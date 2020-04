Biztonságos sorjátlanítás, tisztítás és szárítás 15 másodperces ütemekben

EcoCvelox – a nagynyomású vízsugaras sorjátlanítás és a kisnyomású alkatrésztisztító folyamatok innovatív kombinációja

Az Ecoclean vállalat az EcoCvelox berendezését az alkatrészek sorjamentessége és részecske szintű tisztasága terén egyre növekvő igényekre való költséghatékony válaszként fejlesztette ki. A moduláris felépítése lehetővé teszi a berendezés egyedi igényekre való szabását, valamint jövőbeli bővíthetőségét, így a kombinált nagynyomású sorjátlanítás, tisztítás és szárítás egy kézben történő konfigurálását. Mindezek során 15 másodperces raklaponkénti ciklusidő valósítható meg. A nagynyomású sorjátlanítás gyors és egyszerű offline programozása egy CAD/CAM csatolófelületen keresztül valósul meg, az alkatrészek mozgatását pedig rendkívül dinamikus szállítórendszer végzi – az EcoCvelox mindezekkel új mércéket állít fel.

Hidraulikus és pneumatikus rendszerek, motorházak, szivattyúházak, szelepházak, fúvókák alkatrészei, hajtóműalkatrészek, kormány- és fékalkatrészek és más mechatronikus komponensek – hogy csak néhány példát soroljunk fel az olyan alkatrészek közül, amelyeknél egyre nagyobbak a sorjamentesség és a műszaki alkatrésztisztaság terén fennálló követelmények. Annak érdekében, hogy ez a két követelmény optimálisan teljesüljön, eddig különböző gyártók által készített berendezésekre volt szükség. Az Ecoclean GmbH most egy olyan innovatív berendezést valósított meg a moduláris felépítésű EcoCvelox berendezéssel, amelyben hatékonyan és helytakarékosan kombinálták az 5 tengelyes nagynyomású sorjátlanítást és a különböző alkatrésztisztító és -szárító folyamatokat. Az újdonság ugyanakkor nemcsak a rugalmasság terén állít fel új mércét, hanem az olyan paramétereket illetően is, mint az ütem- és folyamatidő aránya, a felszereltség, a felhasználóbarát kialakítás, a könnyű karbantarthatóság, valamint a berendezés rendelkezésre állása.

Az új EcoCvelox berendezés rendkívül gyors automatikával kombinálja a sorjátlanítás és tisztítás folyamatait, így ezek a folyamatok hatékonyan, egy berendezésen belül megvalósíthatók

Maximális rugalmasságának köszönhetően optimálisan hozzáigazítható a mindenkori szükségletekhez

A moduláris kialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a nagynyomású sorjátlanítást, valamint az alkatrésztisztítást és -szárítást kombináló berendezés egyedi konfigurálását, valamint igény szerinti bővítését. Lehetőség van a berendezést a gyártó más, akár már meglévő termékeivel kombinálni, így például lehetőség van arra, hogy nagymértékű olajlerakódás esetén oldószeres tisztítás kerüljön alkalmazásra a sorjátlanítás előtt. Az EcoCvelox különböző standard moduljai 200 × 200 × 200 mm-es alkatrészekre vannak méretezve, amelyek raklapokon kerülnek a berendezésbe. Ez a méretezés az általános ipari felhasználás nagy részét lefedi.

A különböző folyamatok felszereltsége emellett alkatrész-specifikusan is igazítható. Így például lehetőség van arra, hogy a nagynyomású sorjátlanítás szabványos egyorsós eljárással, max. 1 000 bar nyomáson (szükség esetén max. 3 000 bar nyomáson) történjen. A komplexebb sorjátlanítási műveletekhez opcionálisan egy NNY pisztoly áll rendelkezésre, amely akár öt különböző szerszámmal is felszerelhető. A szerszámcsere mindössze 1,5 másodperc alatt megvalósítható. Az orsóhoz és NNY pisztolyhoz szükséges szerszámok méretezése alkatrész-specifikusan is történhet, valamint lehetőség van 3D nyomtatóval történő gyártásra is. Az alkatrésztisztításhoz injektáló árasztó mosás, fecskendező tisztítás és célzott öblítés áll rendelkezésre, amelyek kombinálhatók is egymással. A szárítás nagysebességű lefúvatással és/vagy vákuumszárítással történik, amelynél a lefúvató szárítás egy tisztítómodulba is beépíthető.

A sorjátlanító folyamat történhet szabványos egyorsós eljárással, vagy pedig opcionálisan, akár öt sorjátlanító szerszámmal felszerelhető pisztollyal is. Mindezek során 15 másodperces raklaponkénti ciklusidő valósítható meg

CAD/CAM csatolófelület a sorjátlanítás egyszerű programozhatósága érdekében

A sorjátlanítás terén abszolút újdonságnak számít az integrálható CAD/CAM interfész, amellyel napjainkban többnyire minden szerszámgép fel van szerelve. Ez lehetővé teszi, hogy a berendezés átvegye az alkatrészek adatait a nagynyomású sorjátlanítás programozásához. Ez pedig nemcsak offline módon történhet, a berendezés vezérlésébe beolvasva, hanem a hagyományos teacheléssel összehasonlítva sokkal egyszerűbb és gyorsabb módon. Ezenkívül ahhoz is hozzájárul, hogy az új alkatrészek sorjátlanító folyamatai a lehető legrövidebb időn belül és a lehető legkisebb ráfordítással implementálásra kerüljenek. A munkadarab-felismerés többek között beépített kamerarendszerrel is történhet. Ennek köszönhetően az 1-es tételméretű alkatrészek sorjátlanítása hatékonyan és gazdaságosan elvégezhető.

