Bemutatkozik a „Taiyo Koki” köszörűgépgyártó vállalat

Az 1986-ban alapított japán Taiyo Koki vállalat 2004-ben lépett az európai piacra

A cég székhelye Nagaoka városában, Japán északkeleti részén található. A vállalat a DMG MORI csoport tagja, és nagy pontosságú, CNC-vezérlésű köszörűgépek gyártásával foglalkozik.

A Taiyo Koki első termékcsaládja vízszintes orsójú köszörűgépekből állt, egy ügyfelük pontossági követelményeinek azonban nem felelt meg a gép konstrukciója. Az alapító, Noboru Watanabe úr a problémát úgy oldotta meg, hogy kifejlesztette az első, függőleges orsójú köszörűgépet Japánban. Azóta a Taiyo Koki úgy alakította ki a termékpalettáját, hogy minden ügyfelének megoldást kínáljon és növelje a termelékenységét, elsősorban függőleges orsójú köszörűgépeivel.

A Taiyo Koki legfontosabb termékei a függőleges orsójú köszörűgépek furat- és külső palástköszörülésre, illetve koronghomlokkal végzett síkköszörülésre. A lehető legnagyobb pontosság érhető el ezekkel a köszörűgépekkel, további, fontos előnyük pedig, hogy széles átmérőtartományban foghatók fel forgásszimmetrikus munkadarabok (Ø 300 mm-től Ø 2 250 mm-ig). Rendszeresen kapnak megrendeléseket olyan iparágakból, amelyeknél nagy átmérőjű alkatrészeket kell pontosan megmunkálni, például az építőiparigép-gyártás, csapágygyártás, szerszámgépipar, repülőgépipar, fogaskerékgyártás stb. területéről.

A Taiyo Kokinak külön termékcsaládja van furat, illetve külső palást köszörülésére, amelyekben a furatot vagy a hengeres palástot vízszintesen munkálják meg. A Taiyo Koki stratégiájának legfontosabb eleme, hogy az ügyfél kulcsrakész megoldást kapjon, amely csomagban tartalmazza a köszörüléshez használt készülékeket és a teljes körű automatizációt egyaránt, mindezt az ügyfél egyedi követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb pontosság és termelékenység érdekében. A filozófiájuk – „Egy gép, egy válasz” – lényege, hogy minden ügyfél egyedi igényeinek meg kell felelni. Ehhez nagymértékben testreszabható szerszámgépekre van szükség, kulcsrakész megoldásokkal.

Függőleges orsójú köszörűgép – minden forgásszimmetrikus munkadarabhoz alkalmas

Mire alkalmazzák a függőleges orsójú köszörűgépeket?

A Taiyo Koki legfontosabb termékcsaládja a nagy pontosságú, függőleges orsójú köszörűgépek. Alkalmasak forgásszimmetrikus alkatrészek külső palástjának / furatának köszörülésére, síktárcsába/egyedi készülékbe befogva. A munkadarabok átmérője φ 300 mm – φ 2 250 mm közötti, a legnagyobb magassága 750 mm lehet (a készüléket is beleértve). A nagy méretű munkadarabok be- és kiszerelése vízszintes orsójú köszörűgépek esetén meglehetősen bonyolult művelet, függőleges orsójú köszörűgépeknél azonban a gravitáció is nekünk dolgozik, ezzel a munkadarab befogása jóval egyszerűbb. Ezzel a megmunkálási pontosság is javul.

A termékcsaládon belül 3 típusból lehet választani, az ügyfél követelményeinek megfelelően:

Vertical Mate-család (Vertical Mate 35/55/85/125) – A Vertical Mate ideális belépőmodell általános felhasználásra 2 tengelyes köszörülés esetén. A befogható munkadarab méretei: 1 250 mm max. átmérő és 600 mm max. magasság (a készüléket is beleértve). 4 különböző méretben kapható, a munkadarab átmérőjétől függően. Az ügyfelek elsősorban azért kedvelik, mert a piacon elérhető legjobb ár/érték aránnyal rendelkezik. Az ügyfelek használhatják gyártórendszerekkel együttműködve és hagyományos köszörülési eljárásokra is, furat- és külső palástköszörülésre, illetve koronghomlokkal végzett síkköszörülésre. A szerszámgép alapkivitelben 4-6 férőhelyes automatikus szerszámcserélővel, egyélű koronglehúzóval, 1 tengelyes köszörűorsóval rendelkezik, és még sok más cikket tartalmaz az alapfelszereltség a választás megkönnyítéséhez.

Vertical Mate | Automatikus szerszámcserélő (alapkivitel)

CVG függőleges orsójú köszörűgép

Vertical Mate-család | CVG-család

CVG-család (CVG-6/9/13) – A CVG a legjobb választás különleges alkalmazásokhoz, hiszen nagymértékben testreszabható, függőleges orsójú köszörűgép, amely alapkivitelben 2 db köszörűorsóval (furat-/külső palástköszörüléshez), 6 férőhelyes automatikus szerszámcserélővel rendelkezik, és opcióban rendelhető a B tengely körül elforduló orsóház, a C tengelyes tárgyasztal, az automatikus palettacserélő egység, amellyel rengeteg időt meg lehet spórolni a beállításkor. A befogható munkadarab méretei: 1 350 mm max. átmérő és 700 mm max. magasság (a készüléket is beleértve). Az opciókat is figyelembe véve nemcsak furat- és külső palástköszörüléshez alkalmas, hanem bütyköt, poligonalakot is köszörülhet, illetve az automatikus palettacserélő egység használatával automatizálható.

