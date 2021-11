ECOM Instruments az SPS 2021 kiállításon: robbanásbiztos megoldások az intelligens gyártáshoz

Az Ipar 4.0 térképen a veszélyes területek továbbra is fehér foltként jelennek meg számos gyártási műveletben. A robusztusságra és a robbanásvédelemre vonatkozó követelmények magasak, a terület túl szerteágazó, a csatlakoztathatóság pedig gyakran korlátozott.

A Pepperl+Fuchs ECOM Instruments márkájának gyújtószikramentes okoseszközei azonban még a veszélyes területeken is paradigmaváltást hoztak. Az SPS - Smart Production Solutions rendezvényen (2021. november 23-25.) az ECOM Instruments a 7A csarnok330-as standján mutatja be, hogyan lehet áthidalni a szakadékot a veszélyes területek biztonsági követelményei és az intelligens gyár adatéhsége között.

Intelligens mobileszközök használatával a veszélyes területek is kis erőfeszítéssel integrálhatók a Smart Factoryba. Ezzel a vízióval összhangban mutat be november 23. és 25. között Nürnbergben (7A csarnok, 330-as stand) az idei SPS - Smart Production Solutions kiállításon a Pepperl+Fuchs ECOM Instruments márkája intelligens megoldásokat a zord körülmények közötti ipari kommunikációhoz: biztonságos, robusztus. és intelligensen hálózatba kötött. A kiállított termékek fő látványosságai közé tartozik a Visor-Ex® 01, a piacon jelenleg elérhető legkönnyebb, gyújtószikramentes okosszemüveg, valamint a Tab-Ex® 03 DZ2, a Tab-Ex® gyújtószikramentes táblagépek durva ipari környezetekhez kifejlesztett legújabb modellje. A vásárlátogatók azt is megismerhetik, hogy az ECOM Digital Products & Services termékosztályának megoldásai nem csak az eszközkezelést könnyítik meg, hanem az adatelemzés révén a folyamatokba is újfajta betekintést nyújthatnak. Az intelligens végtére is a hálózatba kötött információkon áll vagy bukik.

A mobil munkavállaló szemével nézve: okosszemüveg ipari használatra

Kiváló kameraminőség és megbízható kommunikációs jellemzők ergonomikus kialakításban egyesítve: az ECOM Instruments Visor-Ex® 01 okosszemüvegével a mobil dolgozók hatékony társat kapnak minden olyan feladathoz, amely kihangosítást és folyamatos kommunikációt igényel. A rendszer a veszélyes területekre szánt ECOM Smart-Ex® 02 okostelefont használja számítási egységként és zseb tápegységként, intelligens ökoszisztémát teremtve az ipar alkalmazási forgatókönyveinek széles skálájához. Összesen három integrált kamera formálja át az intelligens hordozható eszközt egyfajta bionikus szemmé. A két 16 megapixeles kamera középen kapott helyet, hogy megjelenítse viselőjének természetes látóterét – így például a távoli támogatás ugyanabból a szögből és perspektívából látja a történéseket, mint a mobil dolgozó. A másodlagos kamerával 6-szoros optikai zoom érhető el a minőségromlás nélküli nagyításhoz, valamint a vonalkódok és QR-kódok beolvasásához.

A gyújtószikramentes Tab-Ex® 03 DZ2 táblagép Android 11-et, nagy kijelzőt, valamint nagyobb RAM-ot és külső tárhelyet tartalmaz, mint a korábbi modellek.

Sokoldalú tablet zord ipari környezetekhez

A gyújtószikramentes Tab-Ex® 03 DZ2 táblagép Android 11-et, nagy kijelzőt, valamint nagyobb RAM-ot és külső tárhelyet tartalmaz, mint a korábbi modellek. A Samsung Knox céges kiadása magas szintű adat- és eszközbiztonságot garantál. A Samsung Galaxy Tab Active3-ra épülő táblagép kesztyűben vagy S Pen ceruzával is könnyen kezelhető. Fényképezéshez és videózáshoz egy 13 megapixeles kamera áll rendelkezésre, az előlapi kamera pedig 5 megapixeles felbontású. Az integrált Google ARCore a táblagépet az Ipar 4.0 kiterjesztett valóság alkalmazásaihoz, például az üzemkezeléshez vagy a prediktív karbantartáshoz is alkalmassá teszi. Egy egyedileg programozható gomb pedig többek között a gyors és hatékony riasztást, segélyhívást vagy push-to-talk (PTT) funkciót tesz lehetővé a munkatársak maximális biztonsága és mindenkori elérhetősége érdekében.

Az integrált Google ARCore a táblagépet az Ipar 4.0 kiterjesztett valóság alkalmazásaihoz is alkalmassá teszi.

