Biztonságos megoldás vírustesztelésre az OnRobot grippereivel

Címkék: automatizálás egészségipar egészségügy ipari robot megfogó Onrobot robot robotika vírus

A chessington-i egészségügyi tesztállomás kialakítását látván a PSI Technologies tudta, hogy kezében van a megoldás, amivel segíteni tud.

A PSI Technologies a hírekben látta, hogy az egészségügyi szolgáltatók küzdenek a COVID-19 vírus biztonságos mintavételével. Ezért úgy döntött a vállalat, hogy cselekszik, és automatizált megoldásuk 90%-ban elkészült. Ez az életmentő rendszer rendkívül praktikus, gyorsan felépíthető és könnyen telepíthető.

A robotokkal való automatizálás csökkenti a fertőzés kockázatát, valamint folyamatosan - emberi közbeavatkozás nélkül- képes működni.

A HANWHA együttműködő robotokat úgy tervezték, hogy az emberek közvetlen közelében, biztonságosan dolgozzanak. Így fel sem merül a sérülés kockázata.

Az egészségügyi dolgozókkal való közvetlen kommunikáció a HANWHA robotkar végén helyet kapó élő videós közvetítésen keresztül történik.

A HANWHA robotok kulcsfontosságú egészségügyi dolgozók feladatait látják el, akik így más, fertőzésveszéllyel nem járó munkákkal foglalkozhatnak.

Miután a robot begyűjti a mintát a speciálisan felszerelt OnRobot gripper segítségével, nagy intenzitású ultraibolya sugarakkal tisztítja le magát, hogy elpusztuljanak az esetleges kórokozók.

Ezután egy fertőtlenítő spray is lekezeli a robotot, hogy az emberek a lehető legnagyobb biztonságban maradjanak. A robot a nap 24 órájában képes a működésre. Speciális mobil kabinok is bárhol felállíthatók, így a vidéki közösségeket is ki lehet szolgálni velük.

A PSI Technologies úgy tervezte meg a tesztállomásokat, hogy azokat gyorsan és hatékonyan fel lehessen állítani.

A mintavétel folyamatáról szóló videót itt tölthetik le.