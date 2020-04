Emlékszik még az S-Modellre?

A dinamikus mozgású, 4 – 30 kW teljesítményű fiber lézervágógép költséghatékony alternatívát jelent a lemezmegmunkáló cégek számára

Az 1980-as években az országban működő 17 S-Modell üzlet próbált divatos nyugati importruhákkal némi színt varázsolni a konfekcióáruhoz szokott országba. A drága nyugati termékeket árusító üzletek már kis alapterületükkel is az exkluzivitást hangsúlyozták, és nagyon nyereségesek voltak. Az üzletlánc ma már nem létezik, de 2020-ban új S-modell jelent meg a piacon, amely a drága nyugati ruhákhoz képest ugyan kedvezőbb árú keleti gépeket kínál, de a nyereséget ugyanúgy garantálja az ügyfelei részére.

A Bodor Laser S-modelljének grafitos öntöttvas felhasználásával készült nagy nyomószilárdságú és keménységű ágyának minimális húzószilárdsága 200 Mpa. A nagy fokú ütés- és kopásállóság, illetve a magas termikus stabilitás csökkentik a gép működés közbeni elhasználódását, és növelik a gép hosszú távú pontosságát. A repülőgépiparban használt minőségű alumíniumötvözetből készült keresztgerenda piramis alakú, stabil szerkezete ellenáll a csavaró és nyíró igénybevételeknek. Az ultra magas nyomással öntött, nagy sűrűségű gerenda kisebb tömege ellenére is nagyobb szilárdsági és merevségi értékekkel rendelkezik, nagy sebességű, precíziós vágást lehetővé téve. A Bodor S-modell 20 – 50 mm vastagságú rozsdamentes acél, szénacél alumínium, vörösréz és fémötvözetek vágására használható.

Magasabb hatásfok, költségcsökkenés

A megmunkálás elindítása egyetlen gombnyomással történik, nincs szükség ismételt beállításokra, így a kezelés egyszerűbb, kényelmesebb és praktikusabb. A 360°-os látószögű radarrendszer előre látja és felismeri az akadályokat, ezáltal a Z tengely nagy sebesség mellett is képes az akadályokat kikerülni. A felhasználói felület jelölő négyzetének kipipálása után a maradékanyag-vágási folyamat is elindítható, ami csökkenti a keletkező hulladékmennyiséget és ezáltal a teljes gyártási költséget. A PRECITEC autofókuszos lézerfej alacsonyabb meghibásodási aránya csökkenti a karbantartási költségeket, és növeli a berendezés élettartamát. Az új generációs intelligens perforációs technológia révén a közepes és vastag lemezek átlagos perforációs ideje 4 másodpercre csökkenthető. A rendszer automatikus perforáció paraméter illesztést végez, ami módosítások nélkül is ideális adatokat ad a lyukasztási folyamat során. A perforálás alatt keletkező salak hatékonyabb eltávolításával a vágási élek simák és épek maradnak. A vastag lemezeknél az intelligens funkciókkal elkerülhető a furatok átrobbanása, illetve a túlmelegedés miatti lemezdeformáció.

A különböző lemezvágásokhoz hat sablon áll rendelkezésre. Az ismétlődő beállítások megszüntetését célozza az intelligens vortex folyamat kiválasztás, amely a lemez anyagának és vastagságának megfelelően választja ki a folyamat-paramétereket. A hatékonyság növelését és a gyártási költségek csökkentését célozzák a 200 m/perc sebességet biztosító hajtásrendszer, a 4G gyorsulás, a gyors Z tengely reakció is, valamint az egygombos WiFi távvezérlő is.

Nyugati minőség keleti áron

A PRECITEC autofókuszos lézerfejjel, Rexroth motorvezérléssel és ágyvezetékkel, Stober lassító áttétellel, SMC elektromos vezérlésű proporcionális szeleppel és nagy pontosságú Atlanta fogasléces hajtással felvértezett S-modell a legtöbb iparág megmunkálási igényeit képes kielégíteni. Széles körben elterjedt az autóiparban, az elektronikai gyártásban, a lítiumion-akkumulátorok és szolárberendezések előállításában, illetve az általános iparban.

A munkafolyamatot egy beépített 1080 p felbontású HD kamera figyeli. A felhasználói felület valós időben jelzi a megmunkálást, ami a folyamatot még intuitívabbá teszi. A nyílt Beckhoff-rendszer révén a lézergép felhasználói felülete és a Bodor-termékekre jellemző ismertetőjegyek testreszabhatók és távolról is kezelhetők. A kifejezetten a nagy sebességű megmunkálásokhoz tervezett EtherCat buszvezérlő gyors jelkommunikációt és nagy pontosságú szinkronizálást biztosít.

Automatikus fúvókacsere

A részletes és pontos vezérlőrendszerrel a fúvókák automatikusan cserélhetők a különböző anyagok és anyagvastagságok igényei szerint, megtakarítva a manuális csereidőt és javítva a megmunkálás hatékonyságát. A modern kalibráló és tisztító funkciókkal teljesen automatikus lézerfej-kalibráció és fúvókatisztítás végezhető.

A műszaki tartalom és az esztétika összhangja

A Bodor S-modellt CE és FDA normáknak megfelelő, teljesen zárt kivitel, a környezetet egyáltalán nem károsító, nagy teljesítményű elszívórendszer, valamint az emberi szemet megóvó biztonsági üveg jellemzi. A gép burkolata hőkamrás fényezési eljárással készített ezüstdekorációból, gyémántvágóval méretre vágott edzett üvegekből és alpesi fehér fémlemezekből készült, így a dizájn bármely felhasználói csoport igényeit maximálisan kielégíti. A szerszámgép státuszát szalagfényes figyelmeztetőrendszer jelzi ki.

Gépadatok dióhéjban

Modell S4020 S6020 S6025 S8025 Munkaterület (mm) 4 070 × 2 040 6 100 × 2 040 6 100 × 2 540 8 100 × 2 540 X/Y tengely pozicionálási pontosság (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05 X/Y tengely ismétlési pontosság (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 X/Y tengely maximális, egyidejű pozicionálási sebesség (m/perc) 200 200 200 200 Lézerteljesítmény (W) 4 000 – 30 000 4 000 – 30 000 4 000 – 30 000 4 000 – 30 000

Magyarországi forgalmazó:

Optimum Hungária Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 28–30.

+36 1 434 2680

ugyfelszolgalat@optimum-hungaria.hu

www.bodorlaser.hu