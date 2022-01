Ember-robot együttműködés a gyártásban

Együtt a biztonságért

Az együttműködő robotok számos előnnyel rendelkeznek. Könnyen telepíthetők és programozhatók, kompakt méretűek, és nem kell biztonsági kerítést építeni köréjük. A feladatok és műveletek széles skáláját képesek elvégezni, éjjel-nappal dolgoznak, és nagymértékű megtérülést biztosítanak, emellett az automatizálást elérhetőbbé teszik a kis- és középvállalkozások számára. Legfontosabb előnyük azonban mégis az, hogy segítenek megóvni az alkalmazottak egészségét. Számos vállalati példa is bizonyítja ezt: a kobotok ugyanis több szinten is csökkentik a munkahelyi sérülések és balesetek kockázatát. Amellett, hogy a lehető legbiztonságosabbak az ember számára, a személyzetet kimerítő, monoton műveletek is átruházhatók rájuk. Nézzük, hogy mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban!

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint évente világszerte mintegy 340 millió ipari baleset történik, és 160 millió ember válik foglalkozási baleset áldozatává. Az általános tendencia pedig azt mutatja, hogy ezek a számok évről évre nőnek. A jövőben a kobotok jó irányba változtathatják meg ezeket a statisztikákat.

A kobotok legfontosabb jellemzője, hogy képesek az emberek mellett dolgozni anélkül, hogy veszélynek tennék ki őket. Mindez a több érzékelőnek és a kifinomult biztonsági rendszernek köszönhető. A kollaboratív robotok képesek lelassítani vagy teljesen megállni, ha egy ember túl közel van hozzájuk.

A szemantikus intelligencia fejlesztése még biztonságosabbá teszi az együttműködő robotokat, mivel lehetővé teszi számukra, hogy jobban felmérjék a környezetet és megfelelőbben reagáljanak rá, valamint jobban felismerjék a körülöttük lévő emberek beszédét és gesztusait. A robot például nem csak azt fogja felismerni, hogy az előtte lévő tárgy egy ember, nem pedig egy gép, hanem képes lesz megjósolni annak további cselekedeteit is. Ha egy alkalmazott az ajtó felé tart, és mozgásának pályája keresztezi a robot pályáját, a robot ennek megfelelően módosítja mozgását.

Végezetül, a robotok könnyen vállalhatnak potenciálisan veszélyes feladatokat, legyen szó veszélyes alkatrészekkel és anyagokkal való munkáról vagy veszélyes körülmények között végzett munkáról. Az ILO statisztikái szerint csak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkák évente több mint 650 ezer halálesetet okoznak, ezért a robotok alkalmazása ezekben a műveletekben nagyon fontos.

A JVC Electronics Indonesia (JEIN) vállalat, amely audiovizuális és navigációs eszközöket gyárt autókhoz, robotokat használt ilyen műveletekhez. A JEIN üzemében hét UR3-as kollaboratív robotot vezettek be, melyek különböző feladatokat végeznek, például alkatrészek lapokra szerelését, csavarozást, forrasztást. A forrasztás során káros gőzök és porszemcsék szabadulnak fel, és ezeknek a műveleteknek a kobotokra való átvitele segített megóvni a vállalat dolgozóit a veszélyes feladatoktól. Emellett a kobotok bevezetésével a vállalat több mint 80 000 dollárral tudta csökkenteni az éves működési költségeket.

A kanadai Etalex vállalat alkalmazottai nagyon aggódtak a biztonságuk miatt, amikor napi 8 órán keresztül végezték a kész alkatrészek kézi kirakodását a fékprésből. Először is, ez egy monoton és fizikailag kimerítő feladat, így a nap végére a dolgozók koncentrációja nem biztos, hogy olyan magas, mint a munkaidő elején, így megnő a balesetek esélye. A vállalat vezetősége úgy döntött, hogy teljesen eltávolítja az embereket a potenciálisan veszélyes gyártási helyszínről, és a UR10 kobotot használja a jövőben, így a legcsekélyebb esélye is megszűnik a sérülésnek a munka során. Fontos megjegyezni, hogy az Etalex műhelyében nagyon kevés a szabad hely, ami nem tette lehetővé egy hagyományos ipari robot bevezetését a termelési láncba, a kompakt UR10 viszont tökéletesen illeszkedik a korlátozott helyhez.

A robotok azonban nem csak a gyártási szinteken segítik a munkavállalók biztonságának javítását. A konyhai robotika fejlesztője, a Miso Robotics a Universal Robots kobotjára alapozva létrehozta a Flippy asszisztenst, amely képes a tűzhelyen hamburgerpogácsákat megfordítani, valamint megsütni. Egy ilyen megoldás előnyei nyilvánvalóak, hiszen itt kizárt az emberi érintkezés a forró tűzhelyen a forró olajjal, így a konyhában minimálisra csökken a sérülés lehetősége. Ugyanakkor jelentősen nő a termelékenység, felszabadulnak a munkaeszközök és csökken a hulladék mennyisége, mivel az infravörös látás és a mesterséges intelligencia segítségével a Flippy pontosan meg tudja állapítani az étel elkészültét.

A robotok több szinten is csökkentik a munkahelyi sérülések és balesetek kockázatát. Amellett, hogy a lehető legbiztonságosabbak a munkavállalók számára, a fárasztó, ismétlődő munkafolyamatok átruházhatók rájuk. Mint tudjuk, a koncentráció elvesztésével nem csak a gyártócsarnok falain belül, hanem azon kívül is nő a baleset esélye, például hazafelé menet. A robotok veszélyes körülmények között is képesek dolgozni, nem félnek a káros gázoktól és portól, a megfelelő felszereléssel pedig ellenállóvá tehetők a magas hőmérséklettel és savakkal szemben. Az első lépés lehet a biztonságos munkakörnyezet megteremtése felé a kobotok bevezetése, hiszen így megmenthető a legfontosabb - a dolgozók egészsége, sőt akár az élete is.