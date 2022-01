Az új generációs INTEGREX i-H gépcsalád lelke az automatizáció

A Yamazaki Mazak új INTEGREX i-H gépcsaládja egy automatizálásra kész széria a többfunkciós szerszámgépek körében, amelyek az esztergálást és a B tengelyes marási műveleteket kombinálják egyetlen, kompakt egységben.

Címkék: automatizálás forgácsolás INTEGREX ipari robot multifunkció robot robotika Yamazaki Mazak

A kiemelkedően sikeres INTEGREX i szériát váltja az i-H széria, amely 23 géptípust foglal magában. Ezek mindegyike rendelkezik a Mazak új, mesterséges intelligenciát alkalmazó vezérlőjével, a SmoothAi-val, amely a beépített tanulási képességével tovább javítja a szerszámgép teljesítményét.

Az idei, milánói EMO-n a Mazak két típust állított ki: az INTEGREX i-250H ST-t és az i-450H ST-t, amelyek új mércét állítanak fel a teljesítmény és a képességek terén a többfunkciós szerszámgépek körében. Az INTEGREX i-250H ST nyolccolos tokmánnyal van felszerelve, a fő- és az ellenorsó fordulatszáma egyaránt 5 000 ford./perc, míg a főmotor teljesítménye 22 kW. A nagyobb kivitelű INTEGREX i-450H ST esetén a főorsó fordulatszáma 3 300 ford./perc, a főmotor teljesítménye 37 kW, az ellenorsó pedig 4 000 ford./perc fordulatszámú. Mindkét típus tekintélyes, 300 mm-es Y-lökettel rendelkezik, a B tengely szögtartománya pedig 240°, ami lehetővé teszi a teljes kontúrozást. A kompakt maróorsó fordulatszáma 12 000 ford./perc, teljesítménye 24 kW, így az adott munkatéren belül maximális teljesítményt nyújt.

Az i-H széria tervezésének alapja az automatizáció iránti egyre növekvő igény volt. A gépcsalád összes típusa lapos homlokfallal rendelkezik, a szerszámtár a szerszámgép hátuljánál helyezkedik el. Ennek köszönhetően automatizálás esetén jobban hozzáférhető a munkatér a csuklós robotok használatakor – amelyek számos feladatot végre tudnak hajtani – ugyanakkor nem akadályozza a gépkezelő hozzáférését sem a munkatérhez. A hátulra szerelt, 38 férőhelyes szerszámtár csökkenti a szerszámgép helyigényét, és szükség esetén 74 vagy 112 férőhelyesre is bővíthető. A szerszámtár ráadásul elölről is hozzáférhető, így a szerszámok be- és kiszerelését innen is kényelmesen el lehet végezni.

A Yamazaki Mazak két típust állított ki az új INTEGREX i-H gépcsaládból a 2021-es EMO-n, közöttük az i-450H ST-t (a képen látható), amely új mércét állít fel a teljesítmény és a képességek terén a Multi-Tasking többfunkciós szerszámgépek körében

Az ST-típusok az alkalmazás követelményeinek megfelelően két, alsó szerelésű revolverfejjel is rendelhetők. Az „A-típus” merőleges kialakítású, elrendezése pedig szimmetrikus az alsó revolverfejjel. 12 szerszám befogadására alkalmas és 10 000 ford./perces, 7,5 kW-os teljesítményre képes. Elsősorban furatmegmunkáláshoz ideális, de rugalmasságát opcionálisan hidraulikus támasztó báb megrendelésével is lehet fokozni, amelyet közvetlenül a revolverfej felfogófelületére lehet szerelni. A „B-típus” ferde elrendezésű, 9 szerszámhelyes, fordulatszáma 6 000 ford./perc a hajtott szerszámokhoz. A ferde elrendezésű revolverfej különleges kialakítása lehetővé teszi, hogy ugyanazt a szerszámot mindkét orsónál lehessen használni, amivel jelentősen csökkenthető a szükséges szerszámok mennyisége.

Az i-H széria mindegyik tagja könnyen csatlakoztatható automatizálási rendszerekhez, rúdadagolóval és robotos gépkiszolgáló rendszerrel. A Mazak új Smooth RCC-je (robotcella-vezérlő) további, olyan fejlett automatizálási képességgel egészíti ki mindkét egység tudását, mint például a szerszám és a készülék beállításához szükséges erőforrások ellenőrzése, míg a Robot Setup Assist (beállítási segéd) lehetővé teszi a szerszámgéppel azonos koordináta-rendszerben történő robotprogramozást. A SmoothAi illesztőfelületen keresztül érhető el mindkét funkció.

Az EMO-n tartott bemutatón az INTEGREX i-250HST egy TA-35/270 típusú, plug-and-play rendszerű automatizálási rendszerrel volt kiegészítve, amely javítja a kihasználtságot és csökkenti a munkaerővel kapcsolatos kiadásokat. A TA 270 mm-es átmérőkapacitásával és a robot 35 kg-os teherbírásával a munkadarabok széles skálája lefedhető, az aktuális terhelés pedig megjeleníthető a kijelzőn.

Az INTEGREX i-H széria egy automatizálásra kész széria a Multi-Tasking többfunkciós szerszámgépek körében, amelyet az idei EMO-n egy TA-35/270 típusú, plug-and-play rendszerű automatizálási rendszerrel is bemutattak

A gépkezelő biztonságát mindkét oldalon acélráccsal védett, akrilból készült ablak garantálja, egy padlóra szerelt, két működési területű lézerszkennerrel kiegészítve. Ha a gépkezelő belép a figyelmeztetési területre, a robot azonnal lelassít a programozott sebességének 10%-ára, ha pedig a védett területre lép be, akkor azonnal megáll.

A robot grafikus felhasználói felülete harmonikusan illeszkedik a szerszámgép SmoothAI CNC-vezérlőjébe, ezért az együttműködés zökkenőmentes a robot és a szerszámgép között, minden új művelet beállítása gyors és egyszerű. Lényeges, hogy a cella programozása nem igényel különleges, robotprogramozási előképzettséget. A TA robotszéria célja, hogy azonnal javítsa a termelékenységet és a jövedelmezőséget, lehetővé téve a gépkezelő nélküli éjszakai műszakokat, ezzel is javítva a szerszámgépek kihasználtságát. Ideális megoldás kis- és középszériás gyártás esetén.

