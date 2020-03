Csodafegyver a magyarországi lemezmegmunkáló üzemek számára

Idehaza is egyre népszerűbbek a Prima Power The BEND termékcsalád szervoelektromos panelhajlító gépei és cellái. Különösen a család legkisebb modellje, az intelligens BCe Smart panelhajlító gép

Címkék: élhajlítás Lang & Társai Kft. lemezmegmunkálás Prima Power

A jelen gyártórendszerei felé alapvető elvárás, hogy egyre intelligensebbek és termelékenyebbek legyenek. Az egyszerű kezelhetőség, az ergonómia, a rugalmas működés, az aktív biztonság és a megbízhatóság kulcsfontosságú követelmények a piac által felvetett új kihívásokkal szemben. A BCe Smart 2220 panelhajlító gép egyszerű, mégis innovatív és intelligens megoldásai a nehezebb gazdasági körülmények között szinte kincset érnek a magyar fémmegmunkáló vállalkozásoknak.

Az 1 600 alkalmazottat foglalkoztató olasz Prima Industrie csoporthoz tartozó Prima Power csúcstechnológiájú gépeket és rendszereket szállít a lemezipar számára. Rendkívül átfogó termékportfóliója magában foglalja a 2D vagy 3D vágó, hegesztő és fúró lézergépeket, a stancológépeket, a kombi stancoló- és darabológépeket, valamint a kombi stancoló- és lézergépeket, az élhajlítókat, a panelhajlító gépeket, illetve a rugalmas automatizált gyártórendszereket.

Az olasz gyártó BCe Smart panelhajlító gépében a be- és kirakodást egy lépésben lehetővé tevő nagy munkaasztal növeli a termelékenységet. A rendkívül egyszerűen használható gép betanított munkásokra is rábízható, nem igényel szakképzett kezelőket. A vonalkódolvasó és az automata szerszámcserélő (ATC) rendszer révén a beállítás rövid és automatikus.

Az ergonómia és a biztonság növelését célozzák meg a következő felszereltségek: akadálymentesített kézi rakodás, be- és kirakodás szinkronizálását segítő figyelmeztető lámpák és akusztikus jelek és a programozható fényreferencia a megmunkálandó lemezek egyszerű pozicionálásához. A kiegészítő interaktív kijelző segíti a gépkezelőt a végrehajtandó munkafázisokban, például az alkatrész pontos elhelyezésében. A munkaasztal oldalsó részei könnyen leengedhetők, így a kisebb méretű lemezeknél a gépkezelő könnyebben hozzáfér a teljes munkaterülethez.

Komoly versenyelőny a megrendelésekért folytatott küzdelemben

A BCe Smart panelhajlító kisebb szériák és egyedi alkatrészek megmunkálására is ideális. A kompakt elrendezés, az alacsony karbantartás, valamint a gyors és egyszerű telepítés révén a gépet szinte a magyar vállalkozások igényeire szabták, hiszen egyetlen BCe Smart akár három másik élhajlító gépet is ki tud váltani az üzemben, a rugalmasság pedig komoly versenyelőny a megrendelésekért folytatott küzdelemben. A szervoelektromos meghajtások jelentősen csökkentik az energiafogyasztást és a karbantartási költségeket is.

A Prima Electro Open numerikus vezérlésnek, a Tulus operátor interfésznek és a Master Bend CAM programozási rendszernek köszönhetően a teljes gyártási folyamat kezelése egyszerű és hatékony, a megmunkálás pedig kiváló minőségű és nagy ismétlési pontosságú. A BCe Smart gépet eleve úgy alakították ki, hogy a munkadarabok robotizált be- és kirakodása is könnyen integrálható legyen bármikor.

A géphez számos opció érhető el az automatikus szerszámcserétől a kiegészítő rövid szerszámok szimmetrikus vagy aszimmetrikus pozicionálásán és a hajlítási profil szélességének minimalizálásán át az aszimmetrikus bevágásokkal rendelkező központosító eszközökig. Az extra képernyő révén pedig a gépkezelő folyamatosan tudja ellenőrizni az aktuális munkafolyamatot, és látja rajta a visszaigazolásokat. A BCe Smart panelhajlító gép maximális hajlítási hossza 2 250 mm, a hajlítási erő 32 tonna, a megmunkálható lemez mérete 180 × 360 mm és 1 500 × 2 850 mm között változhat.

További információkkal kapcsolatban, kérjük, keresse a Prima Power hazai képviseletét:

Lang & Társai Kft.

Holczer Dávid, értékesítés és szaktanácsadás

Tel.: +36 70 397 7388

E-mail: david@langtool.hu

www.primapowergepek.hu