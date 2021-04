Egyedülálló átláthatóság a szerszámgépgyártásban

Az Ön által gyártott alkatrészekhez szükséges szerszámgép vagy az azt kiegészítő eszköz megtalálása lehet akár egyszerű is

Címkék: digitalizálás fémmegmunkálás forgácsolás Haas Haas CNC szerszámgép szerszámgépipar

Szereti az átlátható árazást? Szeretne a beruházással kapcsolatos kérdéseire azonnali választ kapni? Szeretné látni előre a pótalkatrészek árait? Segítségére lenne, ha a releváns gépkezelési és programozási információk online azonnal elérhetőek lennének? Akkor ismerkedjen meg a fémiparban egyedülálló szolgáltatással, a Haas által kínált átlátható üzletpolitikával.

A XXI. század digitális és felgyorsult világában ma már szinte mindennapi szokásunkká vált, hogy az interneten keresztül informálódunk és keresünk alternatívákat az elképzeléseinkhez. A lehetséges megoldások sokaságával találkozunk, de a legtöbb esetben csak részeredményeket realizálunk. A megfelelő döntés meghozatalára azonban a teljes információtartalomra szükség van, amelyek nem mellesleg megbízhatóak is. Továbbá – mint minden területen – a technikai tudás mellett a következő döntő fontosságú tényező a hozzá társuló beszerzési ár, illetve a fenntartási költségek. Mit jelentene az Ön vállalatának, ha a teljes szükséges műszakiinformáció-tartalom mellett az árak is azonnal rendelkezésre állnának? A gyors, megbízható, átlátható és transzparens információk egyre inkább növelik a döntés-előkészületek hatékonyságát. Erre kínál az iparágban egyedülálló megoldást a Haas Automation Inc. Az amerikai szerszámgépgyártó jól ismert kiváló ár-érték arányú megmunkálógépeinek népszerűsége folyamatosan növekszik, amelyhez nagyban hozzájárul a nyílt és transzparens gondolkodása és üzleti filozófiája. De mitől is egyedi a Haas digitális szolgáltatása? Ismerjük meg közösen!

Készítsen könnyedén egy saját instant ajánlatot szerszámgépére

A www.haascnc.com weboldalon, egy „központi” helyen állnak rendelkezésre az Ön számára szükséges információk, akár ha éppen most ismerkedik a Haas termékeivel, akár visszatérő vásárlóként érdeklődik. A honlapon előzetes regisztráció nélkül is elérhető minden műszaki és pénzügyi információ. A számunkra ideális szerszámgép kiválasztása soha nem látott egyszerűséggel végezhető el a „Kiépítés és Ár” szolgáltatásnak köszönhetően. A megfelelő gépcsalád és géptípus meghatározását követően (amelyekhez részletes leírás áll rendelkezésre) az alapgép műszaki specifikációja mellett azonnal látható annak transzparens és aktuális ára. A rendszer ezt követően végigkalauzolja az érdeklődőt a specifikálási folyamaton, amelyen keresztül felépíthető a számunkra leginkább megfelelő megmunkálóberendezés. Az alapárak mellett minden egyes opcióhoz beszerzési ár is párosul, és részletes videós vagy írásos termékismertető segíti a kiegészítő eszközök megismerését. Végeredményként generálhatunk saját magunknak egy instant árajánlatot. A „Kiépítés és Ár” folyamatosan kalkulál az esetleges elérhető kedvezményekkel, így a folyamat végén a mindenkori valós árat tükrözi részünkre. Így kerek a szolgáltatás, mert a szükséges műszaki tartalom mellett a beruházás ára is azonnal ismert. A világ minden táján ugyanazt az eredményt kapjuk, csak a helyi adók és a szállítási és beüzemelési, esetleg oktatási költségek rakódhatnak rá.

Tekintse meg a magyar felirattal ellátott bemutató videót a Haas youtube-csatornáján:

Verhetetlen finanszírozás

Az elkészült árajánlatunkhoz azonnal elérhető a Haas indikatív finanszírozási ajánlata, amely szintén tovább növelheti a beruházás tervezhetőségét. A „Kiépítés és Ár” szolgáltatás készítésekor (vagy a végeztével) Ön tudja kiválasztani, milyen futamidő lenne megfelelő, és ennek megfelelően a rendszer azonnal szemlélteti a választott kimagaslóan kedvező finanszírozási ajánlat havi költségeit. (A finanszírozási ajánlat a hivatalos hitelbírálat eredményéig tájékoztatónak minősül.)

Tervezhető fenntartási költségek

Elérhető alkatrészárak a Haas webshopjában? Ingyenesen használható hibaelhárítási útmutató? Díjmentesen hozzáférhető kezelési kézikönyvek és oktatási anyagok írott és videós formában? Extra költség nélküli online távfelügyeleti rendszer?

A Haasnál a válasz: IGEN! Ráadásul minden egy helyen, a www.haascnc.com/service menüpont alatt.

