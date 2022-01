ByTube Star 130: ideális megoldás a csőmegmunkáláshoz

A ByTube Star 130 csőlézerrel a lemezmegmunkálásból gyorsan és egyszerűen válthatunk a csőmegmunkálás világába – beleértve a profilvágást is –, így új piacokat érhetünk el

A Bystronic által bemutatott új ByTube Star 130 lézersugaras csőmegmunkáló gépet gazdag funkcionalitás jellemzi. A precíz, felhasználóbarát és teljesen automatikus beállítás még a nyílt profilok és ellipsziscsövek esetében is nagyobb rugalmasságot és jobb minőséget eredményez a gyártásban.

Teljesen automatikus beállítás

A ByTube Star 130 lézersugaras csőmegmunkáló gép tökéletes megoldás akkor, ha a lézeres csővágással bővítenénk a portfóliónkat. A gyors, egyszerű, hatékony és széles funkcionalitású gép 10-től 30 milliméteres méretig és 8,5 méter hosszig bezáróan képes minden fém alapanyag megmunkálására.

Leegyszerűsített csőmegmunkálás ByTube Star 130 lézergéppel, beleértve a profilvágást is

Az automatizált rendszer minimálisra csökkenti a manuális beavatkozás szükségességét, így jelentősen megkönnyíti a csővágásban még járatlanok dolgát. A gép ugyanakkor kivételesen széles körű igények lefedésére képes: mivel a csővágás piaci potenciáljának 85 százalékát a kis csövek teszik ki, a ByTube Star gépet a 10–130 milliméter átmérőjű csövek feldolgozására fejlesztették ki. A berendezés teherbírása 17 kilogramm/méter. A két teljesítménykategóriában, 2, illetve 3 kilowattos lézerrel kapható ByTube Star 130 fiber lézerforrása kiváló energiahatékonyság mellett egyenletes vágási minőséget hoz létre.

A 2D vágófejjel a feladatok 90 százaléka teljesíthető, mert a függőleges vágások teszik ki a legnagyobb piaci részesedést

További opciók a pontosság növeléséhez

A további – a gépkezelői komfortot növelő, valamint jobb gyártási minőséget lehetővé tevő – opciók egyedileg konfigurálhatók:

«Laserscan»: Valós idejű csőelhajlás-kompenzáció a vágási pontosság javítása érdekében. Az opcióval még gyenge minőségű alapanyagok esetén is, minden vágási körülmény között garantált a nagy pontosság.

«Quick Cut»: Egy további lineáris tengelynek köszönhetően a nagyobb sebességgel jobb áteresztőképesség érhető el.

Megnövelt sebesség – még profilvágáskor is – a Quick Cut funkcióval

Az automatikus hegesztésivarrat-érzékelés lehetővé teszi a varrat automatikusan a kívánt pozícióba történő állítását. A Laserscan segítségével a funkció önállóan ismeri fel és kompenzálja a csövek geometriai eltéréseit, ezáltal a nyersanyag minőségétől függetlenül garantálja a vágási folyamatok pontosságát.

A ByVision Tube segítségével gyorsan és eredményesen haladhatunk előre a megrendelések fogadásától a késztermékek kiszállításáig

Balos vagy jobbos? Nem kérdés többé!

A Bystronic a ByTube Star 130 lézersugaras csőmegmunkáló gépet igény szerint „tükrözött” konfigurációban is képes leszállítani, így optimális elrendezést választhatunk saját, egyedi gyártási folyamatunkhoz. Bár első ránézésre egyszerűnek tűnik, a „tükrözés” adott esetben komoly előnyökkel jár: a be- és kirakodásra szánt területek már nem képeznek akadályt. Ez nemcsak a logisztikai munkát csökkenti, hanem a gépkezelők feladatait is minimalizálja. A gyorsabb áteresztőképességnek köszönhetően pedig jelentősen növelhető a termelékenység.

A ByVision Tube segítségével egyszerű a ByTube Star 130 kezelése

A ByTube Star 130 az intelligens konstrukciót élenjáró vágási technológiával kombinálja. Az egyszerű kezelhetőség, az alkalmazások széles skálája és a kifinomult opciók biztosítják, hogy az egyre éleződő versenyben is mindig egy lépéssel a többiek előtt járjunk.

