Digitalizálás és jövőorientáltság a fémmegmunkálásban

Ahol korábban kizárólag a precizitásra és az időmegtakarításra helyezték a hangsúlyt, ott ma már rugalmas megközelítésre van szükség

A 2022. szeptember 13–17. között Stuttgartban megrendezett AMB szakkiállításon hosszú szünet után végre személyesen mutathatta meg innovációit a fémipar krémje. A szakvásáron a SCHUNK is bemutatta a megmunkálási folyamat automatizálási és digitalizálási lehetőségeit, valamint a fenntartható, erőforrás-hatékony befogórendszerek terén elért új fejlesztéseit.

Nagy átalakulás zajlik a fémiparban. A szakképzett munkaerő hiánya, az ellátási lánc problémái, a környezetvédelmi szempontok és az értékesítési piacok fentiekből eredő változásai új elvárásokat támasztanak az iparággal szemben. Ahol korábban kizárólag a precizitásra és az időmegtakarításra helyezték a hangsúlyt, ott ma már rugalmas megközelítésre van szükség a kis mennyiségek feldolgozásához vagy a feladatok költséghatékony módosításához. A kiállításon a SCHUNK bemutatta, mit kell tenni a fémmegmunkálási folyamatok hatékonyabbá, rugalmasabbá és fenntarthatóbbá tétele érdekében. A modularitás, a hálózatépítés és az automatizálás lehetővé tette, hogy a német családi vállalkozás funkcióintegrált befogóeszközei teljesen új szinteket hódítsanak meg.

A fixen telepített TANDEM3 moduláris rendszer immár egy kiegészítő alkatrészt is tartalmaz a rugalmas munkadarab-befogáshoz az új KRP3 centrikus szorítósatuval végzett automatizált gépkiszolgáláshoz (Forrás: SCHUNK)

Rugalmas gépkiszolgálás

A SCHUNK még több lehetőséget fejlesztett ki az automatizált gépkiszolgáláshoz. A fixen telepített TANDEM3 moduláris rendszer immár egy kiegészítő alkatrészt is tartalmaz a rugalmas munkadarab-befogáshoz az új KRP3 centrikus szorítósatuval végzett automatizált gépkiszolgáláshoz. Az eszközzel még a hengeres munkadarabok is automatikusan rögzíthetők kívülről és belülről történő megfogás esetén is. Mint minden fix SCHUNK befogórendszer, a konzolok segítségével a TANDEM3 is gyorsan és egyszerűen felszerelhető a VERO-S gyorsváltó palettarendszerre. A konzolok az esetleges változtatások elvégzését is lehetővé teszik. A befogóblokk hidraulikus (KRH), rugós (KRF) és elektromos (KRE) kivitelben is elérhető. A szerszámgép kobottal történő, költséghatékony, részleges automatizálására az új MTB alkalmazáskészletek kínálnak kényelmes megközelítést. A mellékelt megfogók és gépi működtetésű satuk fémforgácsoló megmunkáláshoz lettek igazítva, és robotspecifikus csatlakozóval is kombinálhatók.

Megnövelt folyamatátláthatóság

A SCHUNK szenzormoduljai még nagyobb átláthatóságot teremtenek a befogásban a működés közbeni befogási paraméterek továbbításában. A SCHUNK portfóliójába tartozó VERO-S NSE-S3 138 gyorscserélő palettamodulban folyamatosan nyomon követhető a paletták jelenléte, illetve a zárt/nyitott állapot, így a gépkezelők mindig áttekinthetik a folyamat állapotát. A SCHUNK további felügyeleti lehetőségeket is elérhetővé tett az NSE3 sorozat gyorscserélős palettamoduljaihoz. Az új VERO-S AFS3 IOL érzékelő azonosítja a mindenkori befogási állapotot, és jelzi, hogy a modulok nyitottak vagy rögzítettek-e. Egy induktív jelenlét-érzékelő azt is jelzi, hogy van-e paletta a modulok felett. Az elektronikus felügyeleti rendszer ezen intelligens interakciója nagyobb biztonságot nyújt a gépkezelőknek az automatizált munkadarab-rögzítés során. Az adatcsere az IO-Link interfészen keresztül történik.

Az intelligens iTENDO 2 szerszámtartó a hosszabb szerszámélettartam és a lecsökkent selejtszám érdekében valós időben szolgáltat adatokat a folyamatbiztos megmunkáláshoz (Forrás: SCHUNK)

Változatos munkadarab-befogási lehetőségek

A kiállításon a nagyközönség a példátlanul sokoldalú és alacsony karbantartási igényű ROTA-M flex 2+2 kézi működtetésű tokmányt is élőben tekinthette meg. A középre záró 4 pofás tokmány hosszú kompenzáló lökettel rendelkezik. Legyen szó kerek, szögletes vagy szabálytalan alakú munkadarabokról, a szerkezet révén számtalan munkadarab-geometria rögzíthető a megmunkálóközpontokban, egyetlen befogóeszközzel. A speciális tömítések megbízható szorítóerőt és hosszú karbantartási intervallumokat biztosítanak. A továbbfejlesztés és optimalizáció révén a tokmány elő- és félgyártmányok megmunkálására is alkalmas. Az új KSC3 kézi szorítóerőblokk a nikkelezett alaptestnek köszönhetően korrózióvédett, ezáltal a használat során megnövelt folyamatbiztonságot biztosít. A még laposabb kialakítás és a széles pofaválaszték még szélesebb körű alkalmazási lehetőségeket kínál. A körbeágyazott orsó, valamint a tokmánypofák előre beállított tisztítási pozíciója a karbantartási költségeket is csökkenti.

A rugalmas ROTA THW3 pofás gyorscserélő tokmánnyal a rövid beállítási idők rendkívül hosszú karbantartási intervallumok mellett is elérhetők

Elismerés a kiválóságért és a fenntarthatóságért

Termékfejlesztései során a SCHUNK az erőforrás- és energiatakarékos megközelítésekre összpontosít. Az iF formatervezési díjat is elnyert rugalmas ROTA THW3 pofás gyorscserélő tokmánnyal a rövid beállítási idők rendkívül hosszú karbantartási intervallumok mellett is elérhetők. Az esztergatokmány fejlesztése során különös hangsúlyt fektettek a súly minimalizálására, ami csökkenti az energiaigényt, ezenkívül dinamikusabb gyorsítást és fékezést tesz lehetővé. A modern tömítési koncepció más esztergatokmányokhoz képest akár tizedére csökkenti a kenőanyag-fogyasztást.

Az AMB-n is nagy figyelmet keltett intelligens iTENDO 2 szerszámtartó valós időben biztosítja az „alkatrészhez legközelebbi” adatokat, és korai fázisban észleli a szerszámkopást. A folyamatbiztos megmunkáláson túl az intelligens szerszámtartó hosszabb szerszámélettartamot és alacsonyabb selejtszámot biztosít. SCHUNK a 2022-es Német Innovációs Díjat elnyert szerszámtartót most egy új, iTENDO 2 easy connect változatban is elérhetővé tette a gép- és folyamatfelügyeletre használható egyszerű interfésszel.

