mindig a legmegfelelőbb fúvóka legyen használatban.

A Laser Genius+ a Prima Power által valaha gyártott legokosabb és leginkább hálózatosított gép, nagyon magas fokú csatlakoztathatósággal, új lézerfej-érzékelőkkel és mesterséges intelligencia algoritmusokkal a fejlett folyamatfelügyeleti és vezérlési funkciókhoz.

A gép más rendszerekhez és kezelőszoftverekhez is integrálható, maximalizálva ezáltal a hatékonyságot és a termelékenységet. A szoftver minden fázist képes kezelni: a megrendelések importálását, a Prima Power CAM-szoftverekkel történő automatikus programozást, a gyártás megtervezését és a közvetlenül a gépre töltött munkalistákat, a gyártási adatok gyűjtését (gyártott alkatrészek, felhasznált anyagok) és a teljesítmény mérését (gépállapot, riasztások, feldolgozási idők). Ezenkívül a gyártásirányítási rendszerhez szükséges összes adatot biztosítja, miközben teljes mértékben megfelel az ipar 4.0 kompatibilis rendszerekre vonatkozó követelményeknek.

A Prima Power a termék teljes életciklusán át együttműködik az ügyfelekkel, ezért a dolgok internetének koncepciója alapján egy SAAS (Software As A Service) megoldást is kifejlesztett. Ez a megoldás a Laser Genius+ által gyűjtött nagy mennyiségű viselkedési (nem gyártási) adat megfigyelésére és fejlett diagnosztikájára irányul. Az információkat a biztonság kedvéért tanúsított felhőben gyűjtik, és csak a Prima Power Service Center technikusai által érhetők el, akik a Remote Care webalkalmazás révén ellenőrzik a gép viselkedését, és adnak javaslatokat a gyártási feltételek javítására, valamint a váratlan problémák elhárítására.

Új 24 hüvelykes, nagy felbontású, kettős kijelzős konzolt és egyszerűsített felhasználói felületet is tartalmaz a Laser Genius+. A gépen található Információs Panel néhány információt valós időben is megjelenít, például a feldolgozott anyagok és az energiafogyasztás részleteit, ami nagyon hasznos a gépkezelők és a termelési vezetők számára.

A gép három új szoftvermodullal is rendelkezik. Az alakzatok kamerás digitalizálásával történő hulladékkeret-újrahasznosítást végző Optia a keletkező hulladékot csökkenti. A leegyszerűsített Wizard CAM új terítékkiosztó folyamatok létrehozását vagy a meglévők módosítását (az alkatrészek mozgatásával, forgatásával és törlésével) teszi lehetővé. A 2D Editor alkatrészprogram grafikus szerkesztő pedig a technológia kiigazítását végzi (kézi és automatikus vágás, bevágás és mikrokötések).

A Laser Genius+ gépet folyamatos 24/7 gyártásra tervezték. Az alapkivitel is tartalmaz egy teljesen elektromos, a korábbi változatokhoz képest akár 30%-kal alacsonyabb ciklusidejű palettacserélőt. A gép megnövelt dinamikus teljesítményére és a nagy teljesítményű fiber lézerek optimális kihasználására tekintettel a Laser Genius+ géphez automatizálási megoldások széles köre illeszthető, amelyek az összes gyártási igényt lefedik, így az emberi beavatkozás nélküli termelést is. A gép könnyen csatlakoztatható a Prima Power automatizálási rendszerekhez az anyag és a megmunkált alkatrészek mozgásának (be- és kirakodás, gyűjtés, rakásolás és tárolás) automatizálására és a termelékenység további növelésére. Az automatizálási modulok később is integrálhatók, ha a gyártási darabszámok növekednek.

A Compact Server a legkompaktabb elrendezési megoldás a piacon. Megfizethető és könnyen használható, valamint rövid felügyelet nélküli gyártási időszakokra is alkalmas, amikor nincs termékmix. Egy harmadik paletta hozzáadásával a kézi állomásról és az automatizált rendszerből is megvalósítható a be- és kirakodás, így növelhető a gyártási rugalmasság. A Combo Tower Laser 1 vagy 2 multifunkcionális és konfigurálható toronnyal kapható, amelyek optimális megoldást jelentenek a kis és közepes méretű darabszámokhoz. A Night Train pedig egy rugalmas gyártórendszer, amely a teljes gyártási folyamatot az ütemezéstől a gyártási jelentésekig egyetlen lépésben automatizálja, így ideális megoldás a 24/7 gyártáshoz.

A Laser Genius+ a Prima Power gépek összes előnyét magában hordozza, de tökéletesíti is azokat az ügyfelek igényeinek megfelelően, ezáltal kiváló termelékenységet, minőséget és hatékonyságot kínál a maximális ergonómia és a könnyű kezelhetőség mellett.

További információ:

Lang & Társai Kft.

Holczer Dávid, értékesítés és szaktanácsadás

Tel.: +36 70 397 7388

E-mail: david@langtool.hu