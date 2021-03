Elektromos vákuumos gripper a nagy teherrel járó raklapozó alkalmazásokhoz

Az OnRobot új VGP20 elektromos vákuumos grippere dinamikus és sokoldalú megoldást nyújt a nagy kihívásokkal járó, nehéz, ormótlan vagy lyukacsos felületű tárgyakkal dolgozó raklapozó műveletekhez.

Címkék: anyagmozgatás automatizálás ipari robot kollaboratív robot megfogó Onrobot palettázó robot robotika vákuum

Nagyméretű és nehézkes, kutyatáppal teli zsákok, nem légmentesen csomagolt ruházati, vagy fogyasztói cikkek, terjedelmes, lyukakkal megtűzdelt kartondobozok. Ez csak néhány példa azokra a tárgyakra, amelyekkel a csomagoló és raklapozó alkalmazásoknak általában meggyűlik a baja, ám ezek az OnRobot új VGP20 gripperével már nem okozhatnak többé problémát.

A VGP20 a világ legnagyobb teljesítményű elektromos vákuumos grippere. A valamennyi vezető robotmárkával kompatibilis megfogó akár 20 kg-os terhet is képes mozgatni, melynek köszönhetően ideális megoldást jelent alkalmazások széles választéka számára a kozmetikai ipartól az elektronikai gyártáson és a gyógyszeriparon keresztül az élelmiszeriparig.

„Az ügyfeleink egy költséghatékony, könnyen telepíthető vákuumos grippert kértek tőlünk, amely a nehéz és nagyméretű tárgyakat is képes felemelni, miközben elég intelligens ahhoz, hogy különféle munkadarabokat tudjon kezelni, beleértve azokat is, amelyek szabálytalan alakkal vagy lyukacsos felülettel rendelkeznek” – mondja Enrico Krog Iversen, az OnRobot vezérigazgatója. „A VGP20 a teljesítmény, az intelligencia, valamint a könnyű használhatóság kombinációját nyújtja, amely felveszi a versenyt a drága és bonyolult pneumatikus gripperekkel.”

A munkafolyamat utolsó szakaszának műveletei – ilyen például a raklapozás is - munkaerő-igényesek és költségesek. Kutatók becslései szerint a munkaerő-költségek átlagban a raktárak működési költségvetéseinek 65%-át teszik ki, amihez képest a közművekkel, adókkal, forgalmazással, valamint bérleti díjjal járó együttes kiadások eltörpülnek.

Már csak ezen az alapon, az automatizálás komoly előnyöket képes nyújtani a vállalkozásoknak, azok méretétől függetlenül. A kutatások azt mutatják, hogy az automatizált raklapozó-megoldások bevezetésével az élelmiszeriparban az összetett éves növekedési ráta (CAGR) több mint 13%-al emelkedett 2017 óta, és 2022-re a 390 millió dollárt is elérheti.

90%-os költségmegtakarítás a pneumatikus gripperekhez képest

Az OnRobot új VGP20 elektromos vákuumos grippere olyan alkalmazásokat is el tud látni, amelyeket korábban csak nagyteljesítményű pneumatikus gripperekel lehetett elvégezni, és mindezt a korábbi költségek és komplexitások töredékén. Amíg a pneumatikus grippereknek sűrített levegőre van szüksége a működéshez, a VGP20 teljesen elektromos és kicsomagolás után már egyből működtethető, aminek köszönhetően a vállalkozások akár 90%-ot is spórolhatnak a működési és karbantartási költségeken ahhoz képest, amire a hagyományos, pneumatikus gripperek telepítése esetén lenne szükség.

A VGP20 tapadókorongjait és levegőellátását is korlátlan módon testre lehet szabni, valamint többcsatornás működéssel rendelkezik, aminek köszönhetően egyszerre több, különböző alakú és méretű tárgy mozgatását is el tudja végezni. Továbbá a VGP20 gripper beépített intelligenciája és felhasználóbarát szoftvere együttesen garantál pontos légáramlás-szabályozással járó működést, ami túlmutat a hagyományos pneumatikus gripperek képességein. Ez a sokoldalú funkcionalitás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző fogást alkalmazzanak az egyes műveletek során, például törékeny tárgyak esetén gyengéd fogást állítsanak be, vagy éppen szoros fogást a nagyméretű és nehézkes, akár lyukacsos felületű kartondobozok mozgatásához.

Lehetőség nyílik a kevésbé drága csomagolóanyagok használatára

A csomagolásra alkalmas karton ára 2010 és 2020 között csaknem 40%-al emelkedett, az e-kereskedelem felől pedig egyre gyorsabb ütemben növekvő igényekre lehet számítani. Mindezek tükrében további áremelkedések várhatók, ami arra készteti a szállítmányozó vállalatokat, hogy kevesebb költséggel járó csomagolóanyagokhoz forduljanak. A vékonyabb és porózusabb karton, illetve a könnyűsúlyú csomagolózsákok azonban komoly kihívást jelentenek a hagyományos automatizált csomagoló- és raklapozó alkalmazások számára. A nagy teljesítményű, testre szabható OnRobot VGP20 ezzel szemben könnyedén kezeli a vékonyabb és olcsóbb csomagolóanyagokat is, így a szállítmányozók sokat megtakaríthatnak az automatizálási és a szállítási költségeken egyaránt.

Az OnRobot VGP20 grippere emellett a megfogó levegőellátásnak folyamatos figyelemmel követésére is lehetőséget kínál. Amennyiben ez a funkció kiválasztásra kerül, és a vákuum bármilyen okból kifolyólag megszakad, a robot azonnal leáll és egy felugró ablakban hívja fel erre a figyelmet a gripper felhasználói felületén.

„A hatékony csomagoló- és raklapozó-teljesítmény elengedhetetlen a sikerhez a gyártóvállalatok, valamint az e-kereskedelemmel és a logisztikával foglalkozó vállalkozások számára. A munkaerőhiány azonban folyamatos kihívással szembesíti őket, amellett, hogy e munkák elvégzése nemcsak monoton, de ergonómiai szempontból sem ideális” – modja Iversen. „Az erőteljes és sokoldalú VGP20 gripper lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy automatizálják ezeket a feladatokat, aminek köszönhetően levehetik a terhet az alkalmazottak válláról, miközben növelhetik az általános termelékenységet és minőséget.”