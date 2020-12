DTM homlokmaró-rendszer fém és műanyag felületek tükrösítéséhez

A Horn színesfém és műanyag felületek tükrösítésére is alkalmassá tette a DTM homlokmaró-rendszert. A monokristályos gyémánttal (MCD) bevont DTS lapkákkal gyakorlatilag tökéletes, egymikronos érdességű felületek hozhatók létre.

A marórendszert olyan megmunkálási helyzetekben – például a tükrösítésben – alkalmazzák, amikor a felület minőségének szigorú követelményeknek kell megfelelnie. A speciálisan a DTM homlokmaró-rendszerhez tervezett DTS lapkák az elősimításhoz használt lapkákkal együtt magas hatékonyság és költséghatékonyság mellett alkalmazhatók. Az elősimításhoz – a megmunkálandó anyagtól függően – PCD- vagy CVD-D-bevonatolt lapkák is használhatók. A tükrösítésre szolgáló szerszámok jellemzően egyetlen forgácsolóélt tartalmaznak, és a többi lapkafészek nagyolásra, illetve kiegyensúlyozásra szolgáló lapkákat tartalmaz. Az MCD-bevonatolt forgácsolóél axiális irányú kinyúlása 0,02 mm. Az optimalizált kialakításnak köszönhetően a PCD-bevonatú nagyoló lapkák mindig előbb érintkeznek a munkadarab felületével, így az MCD-bevonatolt lapkák túlterhelődése vagy sérülése gyakorlatilag kizárt.

A DTS lapkákat speciálisan a DTM homlokmaró-rendszerhez tervezték

A DTM rendszer lapkafészkei tengelyirányban egy beállító csavarral állíthatók be. Minden tízfoknyi forgatás hatására a lapkafészek 0,01 mm-rel mozdul ki- vagy befelé, így az egyes forgácsolóélek axiális irányú kinyúlása mikrométeres pontossággal állítható be. A marófej belsejében futó hűtőközeg-hozzávezetési csatorna biztosítja a forgácsolási zóna megfelelő hűtését, ezenkívül lehetővé teszi a forgács hatékony eltávolítását. Az alumínium marófej a kisebb tömeg révén védi a maróorsót, ezenkívül az acélkivitelű szerszámokhoz képest az energiafogyasztásra is jótékony hatással van. A Horn a marófejhez egy kifinomult kiegyensúlyozó készletet is kínál, amivel csendes futás mellett is akár 5 000 méter/perces vágási sebesség érhető el.

A monokristályos gyémánttal (MCD) bevont DTS lapkákkal gyakorlatilag tökéletes, egymikronos érdességű felületek hozhatók létre

A tükrösítés egy széles körben elterjedt megmunkálási eljárás. A szerszám- és formagyártásban például szükségtelenné teszi a polírozást, miközben a felületminőséget is javítja. Ezért előszeretettel használják olyan öntőformák kialakításában, ahol a forma felülete közvetlen hatással van az azzal később előállítandó termékek minőségére. Tipikusan ilyen termékek például az átlátszó műanyagok, illetve a szeleptömítések. Az MCD-bevonatolt gömbmarókat a PET-palackok és a csokoládék öntőformáinak kialakításában használják. A tükrösítésre kifejlesztett marószerszámok mellett a Horn portfóliójában MCD-bevonatolt tükrösítő esztergaszerszámok is megtalálhatók.

