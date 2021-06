Az igazi kaliforniai álom – digitalizálásban is itt van Amerika!

Milyen digitális eszközökkel és szoftveres megoldásokkal támogatja a Haas a hatékonyságot a fémiparban?

Címkék: digitalizálás forgácsolás Haas Haas CNC ipar 4.0 szerszámgép szerszámgépipar

Kinek mi jut eszébe Kaliforniáról? A paprika, a pálmafák, Disneyland, vagy a Golden Gate híd? Esetleg Malibu homokos strandja, Erika Eleniak és Carmen Electra (vagy a hölgyolvasók kedvéért David Hasselhoff)? Mindez sokunk fantáziáját megmozgatja, de Kalifornia rendelkezik még egy portékával, ami a Forma–1-nek is köszönhetően már nem csak a fémiparban számít ismertnek: ebben az államban található a Haas CNC-szerszámgépeket gyártó óriásgyár, amely sok más vetélytársával ellentétben nemhogy el nem tűnt, amikor az IT-megoldásokat integrálni kezdték a szerszámgépekbe, hanem ma már valóban egyedi szoftverfunkciókkal diktálja a tempót a fémiparban.

Miért legyen a következő gépe egy Haas gép?

Minden egyes Haas gép egyetlen gyárban látja meg a napvilágot. A dél-kaliforniai gyárban a mérnökök szó szerint csak néhány méterre ülnek a gyártósoroktól, ezért azonnal tudnak reagálni, amint valami változtatásra van szükség. Ez a képesség nagy hatással van a gyártósorról lekerülő gépek minőségére is.

A gyár nemcsak összeszerel, hanem létre is hozza az összes kulcsfontosságú gépelemet. Van annál nagyobb garancia, hogy a Haas gépek alkatrészei is nagyrészt Haas gépeken készülnek? A mérnökök itt is csak néhány méterre ülnek a gépekről, és azonnal beavatkoznak, amint az alkatrészek gyártási folyamata eltér az optimálistól. A minőség-ellenőrzés és az auditálás folyamata digitalizált a gyáron belül, így az egyes gépekhez kapcsolódó több száz kontrollmérés adatai is visszakereshetők a szerelő nevével együtt.

MyHaas

Haas gépe van, vagy azzal dolgozik? Esetleg Haas gépeket tart karban? Vagy még csak foglalkoztatja egy Haas gép megvásárlása? Amennyiben bármelyik kérdésre igen a válasz, akkor a Haascnc.com oldalról elérhető, teljesen ingyenes MyHaas felület az Ön terepe! A MyMachines menüpont alatt megtalálhat minden új generációs vezérléssel felszerelt gépet, ami bármilyen viszonyban jelenleg Önhöz tartozik. Az elrendezés és a csoportosítás módosítható. Minden gépnél láthatók a garancia-időpontok, a sorozatszámok és a szervizadatok. A gépekhez tatozó szerkezetrajzok és 3D modellek is letölthetők. Ha alkatrészt rendelnénk karbantartáshoz vagy teljesítménynöveléshez, néhány kattintással elérjük a Haas Parts felületet. A HaasConnect opcióval a hozzánk tartozó gép jelenlegi állapotát, valamint a legutolsó feljegyzést nézhetjük meg,

A teljesen ingyenes MyHaas felület minden új generációs vezérléssel felszerelt Haas gépről elérhetők az információk

Kiépítés és Ár

A Haascnc.com oldalon elérhető Kiépítés és Ár funkció egy teljes értékű konfigurátort nyit meg, ahol minden opció könnyen és gyorsan elérhető. A Haas ezzel az egyetlen gépgyártóvá vált, amelyik teljes mértékben transzparens árakkal dolgozik, ami nemcsak a gépekre, hanem a kiegészítőkre is igaz. A funkció azonban ennél többet tartalmaz. Teljes mértékben az Ön kezébe adja a tervezés lehetőségét ott és akkor, ahol és amikor az Önnek megfelel. Néhány alapkérdés megválaszolása után már meg is kapjuk a feladatra alkalmas CNC-gépek listáját. A részletes konfigurátorral pedig a kiválasztott gép opcióit tudjuk felkonfigurálni, amihez természetesen az árakat is azonnal láthatjuk. Az alapgép, valamint az opciók összesített ára azonnal változik, ahogy a csomaghoz új opciót adunk hozzá. Az opciókról részletes információkat, képeket és videókat is lekérhetünk.

A Kiépítés és Ár funkcióval jól pozicionálható a kiválasztott szerszámgép ár-érték aránya

A finanszírozás beállításánál választhatjuk a lízinglehetőséget is. Kiválaszthatjuk, hogy milyen futamidő lenne megfelelő, és ennek megfelelően a rendszer azonnal szemlélteti a választott kimagaslóan kedvező finanszírozási ajánlat havi költségeit. Az elérhetőségeink megadásával és beküldésével pedig egy visszaigazoló e-mailt kapunk, majd a kapcsolattartást a helyi értékesítő kollégák folytatják Önnel.

A számunkra ideális szerszámgép kiválasztása tehát soha nem látott egyszerűséggel végezhető el a Kiépítés és Ár szolgáltatásnak köszönhetően. A szoftver folyamatosan kalkulál az esetlegesen elérhető kedvezményekkel, így a folyamat végén a mindenkori valós árat jelzi ki. A világ minden táján ugyanazt az eredményt kapjuk, csak a helyi adók, a szállítási és beüzemelési, esetleg oktatási költségek rakódhatnak rá. A teljes átláthatóság révén jól pozicionálható a kiválasztott szerszámgép ár-érték aránya.

Haas CNC-gépkezelői tanúsítvány

A Haas Certificate egy ingyenes online program, amit arra találtak ki, hogy a gépkezelői alapokat bárki elsajátítsa, és egy fémmegmunkáló üzemben dolgozva kamatoztassa. Az USA-ban és Kanadában elindított Haas CNC-gépkezelői tanúsítvány hamarosan Magyarországon is elérhetővé válik. A programot elvégző szakemberek a világ egyik vezető szerszámgépgyártó cégétől kapnak igazolást arról, hogy tájékozott, képzett CNC-gépkezelőként lehet rájuk számítani a fémiparban.

A Haas Certificate ingyenes online programon a gépkezelői alapokat lehet elsajátítani

A tanúsítás négy egyszerű lépésben szerezhető meg. A MyHaas-fiók létrehozása után beléphetünk a Learn.HaasCNC.com oldalon elérhető Haas CNC-tanúsítási programba, ami 12 fejezetben, megállítható és visszatekerhető videóformátumokban mutatja be a tudnivalókat. A 12 fejezet átfogó képet ad a CNC-gépek alapvető működtetéséhez szükséges ismeretekről a szerszámgépek történetétől a gépbiztonságon, a rajzolvasáson és a méréstechnikán át az alkatrész-behelyezésig és -kivételig, a vezérlési tudnivalókig és a gép karbantartásáig. Minden videót egy online kvíz követ, és a következő videó csak a kvíz 100%-os megválaszolása után válik elérhetővé. Az online program teljesítése után személyes gyakorlati vizsga ütemezhető be a helyi Haas Gyári Képviseletnél. A gyakorlati vizsga során a videókban látott műveleteket kell elvégezni, aminek fejében a résztvevők tanúsítványt kapnak a Haas CNC-tanúsítási program elvégzéséről.

www.haascnc.com