BradyPrinter A8500: Teljesen automatizált NYÁK-követés

A NYÁK-címkézés a teljes követhetőség érdekében a BradyPrinter A8500 címkenyomtató-felhelyezővel megbízhatóan automatizálható.

A BradyPrinter A8500 címkenyomtató-felhelyező a teljes követhetőség érdekében megbízhatóan automatizálja a nyomtatott áramköri lapok címkézését. Konzisztensen nyomtatja és helyezi fel az automatikusan felhelyezhető poliimid címkecsalád apró címkéit, melyek a teljes NYÁK-gyártási folyamatot kibírják.

T eljesen automatizált NYÁK-azonosítás

A BradyPrinter A8500 még a legkisebb, 4 mm x 3,18 mm méretű címkéket is pontosan, 600 dpi felbontással nyomtatja, és konzisztensen helyezi fel a nyomtatott áramköri lapokra. A gyors processzornak és ciklusidőnek köszönhetően képes tartani az SMT-gyártósorok tempóját. A BradyPrinter A8500 a gyártósoron bárhová felszerelhető, és a legtöbb vállalati ERP-rendszerből képes fogadni a címkeadatokat.

Megbízható NYÁK-címkék

Az UltraTemp Series poliimid címkék speciálisan a nyomtatott áramköri lapoknak a gyártás során való azonosításához lettek tervezve. A sorozatban megtalálható az automatizált felhelyezésre kifejlesztett B-7727 poliimid NYÁK-címke is. A címke újraolvasztó lágyforrasztás, hullámforrasztás és az áramköri tábla mosása után is a helyén marad és jól olvasható. Ellenáll akár 300 °C hőmérsékletnek, valamint a NYÁK-előállítás során használt erős vegyszereknek és tisztítási folyamatoknak is.

Ipar 4.0 csatlakoztathatóság

A BradyPrinter A8500 Ipar 4.0 csatlakoztathatósággal és OPC UA kompatibilitással rendelkezik. Az információk a BradyPrinter A8500 nyomtatóval átvihetők az üzem vezérlőrendszerébe, ami azután kezdeményezheti a következő műveletet.