A munkadarabok tisztítása és szárítása különálló alkatrészként történik. Ehhez olyan folyamatok állnak rendelkezésre, mint az injektáló árasztó mosás, fecskendező tisztítás, célzott öblítés, valamint nagysebességű lefúvatás és/vagy vákuumszárítás

14,5 másodperces folyamatidő 15 másodperces ütemidőknél

A standard kialakításnál egy Y tengely végzi az alkatrészek mozgatását a sorjátlanító folyamathoz. A nagy termelési kapacitás és az ebből eredő szigorú ütemidő-követelmények kielégítése érdekében lehetőség van arra is, hogy a modul fel legyen szerelve egy második Y tengellyel is. Így párhuzamosan történhet a be- és kirakodás, valamint a feldolgozás. Mindez pedig azt eredményezi, hogy a 14,5 másodperces folyamatidő csaknem megegyezik a 15 másodperces ciklusidővel. Ez egy második, párhuzamosan működő munkakamrával valósítható meg a tisztító- és szárítómodulban is.

A raklapokat egy beépített szabványos, rendkívül dinamikus lineáris szállítórendszer szállítja a különböző feldolgozóegységek között, amely kopásmentes motorral van felszerelve. Ez a szállítórendszer négy-öt méter/másodperces sebességgel szállítja az alkatrészeket a következő állomáshoz. Ez úgyszintén hozzájárul a berendezés hatékony munkamódjához. A berendezés berakodása történhet automatizáltan, rakodóportál vagy robot segítségével, de manuálisan is.

Legalább 50%-kal hosszabb szerszámélettartam

A nagynyomású sorjátlanításnál használt szerszámok az eljárás jellegéből adódóan szükségszerűen kopásnak vannak kitéve, ami a nyomás csökkenését eredményezi. Ebből az következik, hogy a szerszámokat bizonyos üzemóraszám elérését követően ki kell cserélni. Az új EcoCvelox berendezésnél a szabadalmaztatott szoftver, valamint a nagynyomású szivattyú frekvenciaváltóval való felszerelése azt eredményezi, hogy a folyamatnyomás mindig megfelelően korrigálásra kerül. Ennek a nagy nyomás folyamatos hozzáigazítására kidolgozott ügyes megoldásnak köszönhetően legalább 50%-kal nő a szerszámok élettartama, ami a berendezés rendelkezésre állását is meghosszabbítja. A szerszámok gyors és hatékony cseréje érdekében a sorjátlanító modul egy oldalsó karbantartási ajtóval van felszerelve. Innen jól hozzáférhető mind az orsó lándzsája, mind pedig a nagynyomású pisztolyhoz használatos szerszámok.

Az új, intuitív kezelőpanel 19 hüvelykes lapos képernyőjén (HMI) teljes mértékben áttekinthető a berendezés valamennyi modulja, mégpedig külön-külön és összképében is, akárcsak egy okostelefonon

Ügyes megoldás az egyszerű és hatékony kezelés érdekében

A nagymértékű folyamatbiztonsághoz és a berendezés rendelkezésre állásához az új, intuitív felhasználói felület is hozzájárul. A 19 hüvelykes lapos képernyőn (HMI) teljesen áttekinthető a berendezés valamennyi modulja, mégpedig külön-külön és összképében is, akárcsak egy okostelefonon. Ha valahol probléma lép fel, a képernyőn megváltozik a modul színe – például sárgáról pirosra. Mivel a HMI-be be van kötve a digitális dokumentáció is, így elegendő röviden megérinteni az adott modult az érintőképernyőn, s máris az eljárástechnológiához, folyamatábrához vagy bekötési rajzhoz jutunk, amelyen jól áttekinthetően vannak ábrázolva a beépített komponensek, a „meghibásodott” alkatrész, például egy szivattyú, pedig színesen ki van emelve. Ha megérintjük az adott alkatrészt, akkor újabb részletes adatokhoz jutunk vele kapcsolatban. A különböző funkciók – mint például az egyes komponensek ki- és bekapcsolása – nemcsak a hibák gyors és intuitív megtalálását teszi lehetővé, hanem ezen túlmenően világos információkkal szolgál a probléma megoldásához is. A digitális dokumentációba integrált kopó- és pótalkatrészlisták ezenkívül az esetlegesen szükséges alkatrészrendelés egyszerű és gyors lebonyolításában is segítségünkre vannak.

Rendkívüli rugalmasságának és konfigurációjának, valamint folyamatkialakításának köszönhetően az EcoCvelox hatékonyan, egy berendezésbe integrálva elégít ki minden követelményt a sorjátlanítás, tisztítás és szárítás terén. Az elhasznált levegő kiküszöbölése érdekében a berendezés igény szerint energiahatékony légkeringető rendszerrel is felszerelhető.

