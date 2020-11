Erősségeire összpontosít a STUDER a „Köszörülés Művészetével”

Új arculati kampánnyal hangsúlyozza ki a STUDER azt, amihez a legjobban ért: köszörülés, a legmagasabb fokon!

A koronavírus által kiváltott egészségügyi válság, a Brexit, a kereskedelmi korlátozások, valamint az autóipar strukturális változásai révén 2020 egy kihívásokkal teli év lett. „Próbatétel – ezt a kifejezést használta Sandro Bottazzo, a Fitz Studer AG értékesítésért és marketingért felelős ügyvezető igazgatója. – Ilyen helyzetben pedig egy vállalatnak a saját erősségeire kell összpontosítania. Nem szabad amiatt aggódnunk, amit nem tehetünk meg, inkább arról kell beszélnünk, amiben a legjobbak vagyunk.”

Mi az erősségek alapja? „Kivételes szakértelemmel rendelkezünk a köszörüléstechnikában – jelentette ki Sandro Bottazzo. – A köszörülés sokkal több, mint egyszerű megmunkálás. Minden paramétert kézben kell tartanod, és ha ezeket képes vagy irányítani, akkor érheted el a »Köszörülés Művészetét«. Semmi sem mond el többet rólunk, mint a céges mottónk. A köszörülés olyan művészet, amelyet nem mindenki képes ilyen magas szintű pontossággal és minőséggel elérni.”

Sandro Bottazzo értékesítésért, ügyféltámogatásért és marketingért felelős ügyvezető igazgató a dekorált Studer S31 gép előtt

A Köszörülés Művészete

Az új kampány a művészet világát is megidézi. A STUDER 2020. februári rendezvényén mutatták be a svájci művész, Ata Bozaci által megjelenített S31-es gépet, ami az elkövetkező szakkiállításokon is bemutatkozik majd. „Az elmúlt években a berendezéseink promóciójára koncentráltunk, a jelenlegi nehéz gazdasági környezet ellenére pedig most tudatos imázskampányt folytatunk” – magyarázta Bottazzo. Ata Bozaci a STUDER három alapvető értékét – minőség, precizitás és szenvedély – jeleníti meg a látványelemekben.

A geometriai alakzatok harmonikus képpé állnak össze A svájci művész, Ata Bozaci tervezte a „Köszörülés Művészetének” képeit. A szemet formázó kék tónusok, a finom vonalakkal rajzolt alkatrészek mind azt sugallják, mintha átlátnánk a gépburkolaton. Az élénk fantáziával kialakított koncepció célja az volt, hogy a megfigyelő különböző távolságokból másképp érzékelje a STUDER S31 gépet. A tervező több tipikus STUDER alkatrészt és terméket „vett kölcsön” a grafikához anélkül, hogy túlzásokba esett volna. A három legfontosabb látványelem összképe A graffiti és az utcai művészet világából ismert Bozacinak sikerült egy nagyon egyedi stílust kifejlesztenie. Számos művében a geometriai alakzatok csak közelről, míg a teljes kép csak távolról érzékelhető. Számos alkotás a közönség előtt születik meg. Bozaci tervezte a zürichi Swissmill torony dizájnját, a legnagyobb falfestménye pedig 27 méter magas, és egy csecsemőt ábrázol okostelefonnal a kínai Sencsenben. Bozaci munkájában nagy szerepet kapott a STUDER alapvető értékeinek kihangsúlyozása. „A szem a pontosságra, a kéz a minőségre, a szív pedig a szenvedélyre utal” – mondta a művész.

A STUDER még ezekben a kihívásokkal teli időkben is erős benyomást akar kelteni, és bátorságot, önbizalmat akar sugározni. A bátorság és önbizalom természetesen a vállalat több mint 100 éves sikeres történelméből is fakad. „De nem ülhetünk a múlt babérjain – hangsúlyozta Sandro Bottazzo. – Számos projektet és beruházást hoztunk előtérbe, amelyek célja a gépek és szolgáltatások, valamint a vállalati folyamatok és a kommunikáció továbbfejlesztése.”

