Egyszer mérni, pontosan vágni

A Haas megmunkálóközpontok új opciója kiváló folyamatközi mérést tesz lehetővé

Címkék: forgácsolás Haas CNC megmunkálóközpont mérés méréstechnika

A tapasztalatok számtalanszor visszaigazolták, hogy a folyamatok digitalizálása megkönnyíti azok optimalizálását, és hatékonyabb, versenyképesebb gyártást eredményez. A gyártásközi adatgyűjtés és -feldolgozás a fémipar elengedhetetlen részévé válik, minthogy a tárolható adat mennyiségére és a feldolgozási sebességre vonatkozó korlátok lényegében megszűntek létezni. A Haas által kínált új Machining PLUS szoftveropcióval egyszerűen valósítható meg a komplex termelésiadat-gyűjtés.

A munkadarabok utólagos visszamérésének számos előnye van: segítségével például automatikusan frissíthetjük az előtolás értékeit a szerszámkopások függvényében. De ellenőrizhetjük azt is, vajon tűréshatáron belül vannak-e a megmunkált darab egyes alaksajátosságai, illetve hogy a darab egyáltalán megfelelően van-e pozicionálva. Míg egy ember jellemzően fél-egy másodperc alatt hoz meg egy döntést, addig a mikroprocesszoroknak ehhez csak néhány nanomásodpercre van szükségük, arról nem is beszélve, hogy a gépek által hozott döntések nem megérzésekre, hanem sokkal szélesebb, közel valós idejű adathalmazokra épülnek.

Mérési- és termelésiadat-gyűjtés a folyamatbiztonságért

A Magyarországon a 2022-es Mach-Tech kiállításon bemutatott Machining PLUS rendszert a Haas Automation az osztrák Avitus Technology céggel együttműködve fejlesztette ki, amely műanyagból, alumíniumból, rozsdamentes acélból és különféle acélfajtákból készült alkatrészek gyártásával foglalkozik a termékfejlesztéstől a piaci bevezetésen és az egyedi alkatrészek sorozatgyártásán át a komplett szerelvényekig.

A Haas vezérlőbe integrált Machining PLUS visszamérési megoldás egy átfogó hardveres és szoftveres ökoszisztémát hoz létre. A meglévő szonda képességeit felhasználva a visszamérési folyamatot a Haas vezérlőjének integrációjával követhetjük végig, amíg mérési eredményeket – a megadott adatokat, a névleges méretet, a tűréseket +/– irányban – és a beállításokat egy szintén integrált, de különálló monitoron kapjuk kézhez az általunk igényelt formátumban. A rendszer kiértékeli a mért értékeket, így lehetőség van a gép korrekciózására, az adatokat pedig egy Excel-táblázatba is exportálhatjuk. Az egyszerűen telepíthető, külön karbantartást nem igénylő Machining PLUS nagymértékben növeli a forgácsolás folyamatának biztonságát. A selejtszámcsökkenés révén a beruházás megtérülése rendkívül gyors.

A Machining PLUS megoldás természetesen nem helyettesíti a mérőgépet, de nagyon jó folyamatközi mérést tesz lehetővé, amivel a Haas gépek egy szempillantás alatt nem akkreditált „mini mérőgéppé” válnak. A komplex termelésiadat-gyűjtésre képes alkalmazás intuitív, integrálható modellezője a teljesen papírmentes megmunkálási folyamatot is támogatja – túl azon, hogy segít többet, gyorsabban és pontosabban gyártani.

További információért – műszaki részletek, telepítési kézikönyv, ár stb. –, kérjük, látogasson el a www.machining.plus oldalra!

www.haasCNC.com

www.machining.plus