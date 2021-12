Belépő az 5 tengelyes megmunkálásba

Címkék: EMO Milano forgácsolás GesKor Kft. hermle HERMLE C 250

Milánóban a Hermle standra látogatókat a jól ismert C 250 megmunkálóközpont várta. A „gantry” felépítéssel és granitán(minerálbeton)ággyal rendelkező megmunkálóközpont alkalmazásra szabott és költséghatékony hasznosítását számos kiegészítő tartozék – kiegészítő szerszámtárak, hűtési és forgácselvezető rendszerek, elszívók, szerszámtörés-felügyelet, mérő- és tapintómérő műszerek – könnyíti meg.

A C 250 megmunkálóközpont alapkivitelben 30 férőhelyes beépített szerszámtárral rendelkezik, ami kérésre egy 50 vagy 88 férőhelyes kiegészítő szerszámtárral bővíthető. A vezérlőpanel a munkatér mellől a szerszámbetöltési ablakhoz is átfordítható, ami lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy a szerszámtár feltöltésével egyidejűleg a szerszám paraméterei is rögzítésre kerülhessenek.

Az öttengelyes kialakításban opcionális kiegészítőként elérhető a billenő NC körasztal is, ami 300 kg súlyig és 450 × 355 mm munkadarab-átmérőig biztosítja a nagy pontosságú pozicionálást és megmunkálást. A rozsdamentes acél borítású munkaterület 600 × 550 × 450 mm mozgástartománya, az asztal feletti 550 mm szabad tér, illetve a 688 mm hosszúságban nyitható ajtó ideális körülményeket teremt a munkadarabok daruval történő biztonságos és gyors betöltéséhez és eltávolításához.

A C 250 alapfelszereltsége a Heidenhain TNC 640 vezérlés, ami csúcskategóriás és bevált CNC-vezérlésként programozási funkciók egész tárházát tartalmazza. A vezérlőpanel 19"-es TFT-kijelzővel felszerelt, de kérésre – a nagyobb kényelem érdekében – magasságban és dőlésszögben állítható vezérlőkonzol is rendelhető. A vezérlésbe integrálták a Hermle jól bevált beállítási paramétereit, ami még a legösszetettebb marási feladatok során is optimális támogatást nyújt a gépkezelőnek. A C 250 vezérlése a HIMS (Hermle Information-Monitoring-Software)-alkalmazást is tartalmazza.

Magyarországon a Hermle márkát a GesKor Kft. képviseli

