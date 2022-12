Az SMC segíthet energiahatékony gépek fejlesztésében az OEM-ek számára

A gépgyártók hagyományosan 7 bar-os üzemi nyomásra tervezik a pneumatikus gépeiket és berendezéseiket. Azonban tapasztalatból tudjuk, hogy ezt 4 bar-ra csökkentve, a végfelhasználók akár 29%-kal is csökkenthetik az energiaköltségeiket bizonyos esetekben

Címkék: célgépek energiamegtakarítás energiaracionalizálás folyamat folyamatirányítás folyamatvezérlés gépgyártás nyomásszabályozó SMC szelep szeleprendszer vákuum

Ezt észben tartva a tervezőknek el kell kezdeniük a felkészülést a 4 bar-os környezetre. Bár a gépalkatrészek túlnyomó többsége 4 bar nyomáson is működni fog, természetesen néhányukat alaposan szemmel kell tartanunk, hogy biztosítsuk a rendeltetésszerű működésüket.

Aktuátorok: előretolva

Amikor egy gép tervezése a nulláról indul, érdemes a munkát végző elemekkel kezdeni: az aktuátorokkal. Általánosan elmondható, hogy ezek azok az elemek, amelyek alacsonyabb nyomáson gyakran nem túl jól, vagy végül egyáltalán nem működnek.

Két paraméter számít: az erő és a sebesség. Tapasztalataink szerint a horizontális alkalmazások többsége alacsonyabb nyomáson üzemel, mivel csak a súrlódási erő ellenében fejt ki hatást. Ennek eredményeképp az a megszokott, hogy az aktuátorok méretezése a vízszintes alkalmazásokhoz egy adott működési sebességre történik.

Azonban a függőleges alkalmazásoknál már más a helyzet, hiszen a hengernyomásnak le kell győznie a terhelés miatt ébredő erőt is. Ezek az alkalmazások kritikusabbak szoktak lenni, és általában több megfontolást igényelnek annak érdekében, hogy az aktuátor megfeleljen a kitűzött célnak. A függőleges alkalmazások esetében a nyomás 4 bar-ra csökkentése szükségessé teheti a nagyobb dugattyúátmérők használatát a megfelelő erő biztosításához. Ha a helyhiány miatt a nagyobb dugattyúátmérő használata problémát jelent, a VBA nyomásfokozó sorozat képes az alkalmazásnak lokális szinten biztosítani a szükséges nyomást anélkül, hogy növelni kellene a fő ági nyomást, így lehetővé téve a már meglévő méretű aktuátor használatát.

Az egyik felmerülő kihívás a hely kérdése. Mi történik akkor, ha a nagyobb dugattyúátmérőjű munkahenger fizikailag nem fér be a tervezett helyre? Ekkor olyan beszállítót kell választani, aki kompakt és alacsony tömegű aktuátor megoldásokat tud nyújtani. Az SMC kompaktabb hengermegoldásokat is kínál, mint versenytársai, így ezek a termékek alacsonyabb minimális üzemi nyomással és számos energiatakarékos koncepcióval is rendelkeznek.

Szelepek: átveszik az irányítást

Valójában nem a magas vagy az alacsony nyomás határozza meg az aktuátor sebességét, hanem a beérkező térfogatáram. Ha nagyobb sebességre van szükség, azt a megfelelő szeleppel lehet szabályozni. A kiválasztott munkahenger dugattyúátmérővel és erővel már meghatározható a szelep mérete. Kínálatunkban olyan szelepek is elérhetőek, amik ideálisak a 4 bar-on történő üzemelésre.

Lefúvatás és vákuumegységek

A lefúvatók és a vákuumegységek esetében a nagyobb tápnyomás nem jelent nagyobb teljesítményt, pont ellenkezőleg, ezért egy olyan termék, mint a nagy teljesítményű fúvóka, jelentős előnyökkel járhat. Ez a megoldás maximalizálhatja a lefúvatás hatékonyságát, köszönhetően a fókuszáltabb légáramnak. A Bernoulli-hatás miatt a fúvás hatékonysága akár 10%-kal is javítható.

Egy folyékony mosószert gyártó vállalatnál, a flakonrendező gépben 25 fúvóka volt egy SMC versenytárstól, amelyek éves levegőfogyasztása 22 441 €-ba került. Az alkalmazásanalízis után azt javasoltuk a vevőnknek, hogy a mi nagy teljesítményű fúvókáink kerüljenek beépítésre. Ezek a termékek ugyanazt a teljesítményt (áramlást és fúvóhatást) biztosítják, de kisebb fúvókaátmérővel, ami lehetővé teszi a kisebb bemeneti nyomás használatát. A csökkentett levegőfogyasztás éves szinten 6 183 € megtakarítást jelentett, ami mindössze 1,57 hónap alatt megtérült. Ugyanezt a cserét végeztük el további hat gyártósoron, ami összesen 37 098 € éves megtakarításhoz vezetett.

Az SMC 4 bar melletti határozott elkötelezettsége a vákuumegységeinken is látható, amelyek alacsony üzemi nyomáson működnek a legjobban (maximális hatékonysággal). Ezen a nyomásértéken túl a levegő (és a pénz) egyszerűen kárba vész, a vákuumegység veszít teljesítményéből. A nyomás növelése tehát nem eredményez több erőt vagy magasabb sebességet, csak rontja a hatékonyságot.

Szabályozás a többletért

Mivel a szabályzók felelnek a felhasználási hely nyomásáért, így jó társaink lehetnek a 4 bar-os rendszerhez vezető úton, főként azért, mert velük még tovább csökkenthetjük a nyomást ott, ahol lehet. Beleértve a lefúvató vagy vákuum alkalmazásokat, amelyek így még nagyobb energiahatékonyságot biztosíthatnak a gépnek. Minden kis lépés segít.

A nyomás figyelése

Habár a nyomáskapcsolónak nincs közvetlen szerepe a 4 bar-os elgondolásban, hosszú távon előnyös lehet. Például, amikor 4 bar-ra tervezünk egy gépet, szükséges a nyomás figyelése, mivel alacsony a határérték. A nyomásfigyelés elsősorban ellenőrző mérést végez, hogy a gép megkapja a szükséges 4 bar-os nyomást. Másodsorban a nyomáskapcsolók képesek figyelni a levegőfogyasztást, és azonosítani a felmerülő nyomásveszteségeket. A levegőszivárgás egy olyan dolog, amit egyetlen gép sem engedhet meg magának, kiváltképp 4 bar nyomáson.

A 4 bar-os jövő

A gépgyártóknak érdemes 4 bar-on működő gépek alkalmazását javasolni a végfelhasználóknak a versenyképességük megőrzése érdekében. Ilyen üzemi nyomáson működő gépek tervezésében az SMC szakértői csapata képes optimális megoldást szolgáltatni a gépgyártóknak és a végfelhasználóknak egyaránt. A projektbe való korai bekapcsolódással gondoskodhatunk minden pneumatikus alkatrész megfelelő méretezéséről, és biztosíthatjuk a kevesebb energiafogyasztást anélkül, hogy veszélyeztetnénk a gép teljesítményét. Ezenfelül olyan megoldásokat tudunk szállítani, amelyek minimális hatással vannak a környező vagy csatlakozó komponensekre, így elkerülhető az újratervezéssel járó felesleges idő és költség. Az utólagos bővítéssel járó projektek is profitálhatnak ebből a megközelítésből.

www.smc.hu