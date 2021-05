Dinamikus Takumi grafitmegmunkáló központok

2021. március elején találkoztunk a Hurcóval, és állapodtunk meg arról, hogy a jövőben az IC-Hungary Kft. látja el a képviselettel kapcsolatos feladatokat Magyarországon. A Hurco a közelmúltban nemcsak a Takumit vásárolta meg, hanem az amerikai Milltronics szerszámgépgyártót is, aminek viszont hosszabb ideje mi látjuk el a hazai képviseletét. Ebből kifolyólag adta magát az ötlet, hogy mi foglalkozzunk a Takumival is. Örültem a megkeresésnek, mert a Takumit még a partnerünk is a Hurco és a Milltronics márkák fölé pozicionálja minőségi és műszaki szempontból. A Takumi nem egy olcsó gép, de a benne rejlő műszaki potenciál többszörösen visszafizeti a magasabb bekerülési árat. Azon ügyfeleink számára ajánljuk a Takumi modelleket, akik magas minőségű alkatrészeket gyártanak, fontos nekik a gép megbízhatósága, hosszú élettartama, valamint az átfogó szervizháttér és műszaki támogatás. A Heidenhain vezérlés is arról tanúskodik, hogy a gép a magasabb kategóriákban fog versenybe szállni. A Takumi egy japán szó, és már eleve „mesterembert” jelent, kissé szabad fordításban. A Takumi gyár nem tömeggyártásra rendezkedett be, de a gépek mindegyike magas műszaki színvonalat tartalmazott. Ezt a filozófiát a Hurco is megtartotta, de kiegészítette a saját tapasztalatával és globális hálózatával, ami segít abban, hogy világszerte ismert szerszámgépmárkává váljon a Takumi. A technikai háttér már régóta adott ehhez. Ebben segít majd az IC-Hungary ismertsége és tapasztalata is. Az általunk képviselt márkák esetében már megszokott megbízhatóság és kiváló szervizháttér a Takumi esetében is alapnak számít. Horváth Tamás, az IC-Hungary Kft. ügyvezető igazgatója