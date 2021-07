Erőátviteli hatékonyság norelem ékszíjrendszereivel

Címkék: gépgyártás norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A norelem ékszíj- és ékszíjtárcsa-választéka biztosítja, hogy erőátviteli rendszerek nagy nyomatékátvitel mellett is sima futással és hatékonyan működjenek. A szíj- vagy lánchajtáshoz tervezett választék nagy nyomaték átadására, átvitelére képes.

A norelem könnyen beépíthető és karbantartható ékszíj-kínálata több méretben kapható és olyan alkalmazásokban használhatóak, ahol a nyomatékot gépeken belül kell átvinni, így például autóipari egységekben, háztartási készülékekben - például a mosógépekben -, valamint ipari berendezésekben.

A norelem ékszíjainak trapéz keresztmetszete nagy felületi nyomást biztosít, így a lapos szíjakkal összevetve nagyobb nyomatékok átadása lehetséges kisebb kubatúrában. A feszesség minimalizálása lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy az alkalmazásokon belül használt csapágyaknál csökkentsék a karbantartást, és növeljék azok csereperiódusait.

A norelem poliészter feszítőkábellel készült neoprén ékszíjcsaládja két különböző formában - DIN 2215 és DIN 7753 - kapható. A DIN 2215 szerinti kivitel 463 mm és 5038 mm közötti külső hosszal és három különböző változatban érhető el. norelem ékszíjai az ISO 1813 szabvány szerinti elektromos vezetőképességgel és -55°C +70°C közötti működési hőmérséklet-tartománnyal bírnak. Bár ellenállnak az olajnak, a hosszabb élettartam elérése érdekében ajánlatos kerülni az ásványi olajokkal és zsírokkal való állandó érintkezést.

A nagyobb erőátvitelt kereső mérnökök számára norelem keskeny ékszíjai (DIN 7753) jelentenek ideális megoldást nagyobb mélység/szélesség arányuknak köszönhetően, amely a tárcsa nagyobb részét pozícionálja a szíj feszítőkábelei alá. norelem három különböző szélességben, 524 mm és 5022 mm közötti külső hosszal, három különböző változatban kapható keskeny ékszíjainak működési hőmérséklettartománya -55°C és + 70°C között van.

A norelem választékának utolsó elemét az ékszíjtárcsák jelentik. A szürkeöntvényből készült gépelemek kúpos furattal készülnek kúpos szorítóhüvelyek számára, amelyekre az ékszíjtárcsák tengelyre történő felszerelésekor van szükség. A 35 méter/sec maximális kerületi sebességre tervezett ékszíjtárcsák 12 különböző formában állnak rendelkezésre.

«A mérnökök által már régóta használt ékszíjhajtások az egyedülálló formának köszönhetően megkönnyítik a gyorsan mozgó szíjak helyben tartását, ahogy beékelődnek a tárcsa hornyába - jelentette ki Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. - A könnyen beépíthető és karbantartható ékszíjakkal és ékszíjtárcsákkal könnyen elérhető az erőátviteli rendszerek sima futású és hatékonyan működése.»

A mérnökök a gépelemeket norelem tökéletes katalógusában, a THE BIG GREEN BOOK-ban is megtalálhatják. Az adatlapok és a CAD modellek online elérhetők, és a norelem webáruházán keresztül közvetlenül is megrendelhetők.

www.norelem.hu