Emelőhevederek akár 5 tonna teherbírással

A norelem lap- és körhevederei rugalmas, biztonságos és robusztus alternatívát jelentenek a drótkötelekkel és láncokkal szemben

A szabványos alkatrészekre specializálódott norelem lap- és körhevederek széles választékát kínálja, amelyek számos iparágban használhatók anyagmozgatáshoz és emelési feladatokhoz. A nagy szilárdságú poliészterből készült, nehéz terhek emelésére szánt körhevederek könnyebb, biztonságosabb és rugalmasabb alternatívát jelentenek a hagyományosan használt láncokkal és drótkötelekkel szemben.

A körhevederek ideálisak finoman megmunkált, vagy érzékeny berendezések mozgatásához. A nagyszilárdságú, végtelenített poliészter szálakat tartós védőhüvely borítja, olyan kopásálló felületet biztosítva, ami megvédi a mozgatott termékeket a töréstől, vagy a sérülésektől. Rugalmasságuknak köszönhetően a szabálytalan alakú tárgyak, például a csövek is biztonságosan rögzíthetők. A laphevederek ezenkívül széles teherhordó felülettel rendelkeznek, ami nehéz és nagy teher esetén megnövelt érintkezési felületet biztosít.

A norelem akár 5 tonna teherbírású emelőhevederei rendkívül erősek és nehéz terhek mozgatásakor is rendkívül biztonságosak. A CE-jelöléssel ellátott hevedereket a gépekről szóló európai uniós irányelvvel összhangban hétszer nagyobb értékre tesztelték, mint a névleges üzemi terhelési határérték. A hevederek súlya és rugalmas kialakítása biztonságosabb és könnyebb munkavégzést tesz lehetővé.

A drótkötelek és láncok gazdaságos alternatívájának számító emelő hevederek alacsony költség mellett is hosszú élettartamot garantálnak. A tartós poliészter szerkezet alacsony nedvszívási tényezővel rendelkezik, ellenáll a penészesedésnek és a rothadásnak. Ez a tulajdonság - a magas UV-ellenállással kiegészítve - a hevedereket vízi szállításhoz és egyéb kültéri alkalmazásokhoz is ideálissá teszi. Bár sok szintetikus hevedert nem javasolnak szélsőséges hőmérsékleteken történő alkalmazáshoz, norelem termékei -40°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban is működnek.

«Ha bármilyen súlyt emelünk fejmagasság fölé, kiemelkedően fontos a biztonság - mondta Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. - A láncok, a drótkötelek és a sodronyhevederek mindegyike alkalmas a teher biztonságos és hatékony emelésére, de a szintetikus hevederek költséghatékony alternatívát jelentenek ezekkel szemben.»

«A kínálatunkban szereplő termékek extra szintű védelmet nyújtanak mind a mozgatott áruk, mind a műveletet végző dolgozók számára - tette hozzá Marcus Schneck. - Méretek, teljesítmények és kiegészítők széles választékával olyan elemeket kínálunk, amelyek szinte minden manuális anyagmozgatási követelménynek gyorsan és megbízhatóan megfelelnek.»

A norelem a hevederhorgokat és hurkolószemeket is tartalmazó szélesebb termékválasztékába tartozó lap- és körhevederek a cég több mint 60 000 szabványos gépelemet tartalmazó THE BIG GREEN BOOK termékkatalógusában is megtalálhatók. Alternatív megoldásként a vállalat egy új webáruházat is elindított, ahonnan számos alkatrész még a megrendelés napján kiszállítható.

www.norelem.hu