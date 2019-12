CHIRON-világpremierek az EMO Hannover 2019 szakkiállításon

Címkék: autóipar CHIRON EMO Hannover forgácsolás függőleges megmunkálóközpont gépjárműipar megmunkálóközpont repülőgépipar rolatast stama

Az idei hannoveri fémipari világkiállításon három új fejlesztést mutatott be a CHIRON és a STAMA. A CHIRON FZ/DZ 25 megmunkálóközpontot nagy alkatrészek hatékony megmunkálására, a STAMA MT 733 one plust pedig 6 oldalú esztergálásra és marásra fejlesztették ki. A standon megtalálható volt az innovatív VariocellPallet automatizálási megoldással felszerelt CHIRON FZ 16 S five axis megmunkálóközpont is.

Új mérce a nagy alkatrészek forgácsolásában

Az új CHIRON FZ/DZ 25 gépet Hannoverben tekinthette meg először a nagyközönség. A megmunkálóközpontot a gépjárműipar és a repülőgépipar összetett geometriájú, nagy méretű szerkezeti elemeinek hatékony megmunkálására fejlesztették ki. Az új CHIRON gépek a termelékenység, a pontosság és a rugalmasság magas szintű kombinációját érik el, ami korábban nem volt elérhető ebben a kategóriában.

Az új, öttengelyes, 800 mm orsótávolságú CHIRON DZ 25 P five axis megmunkálóközpontot a gépjárműipar és a repülőgépipar összetett geometriájú, nagy méretű szerkezeti elemeinek hatékony megmunkálására fejlesztették ki

A 800 mm orsótávolság predesztinálja a bemutatott DZ 25 P five axis alumínium szerkezeti elemek duplaorsós megmunkálását. Előnyei a nagy munkadarabok forgácsolása során domborodnak ki: külön oldalon történik a gép működtetése, illetve ki- és berakodása, ami ideális hozzáférést biztosít a munkaterülethez, és jó betekintést nyújt a megmunkálási folyamatba. Az X és Z irányban egymástól függetlenül mozgatható orsókkal a korábbinál is nagyobb pontosság érhető el. A kompakt kialakításának köszönhetően a gép kis alapterületet igényel, az optimális dinamika pedig nagy versenyelőnyt jelent a piaci megmérettetésekben.

A CHIRON FZ 16 S five axis és az új VariocellPallet automatizálási megoldás kombinációjával a kis gyártási darabszámok és az összetett geometriájú munkadarabok is megmunkálhatók teljesen automatikus, tehát rendkívül rugalmas módon

Komplex munkadarabok automatikus megmunkálása

A CHIRON FZ 16 S five axis és az új VariocellPallet automatizálási megoldás kombinációja által kis gyártási darabszámok, valamint komplex munkadarabok önállóan és rendkívül rugalmas módon munkálhatók meg. A VariocellPallet lehetővé teszi, hogy a különböző előgyártmányokat 5, 8 vagy akár 10 előkészített palettára rögzítsék egy léptető körasztalon. Az anyagmozgató rendszer az egyik munkadarabot a másik után továbbítja az FZ 16 S five axis megmunkálóközpontba, majd a kész alkatrészeket a megmunkálási folyamat befejeztével a palettával együtt eltávolítja. További előny, hogy az egyik paletta megmunkálása közben egy másikat is be lehet tölteni. Ezenkívül a VariocellPallet előnye, hogy rugalmas hozzáférést biztosít a megmunkálóközponthoz a gépkezelő számára.

A STAMA MT 733 one plus is az EMO Hannover szakkiállításon tartotta a világpremierjét. Az új fejlesztés erőssége a komplex alkatrészek és a nehezen megmunkálható anyagok teljes megmunkálásában rejlik

Jövőorientált komplett megmunkálás a nehezen forgácsolható komplex alkatrészekhez

2018 szeptembere óta kínál a STAMA új megmunkálóközpontokat 6 oldalas maráshoz és az esztergáláshoz. Az MT 733 sorozat erőssége a komplex alkatrészek és a nehezen megmunkálható anyagok teljes megmunkálásában rejlik. Az Y tengelyen opcionális közvetlen lineáris hajtással is elérhető MT 733 one plus Hannoverben tartotta világpremierjét – élő megmunkálás közben. Az MT 733 sorozat összes többi modelljéhez hasonlóan az új modell is portál konstrukciójú, ami statikus, dinamikus termikus szempontból is stabilabb forgácsolási folyamatot eredményez. A B tengely Galaxie® hajtásrendszere rendkívüli teljesítménysűrűséggel, merevséggel és pozicionálási pontossággal fokozza a hatást. Mindez rendkívül dinamikus és nagyon pontos marási, esztergálási és fúrási műveleteket eredményez szimultán 5 tengelyes megmunkálással és integrált automatizálással. Ez ideális kiindulópont az „első darab = jó darab” stratégia megvalósításához.

