Csúcsminőséget gyárt Nagy-Britannia legnagyobb Studer gépparkja

Az FT Gearing a Studer köszörűgépeknek szavazott bizalmat – immár tizenhatodszorra!

A minőséget sokszor a könnyen meghatározható, illetve a számokban nem kifejezhető vevői igények felmérésének és teljesítésének konzekvens folyamataként írják le. Ezt a meghatározást mintha az angliai FT Gearing Systems Ltd.-re szabták volna. A sebességváltó-technológia és a nagy pontosságú alkatrészek elismert gyártójának számító cég a hosszú távú ügyfélkapcsolatok mellett arra is ügyel, hogy a gondosan kiválasztott szerszámgépgyártók szűk körével tartós együttműködéseket építsen ki.

Az 1978-ban alapított vállalkozás rendre az elérhető legjobb gyártástechnológiákba ruház be, hogy biztosítsa a termelés hatékonyságát, a termékek prémium minőségét, valamint a céges kompetencia bővítését. Ez a körültekintő stratégia is hozzájárult az FT Gearing nemzetközi tekintélyének megalapozásához és ügyfélkörének bővítéséhez. A repülőgép- és hadiipari beszállítóként induló és alapkompetenciáját a mai napig megtartó FT Gearing így már számtalan ügyfelet szerzett egyéb – ugyanekkora kihívást jelentő – iparágakból is.

A prémium minőségű sebességváltó-technológia és a nagy pontosságú alkatrészek gyártásának két legfontosabb műszaki előfeltétele a szűk mérettoleranciák elérése, valamint a munkadarabokhoz megadott felületkialakítási jellemzők megvalósítása. Az FT Gearing Systems ehhez a svájci Studer köszörűgépgyártóval és annak nagy-britanniai képviseletével alakított ki szoros kapcsolatot.

Az elmúlt években az FT Gearing Systems termelésének felfutása többször is gyártókapacitás-bővítést tett szükségessé, aminek eredményeként a társaság már 16 Studer CNC-köszörűgépet üzemeltet. Ez egyben az Egyesült Királyság legnagyobb Studer köszörűgép-portfóliójának számít.

A termelés hatékonyságának további emeléséhez a vállalkozás további öt gyártóegységet hozott létre a cégközpont mellett. Minden üzemre külön gyártási funkciót osztottak. Az FT Gearing Systems legújabb gyártóegysége ennek megfelelően a nagy precizitású köszörülésre specializálódott. Az új, hőmérséklet-szabályozott létesítményben található a cég 16 Studer CNC-köszörűje.

„Számos kihívást jelentő iparág mellett a hadi- és a légiipar számára is gyártunk alkatrészeket – világított rá a márkahűség okára Graham Fitzgerald, az FT Gearing Systems ügyvezető igazgatója. – Ezek a biztonság szempontjából kritikus fontosságú alkatrészeknek számítanak, mint például a fogaskerekek, a miniatűr áttételek, üzemanyag-szivattyúk, motorvezérlők, szárnyfelület-aktuátorok és egyéb műszerek.

A mi felvevőpiacunknak számító iparágakat figyelembe véve elmondható, hogy a minőség az FT Gearing Systems DNS-ébe van kódolva, és munkánk minden aspektusát áthatja. Minőségi filozófiánk fontos része, hogy a magasan képzett munkatársaknak a rendelkezésre álló legjobb szerszámgépeket biztosítsuk, ehhez pedig szoros kapcsolatot tartunk fenn a szerszámgép-beszállítóinkkal.”

A prémium minőségű gyártóberendezések iskolapéldájának számít a korszerű Studer CNC-köszörűgép portfólió. A gépek folyamatosan olyan pontosságot és ismételhetőséget képesek biztosítani, ami a hagyományos köszörűgépekkel elérhetetlen szintnek számítana. „A Studer-technológia alkalmazásával például képesek vagyunk szubmikronos pontosságú hengerességet elérni a 35 mm átmérőjű sebességváltó tengelyek esetében, de a felületkialakítás során is elérjük a 0,08 µm értéket, a fogaskerék síklapúsága esetében pedig a 3 fénysávot”– folytatta Graham Fitzgerald.

A szubmikronos tartományban végzett köszörüléshez a Studer CNC-gépeket nemrégiben az új, klimatizált köszörűüzembe helyezték át, a termelékenység növeléséhez pedig a legjobb köszörűkorongokat és kiegészítőket használják. Ehhez olyan rendszereket és termékeket szereztek be, mint a Diamond Dressing Tools gyémánt köszörűkorong felszabályzó szerszám, a Precision Centres, az Abrasives / Grinding Wheels, a Coolant Filter Media hűtőfolyadék-szűrő, valamint az Air Filtration Systems légszűrő rendszer.

„A Studer CNC-köszörűgépekkel garantált a kiemelkedő pontosság, felületminőség, megbízhatóság és termelékenység – tette hozzá Graham Fitzgerald. – Mindig nagyra becsültük a Studer gépek teljesítményét, emellett pedig az összehasonlítás érdekében a múltban más márkákat is megvizsgáltunk. Minden esetben a Studer köszörűgépei feleltek meg legjobban az igényeinknek, felülmúlva a vetélytársakat.”

Az 1912-ben alapított svájci Fritz Studer AG prémium minőségű köszörűgépeket gyárt kis és közepes méretű munkadarabok belső és külső palástköszörüléséhez. A Studer alapkompetenciája az egydarabos, illetve a kis és közepes szériás gyártási sorozatok költséghatékony megmunkálására kifejlesztett gépekben rejlik.

A Studer kizárólagos dél-angliai és dél-walesi képviselete szoros munkakapcsolatot alakított ki az FT Gearing céggel. Örömmel segítenek minden új Studer gép kiválasztásában, hogy az pontosan megfeleljen az FT Gearings magas elvárásainak. A műszaki támogatás mellett a kiegészítő rendszerek és tartozékok terén is rendelkezésre állnak. Ezek a fogyóeszközök – beleértve a szerszámokat is – elengedhetetlenek a Studer köszörűgépek maximális teljesítményének kiaknázásához.

A Studer köszörűgépek magyarországi forgalmazója és szakszervize a Galika Szerszámgépek Kft.

