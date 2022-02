Digitális tervezés és 3D nyomtatás az állatorvoslásban

3D modellezés segítségével készít anatómiai modelleket, fúrósablonokat és implantátumokat egy állatorvosi és mérnöki háttérrel is rendelkező magyar csapat. A humán orvoslásban már tapasztalható trendeket követve, a digitális tervezés és a 3D nyomtatás segítségével a személyre szabott gyógyászatot kívánják meghonosítani az állatgyógyászat területén. Kivételesnek számító fejlesztéseikkel egyedileg, kifejezetten a beteg állat számára létrehozott eszközökkel járulnak hozzá a biztonságosabb és eredményesebb műtéti beavatkozásokhoz.

A személyre szabott orvoslás meghonosítása az állatorvoslásban is elkezdődött, melyet a Limes Model szakemberei napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő technológiájára, a 3D-s tervezésre és -nyomtatásra alapoztak. A technológiai és az állatorvosi tudás ötvözésével a sebészek kifejezetten az adott állatra tervezett eszközökkel végezhetnek műtéteket. A szakemberek többek között terveztek már kutya gerincműtétéhez az állat csigolyáihoz egyedi módon illeszkedő fúrósablonokat és rögzítőlemezt, illetve egy koponyaműtéthez szükséges implantátumot is.

Koponyatumor műtét előtti és műtét utáni 3D-s képe

„A munkánk lényege, hogy egyedileg tervezett és legyártott segédeszközökkel segítsük az állatorvosi munkát, és ezáltal pontosabbá, gyorsabbá és biztonságosabbá tegyük a beavatkozásokat” - mondja dr. Czeibert Kálmán állatorvos, anatómus, kutató, a Limes Model kutatás-fejlesztési részlegének vezetője. „Ez több szakaszra különíthető el: az első fázisban a különböző képalkotó eljárások (mint például a CT és MRI) által készített felvételekből elkészítjük az érintett csont, testrész vagy elváltozás háromdimenziós modelljét. Mivel megfelelő programokkal ez a modell egy számítógépen interaktívan bemutatható, így már ez is sok információval szolgál a műtétet végző orvosnak. A következő szakaszban az anatómiai modellekre tervezzük rá a megfelelő implantátumot vagy a célzást segítő eszközöket, majd ezeket 3D-nyomtatással vagy pedig CNC-technológiával gyártjuk le. Így szemben a hagyományos módszerrel – amikor általában különböző méretű szabvány-modellekből választ ki a sebész egy implantátumot, és azt alakítja a műtét során az adott állat anatómiájához –, a digitális tervezéssel már eleve figyelembe tudjuk venni az egyedi sajátosságokat” - fejezi be Czeibert doktor.

Digitális tervezés gerincsebészeti beavatkozás előtt

A 3D nyomtatással készülő fúró- és vágósablonoknak elsődlegesen a gerinc- és koponyasebészetben van nagy jelentősége. Ezek segítségével biztosítható, hogy megfelelő szögben és mélységben történjen meg az előkészítő beavatkozás, így minimalizálni lehet az ezzel kapcsolatos komplikációkat is. 3D nyomtatással egyedi modellek is készíthetők az adott állatról, melyekkel az állatorvos jobban láthatja az elváltozást – bizonyos esetekben akár ki is próbálhatja rajtuk a műtétet –, illetve az állat gazdájának is szemléltetni lehet rajta, hogy milyen terápiás beavatkozásra van szükség a gyógyuláshoz.

Gerincműtéthez tervezett és 3D-nyomtatott fúróvezető

A szakemberek bíznak abban, hogy a rendelkezésre álló új technológiáknak köszönhetően minél több állat gyógyulásához tudnak eredményesen hozzájárulni. A több szakterületet – állatorvosi ellátást, fizioterápiás rehabilitációt, eszköztervezést és -gyártást – összefogó, magas színvonalú szakmai együttműködésnek köszönhetően egy Magyarországon eddig egyedülálló lehetőség nyílik meg az állatok gyógyításban.