A szerszámgép beszerzését követő években anyagi terheket jelenthet a berendezések karbantartása, esetleges műszaki hibák megoldása, vagy akár a Kollégák (tovább)képzése. A Haas tisztában van ennek fontosságával, ezért a gépek árai mellett nyilvánosan elérhetővé tette a pótalkatrészeinek árait, amelyek a www.parts.haascnc.com menüpont alatt 0–24 h-ban bármikor megrendelhetőek is. Így Ön nem veszít időt az ajánlatkéréssel, és mindig biztos lehet abban, hogy a gépeihez korrekt árakon vásárolja meg a szükséges kiegészítőket, alkatrészeket.

Az ingyenes hibaelhárítási útmutató lehetőséget biztosít arra, hogy egy esetleges hibaüzenet esetén, azt megadva, a portál a háttéradatbázisnak köszönhetően jó eséllyel olyan ellenőrzési listát kaphat, amelyen végigmenve könnyedén elháríthatják a műszaki problémát, amellyel hasznos időt és pénzt takaríthat meg.

A Haas kiemelt figyelmet és erőforrásokat szentel az oktatóanyagok biztosítására. A gyártó weboldaláról több nyelven – köztük magyar nyelven is – letölthetőek a gépek kezelési kézikönyvei, illetve programozási segédanyagai. A Haas Automation Inc. youtube-csatornájának használatakor pedig folyamatosan frissülő és bővülő szakmai oktatóvideókkal találkozhat, amely minden CNC-iparágban dolgozónak szolgálhat releváns információkkal. Ezek a szolgáltatások (is) tovább segíthetik vállalkozása versenyképességének növelését. Hogy ne maradjon le az új tartalmakról és ezáltal az információkról, iratkozzon fel a csatornára: Haas Automation, Inc. - YouTube!

Népszerű az átláthatóság

„A nyílt árazás és a rendelkezésre álló részletes műszaki információ nagy könnyebbséget és megbízhatóságot eredményez Ügyfeleinknek és minden érdeklődőnek, hiszen az online rendszerünk teljes információt biztosít az elérhető termékekről, és lehetőséget ad arra, hogy jól pozicionálható legyen a kiválasztott szerszámgép ár-érték aránya – magyarázta Péntek György, a Haas hazai képviseletének értékesítési vezetője. – Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az átláthatóság egyre nagyobb népszerűségnek örvend az iparágunkban. Ma a döntések meghozatalában már nem az a jellemző, hogy mekkora a kedvezmény mértéke, hanem az, hogy a műszaki elvárásokhoz támasztott berendezésnek mi a vételára, és mekkora mértékű annak fenntartási költsége. Véleményem szerint a fókusz a megfelelő ár-érték arányra helyeződött.”

„A fő profilunk a lemezmegmunkálás, de az ajánlatok zömében forgácsolt alkatrészeket is szerepeltetnünk kell. Ezeket eddig nem tudtuk elvállalni, és a kisdarabos gyártást bérmunkába sem tudjuk kiadni. A kiszolgáltatottság megszüntetése érdekében úgy döntöttünk, hogy visszatérünk a forgácsolás területére, és az induláshoz biztos alapot keresgélve találtunk rá a Haas gépekre. Az internetes felület részletgazdagsága és az árak korrekt feltüntetése meglehetősen bizalomgerjesztő működést tükröz. Mivel nem vagyunk gyakorlottak forgácsolásban, a részletes információátadás elengedhetetlen ahhoz, hogy kialakulhasson a bizalmi viszony a gépgyártóval. Nekem ez a hozzáállás sokkal jobban tetszik, mint amikor egy gépgyártó túlárazza a termékét, majd egy hatalmas akció keretein belül annyiért adja azokat, amennyit a valóságban érnek. Nem a kedvezmény mértékét, hanem az ár-érték arányt kell nézni. A Haas esetében az árak végignézhetők, a kalkulációt én végezhetem el, így még értékesítőt sem kellett bevonni ahhoz, hogy nagyjából tisztában legyünk az általunk választott VF-3SS gépkonfiguráció árával.” Juhász József, az EMG Metall Kft. műszakivezető-helyettese

A Haas az elmúlt években nagyon komoly erőforrásokat csoportosított át az automatizálási megoldások fejlesztésére, és egyre több plug-in-play megoldás mutatkozhatott be a nagyközönség előtt. A nyílt műszaki tartalmak és árak az automatizálási megoldásokra is érvényesek.

„Természetesen minden termékünkre igaz az elérhető és transzparens árazás, ez alól nincs kivétel. A CNC-szerszámgépek és az azokhoz elérhető opciók – amelyek száma folyamatosan növekszik az új fejlesztéseknek köszönhetően – mellett a kiegészítő készülékek, illetve a saját fejlesztésű automatizálási egységeink árai és műszaki paraméterei is elérhetőek a honlapunkon keresztül. A portálon készíthető instant árajánlat lehetőséget biztosít arra, hogy Ügyfeleink anélkül (is) kaphatnak releváns információkat, hogy kapcsolatba lépnének képviseletünkkel. Ez a szolgáltatás időt és energiát takaríthat meg a döntések előkészítésekor a vállalkozások számára” – tette hozzá Péntek György. (x)

www.haascnc.com