Gépek, szolgáltatások és folyamatok

A Fritz Studer AG folytatja a steffisburgi telephely fejlesztését. Három, magasan automatizált, hálózatba kapcsolt 5 tengelyes megmunkálóközpontot állítottak be a sorozatgyártásba, és több mint 400 különböző, komplex gépalkatrészt készítenek részben emberi felügyelet nélküli gyártásban. A legújabb gép-, szerszám- és folyamattechnológia következetes használata a legmagasabb pontossági követelmények hatékony és minőségi teljesítését teszi lehetővé. Tovább optimalizálták az ügyféltámogatást, többek között a regionális szervizmenedzser (első szintű támogatás) és a technikai támogatás (harmadik szintű támogatás) közé beépített újabb szinttel. Ez az úgynevezett megoldástámogatás (második szintű támogatás) még gyorsabb és jobb szolgáltatás elérését teszi lehetővé.

A UNITED GRINDING Group többi márkájával együttműködve tovább bővítették a PuLs® kezdeményezést: minden STUDER-alkalmazottnak lehetősége van nyitott szakmai beszélgetéseken részt venni a vállalat vezetőivel. „Ezek a beszélgetések 2019-ben kezdődtek, és nagyon jó a fogadtatásuk – hangsúlyozta Sandro Bottazzo. – Ez egy új és az eddiginél is nyitottabb együttműködési kultúra kezdete.”

Részletkép a dekorált Studer S31 gépről

A STUDER minőség

„A minőség azt jelenti, hogy minden szempontból teljesítjük az ügyfelek elvárásait. Ezt a minőséget az ügyfél által a STUDER termékek és szolgáltatások iránt megfogalmazott követelmények határozzák meg – magyarázta Stephan Stoll, a Fritz Studer AG igazgatója. A STUDER a minőséget nem csak ráfordítások, dokumentumok és ellenőrzési pontok alapján méri, hanem nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek elégedettségére és a visszatérő vásárlók számára is. Az elvárt minőség biztosítása érdekében minden egyes alkalmazottnak tisztában kell lennie a minőség általános koncepciójával, és fel kell tennie magának a kérdést, hogyan járulhat ahhoz hozzá. „A Net Promoter Score® felmérés révén évek óta követjük az ügyfelek elégedettségét és az ajánlási arányt – tette hozzá Bottazzo. – Ez fontos eszköz a folyamatos visszajelzésekhez. Az eredményeket havonta értékeljük az elkövetkező fejlesztések gyors meghatározása és végrehajtása érdekében.”

A STUDER pontosság

„A pontosság nem csak olyan alapvető paraméterekhez kapcsolódik, mint a méretstabilitás, valamint az előírt alak- és pozíciótűrés. A környezeti hatások minden típusát figyelembe kell venni: hűtőfolyadék, szenzortechnika, rezgések, klimatikus viszonyok, valamint a beépített alkatrészek pontossága – sorolta Alexander Heiter, a mechanikai gyártás vezetője. – A mechanikai megmunkálás során a gyártás a mikrométeres tartomány alatt történik, de érdekes módon, a legnagyobb pontosságot még mindig csak emberi közreműködéssel lehet elérni. A hántolási folyamat során például a tapasztalt munkatársak a hántolókésekkel az elvárt síklapúság és hajlásszög tűrésekig munkálják meg az alkatrészeket. Erre egyetlen gép sem képes önmagában ilyen pontosság mellett.”

A STUDER szenvedély

„A szenvedélyt kitartással kell művelni. Nem az első eredményt kell ünnepelni, hanem azt kell nézni, hogyan működhetne még jobban. A szenvedély a minőségi munka igényéhez kapcsolódik, és úgy gondolom, hogy a STUDER számára a minőség központi kérdés. Ha valamiben a munkatársak 100 százaléka egyet tud érteni, akkor az a minőség. A PuLs® és lean filozófiánkkal folyamatosan optimalizáljuk folyamatainkat – mondta Daniel Renfer, a Fritz Studer AG PuLs® Lean Management vezetője. Renfer a szenvedély másik jelét abban látja, hogy az alkalmazottak és a munkáltató kölcsönösen lojálisak egymáshoz. – Figyelemre méltó, hogy sok munkatárs nagyon régóta van velünk. A szenvedély azt is jelenti, hogy nehéz helyzetekben számíthatsz a többiekre, és az átlagosnál sokkal többet tudtok tenni. Néhány alkalmazottunk akár 35, sőt 40 vagy még több éve dolgozik a cégnél. Sokan eleve a STUDER-nél gyakornokoskodtak, mint Sandro Bottazzo vagy éppen én.”

