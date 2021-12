DU, TRE, QUATTRO – a nagy termelékenységű esztergálás újraértelmezése

A DMG MORI esztergálási portfóliójának legújabb sorozataként az NZ platform új mércét állít fel a modularitás, a rugalmasság és a termelékenység terén

Címkék: DMG MORI EMO Milano eszterga esztergálás forgácsolás Robo2Go

A DMG MORI a több évtizedes gyártástechnológiai tapasztalaton kívül a felhasználók egyéni igényeit is figyelembe vette az új NZ sorozat kifejlesztésekor. Az eredmény egy rendkívül moduláris, két ágyméretben is elérhető platform, amivel maximális rugalmasság és termelékenység érhető el: a rúd- és tárcsajellegű alkatrészek megmunkálása ugyanúgy a moduláris rendszer része, akárcsak a két, három vagy négy egység a B tengelyen, illetve a TWIN orsó a Z tengelyen. A Milánóban bemutatott NZ platformhoz a DMG MORI számos automatizálási megoldást is kínál.

A két ágyméretben kapható új NZ platform az alkatrészek széles skáláját képes legyártani. A rövid verziót maximum 740 mm hosszú munkadarabokhoz tervezték, míg a hosszú változatban legfeljebb 1 290 mm méretű alkatrészek helyezhetők el. Tárcsajellegű alkatrészek megmunkálása mindkét esetben Ø120 mm átmérőig lehetséges, a rúdáteresztés pedig mindkét változat esetében Ø65 mm.

Az új NZ platformmal a DMG MORI újraértelmezte a nagy termelékenységű esztergálást – akár négy egységgel és négy B tengellyel, mindössze 17,8 m2 alapterületen

Az NZ a 3,3 méter hosszú rúdadagolóval együtt is mindössze 17,8 m² alapterületet igényel. A megmunkálás stabilitását és pontosságát a szimmetrikus ágykonstrukció biztosítja, nagy termikus stabilitással és minden pozícióban egyenletes forgácseltávolítási teljesítménnyel. Az NZ platform 19"-os DMG MORI SLIMline érintőpanelt és FANUC 30iB vezérlőt tartalmaz.

A moduláris gépkoncepciónak köszönhetően az NZ platform NZ DUE, NZ TRE és NZ QUATTRO modellekből áll. Ez azt jelenti, hogy a munkakamrában két, három vagy négy megmunkálóegység is elhelyezhető

Maximális modularitás akár négy maróegységgel

Az NZ platform kiemelkedő tulajdonsága az egyedi felszerelhetőség, ami minden felhasználó számára lehetővé teszi, hogy saját igényeihez szabott gyártási megoldást hozzon létre. A moduláris gépkoncepciónak köszönhetően az NZ platform NZ DUE, NZ TRE és NZ QUATTRO modellekből áll. Ez azt jelenti, hogy a munkaterületen két, három vagy négy maróegység is elhelyezhető. Ezen egységek mindegyike szabadon pozicionálható, Y irányban 80 mm-es mozgástartománnyal, a B tengely mentén –10° és +100° közötti elforgatási tartománnyal rendelkeznek. A Z tengelyre egy TWIN orsó is szerelhető Ø65 mm átmérővel. Hidraulikus állóbábként szolgál és hosszeszterga funkciót valósít meg akár 5 000 min–1 sebességgel a vezetőhüvelyben. A TWIN orsó ezenkívül esztergáláshoz is használható 4 000 min–1 fordulatszámig és 60 Nm nyomatékig.

Az NZ platform lehetővé teszi a hidraulikai, gépipari és autóipari forgó alkatrészek hatékony megmunkálását

Még nagyobb termelékenység automatizálási megoldásokkal

A DMG MORI számos automatizálási megoldást is elérhetővé tett, hogy az NZ platform hosszú távon biztosíthassa a versenyképességet. Az integrált munkadarab-kirakodó egység és a rúdadagoló ugyanúgy a portfólió részét képezi, mint az egy-két gantry rakodóval vagy egy robottal megvalósított emberi beavatkozás nélküli gyártás. Az NZ platform ezenkívül Robo2Go vagy MATRIS rendszerrel is elérhető.

www.dmgmori.com