B tengely körül elforduló orsóház | C tengelyes tárgyasztal | Bütyök (hajógyártás) | Automatikus palettacserélő egység

NVGH-család (NVGH-3T/6T/9T/12T/22T) – Az NVGH-család képviseli a csúcskategóriát a függőleges orsójú köszörűgépek termékpalettáján. A gépágy és az oszlop nagy merevségű öntvény, nagy falvastagságokkal. A B tengely körül elforduló orsóház az alapfelszereltség része, opcióban rendelhető a C tengelyes tárgyasztal, az automatikus palettacserélő egység, ezenkívül rendelhető HSK-A125 szerszámozású, nagy teljesítményű köszörűorsóval, amely számos, nagy teljesítményigényű alkalmazáshoz hasznos. A szerszámgéphez esztergálási csomagot is lehet rendelni. Az esztergálás és köszörülés kombinálásával csökken a ciklusidő, és optimalizálhatók a gyors, nagyoló esztergálási műveletek és a pontos simítások, ráadásul egyetlen szerszámgépen. Ezt a köszörűgépet előszeretettel alkalmazzák építőipari gépek gyártásakor, csapágygyártáskor és a repülőgépek sugárhajtóműveinek gyártásakor.

NVGH függőleges orsójú köszörűgépcsalád

Megmunkálási példák – Függőleges orsójú köszörülés

A forgásszimmetrikus munkadarabok bemutatása mindig hálás feladat a Taiyo Koki számára, hiszen ezek a legelterjedtebb példák a megmunkálásra. Főorsóegység készre munkálására (az orsóházra és a főorsóra egyaránt) teljes megoldást tudnak nyújtani, csakúgy, mint a tokmányház furatköszörülésére. Képesek általános gépipari alkatrészek (pl. állórészek, tárcsák, perselyek, karimák, hüvelyek) furatának és külső palástjának megköszörülésére, 2 tengely mentén.

Hüvely (általános gépgyártás) | Tokmányház | Orsóház (szerszámgép) | Állórész (szerszámgép)

Hasonló alkatrészek megmunkálása esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a céggel! Szívesen állnak rendelkezésére, hogy megoldást nyújtsanak a szerszámgép és technológia kiválasztásában.

Fogaskerekek

A Taiyo Koki a fogaskerekek furat-, illetve homlokfelületének köszörülésében is specialistának számít, akár 2 000 mm külső átmérőig. A nehéz munkadarabok beállítását jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a függőleges gépkonstrukció, a függőleges befogási pozíciónak köszönhetően pedig javul és kiszámíthatóbbá válik a pontosság. A CVG- vagy az NVGH-család esetén kúpfelületek köszörülése is lehetséges a B tengely körül elforduló orsóháznak köszönhetően.

Az automatikus palettacserélő rendszer használatával a munkadarabot a beállítóállomáson egy köszörülési ciklus közben is befoghatja, amellyel jelentősen nő a termelékenység. Fogazott alkatrészek furatának köszörülésében a vállalat komoly tapasztalatra tett szert, elsősorban az építőipari- és mezőgazdaságigép-gyártásban, illetve a szélerőművi berendezéseket gyártó iparágakban.

Bolygómű fogaskerék (szélerőmű) | Furat-/külső palástköszörülés

Repülőgépipari sugárhajtóművek alkatrészei

Közéjük tartoznak a tárcsák, turbinák, tengelyek, csapágyak, amelyek rendszerint kör keresztmetszetűek, készre munkálásukhoz pedig furat- és külső palástköszörülésre van szükség. A Taiyo Koki függőleges orsójú köszörűgépe tökéletesen megfelel a repülőgépipar igényei szerint szerkesztett különleges és összetett befogókészülékhez, amely megkönnyíti a beállítást, és tökéletes pontosságot tesz lehetővé. Az NVGH-család esetén a nagyoló esztergálási funkció használatával csökken a ciklusidő, a műveletek pedig a köszörűgépen integrálhatók. A cég jelentős tapasztalattal bír a titán, Inconel ötvözetek (nagy hőállóságú, korrózióálló CrNi-ötvözetek), korrózióálló acélok és egyéb anyagok köszörülésében is, így kulcsrakész megoldást nyújtanak, amely magában foglalja a köszörűkorong kiválasztását, a forgácseltávolítást, és még sok minden mást.

Sugárhajtómű turbinatengely (repülőgépipar) furat-/külső palástköszörülés, nagyoló esztergálás NVGH köszörűgépen

Csapágygyártás

A Taiyo Koki függőleges orsójú köszörűgépei a csapágygyártók körében is jól ismertek a rendkívül pontos furat- és külső palástköszörülésnek köszönhetően. A nagy méretű csapágyakat vízszintes orsójú köszörűgépen bonyolult befogni a gépkezelő számára, ezért sok időt vesz igénybe és kevésbé pontos megmunkálást eredményez.

Görgőscsapágy (építőiparigép-gyártás)

Kettős kúpos csapágy | Golyóscsapágy

Függőleges befogási pozícióban mindegyik műveletet (furat- és külső palástköszörülés, alakos köszörülések, beleértve a kúp-, R-alak, v-alak köszörülését is) el lehet végezni az automatikus szerszámcserélőben tárolt korongok segítségével, egy felfogásból, a lehető legnagyobb pontossággal. A Taiyo Koki egyik ügyfele egy NVGH köszörűgépet szerzett be a korábbi, vízszintes orsójú köszörűgép kiváltására, és rendkívül elégedett az így elért nagyobb termelékenységgel és pontossággal. Az automatikus szerszámcserélőben ráadásul többféle típusú korongot is lehet tárolni, egyetlen felfogáshoz, hiszen a cég a fejlesztések során mindig figyelembe veszi az ügyfelek technológiai elvárásait is.

