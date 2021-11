Begyorsult az Amada

Bemutatkozott az Amada rekordgyors lézeres vágógépe

Új lézergépet fejlesztett ki az Amada a nagy sebességű CNC-lézervágáshoz. A REGIUS-3015AJ CNC fiber lézeres lézerberendezés nemcsak a leggyorsabbnak számít az Amada portfóliójában, hanem egyben az első is, amelyben a japán gyártó számos kulcsfontosságú technológiát integrált. Minden tengelyre lineáris hajtás került, és a gépet a vállalat vadonatúj lézerintegrációs rendszerével, illetve az eredeti Variable Beam Control technológiájával is felszerelték. Az új AMNC 3i Plus vezérlő is tartalmaz új funkciókat, amelyek célja a tökéletes és egyszerű kezelhetőség.

A REGIUS-3015AJ mindhárom főtengelye lineáris hajtásokat tartalmaz, amik kiemelkedő pontosságot és rendkívül gyors, 340 méter/perc pont-pont pozicionálási sebességet eredményeznek. A lineáris hajtásokat az Amada intelligens fejvezérlő rendszere támogatja, amely valós idejű döntéseket hoz a visszahúzási magasságról. Két közeli lyuk esetén például az intelligens fej nem egyszerűen visszahúzódik a meghatározott magasságba, hanem a ciklusidő csökkentése érdekében alacsonyan marad. A lineáris hajtások által kölcsönzött sebességgel kiegészülve így hihetetlenül gyors lyuktól lyukig tartó sebesség érhető el.

A japán gyártó korábbi leggyorsabb lézergépével, a FOL-AJ berendezéssel történt összevetés kimutatta az új REGIUS-3015AJ gép által elérhető előnyöket. Azonos teríték azonos lézerteljesítménnyel, 1 mm vastag rozsdamentes acélból történő kivágása során a REGIUS 14%-kal bizonyult gyorsabbnak, mindezt pedig épp a lineáris hajtástechnológiának és az intelligens fejvezérlésnek köszönhetően.

A REGIUS-3015AJ másik fő újítása az Amada vadonatúj lézerintegrációs rendszere, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint az automatikus ellenőrzés és a feldolgozási hiba utáni automatikus helyreállítás. Az automatikus ellenőrzés olyan technológiát alkalmaz, mint a fúvóka sérülésének, pozíciójának és körkörösségének felmérésére szolgáló i-Nozzle Checker. Ha a fúvókát (egy előre meghatározott paraméterkészlet szerint) cserélni kell, akkor azt a gép 16 férőhelyes fúvókacserélője automatikusan elvégzi, nem vár a gépkezelő szubjektív megítélésére.

Az i-Nozzle Checker további funkciója a lézersugár szükség esetén a fúvókához történő automatikus igazítása. A fókusz referenciapozíció optimalizálása érdekében a sugár állapotának ellenőrzését is automatikusan elvégzi, míg az automatizált felügyeleti funkció egy másik része az i-Optics szenzor, ami a védőüveget vizsgálja a szennyeződés szempontjából, és figyelmezteti a gépkezelőt, ha beavatkozásra van szükség.

Az i-Optics Sensor és i-Nozzle Checker rendszerek a vágófej automatikus ütközésvédelmében is nagy szerepet játszanak. Az ütközésvédelmet nem tartalmazó gépek egyszerűen leállnak, és riasztást adnak le, ami értékes időt rabol el a termeléstől. A funkció tehát a stabil gyártási folyamat egyik építőköve.

A REGIUS-3015AJ harmadik integrált rendszere az Amada eredeti Variable Beam Control technológiája, ami automatikusan hozza létre az egyes anyagokhoz és vastagságokhoz optimalizált sugárformát. Segítségével tehát minden fémlemez esetében (a rendkívül vékony lágyacél, rozsdamentes acél és alumíniumlemezektől a 25 mm vastag táblákig) kiváló minőségű, egyenletes sebességű vágás érhető el, egyetlen lencsével is teljes körű feldolgozást biztosítva.

Ami a könnyű kezelhetőséget illeti, az Amada AMNC 3i Plus vezérlő egyik figyelemre méltó új funkciója az i-Camera Assisted System (i-CAS) rendszernek köszönhetően lehetőséget ad a maradék fémlemez használatával történő feldolgozásra is. Ha új alkatrészt kell készíteni, mert az egyik kivágott munkadarab megsérült a gyűjtés során, a gép i-CAS kamerája képes megjeleníteni a teljes munkaterületet, így a kiválasztott hulladékkeret-terület az AMNC 3i Plus vezérlőn is láthatóvá válik. Az alkatrészt ezután kiválasztják a könyvtárból, majd a vágás megkezdése előtt az pozicionálható, forgatható, másolható stb.

Az AMNC 3i Plus egy másik újítása az Amada V-távvezérlője, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy távolról is hozzáférjenek a vezérlőhöz, és többek között ellenőrizzék a gép állapotát vagy az előzményeket. Az előre meghatározott hozzáférési prioritásoknak megfelelően új feladatok is hozzáadhatók (távolról) az ütemtervhez.

