Az ember-robot együttműködés új korszaka: az első pneumatikus cobot

A Festo Cobot új mércét állít fel a technológia és a kezelhetőség terén

Mi lenne, ha létezne egy olyan robot, amely könnyen kezelhető, nem igényel biztonsági kerítést, ráadásul vonzó árú? Ez egy teljesen új korszak kezdetét jelentené az ember-robot együttműködésben. Ez az új korszak most felvirradt – a Festo első pneumatikus robotjával.

Aligha lesz az ember-robot együttműködéshez fogható gyorsasággal növekvő ipari piaci szegmens a következő években. A robotok leveszik a dolgozók válláról a különösen megerőltető vagy monoton feladatok terhét, ezáltal a szabadság új szintjét biztosítják nekik, így könnyebbé és egészségesebbé teszik a munkájukat. Ezen felül egyetlen más technológia sem képes olyan érzékenyen és rugalmasan kezelni az ember-robot együttműködést, mint a pneumatika.

A pneumatika előnyei

A Festo Cobot számos előnyét, például érzékenységét, súlyát és ár-érték arányát a pneumatika előnyeinek köszönheti. A csuklós illesztésekben lévő közvetlen hajtások rendkívül költséghatékonyak és könnyűek, mivel az elektromos megoldásokkal ellentétben nincs szükség nehéz hajtóművekre vagy drága erő-nyomaték érzékelőkre. A világ első pneumatikus cobotja a Festo kivételes szaktudásának eredménye a szabályozott pneumatika területén.

Költséghatékony lehetőség – még a kis- és középvállalkozások számára is

A Festo Cobot használata még a kis- és középvállalkozások számára is költséghatékony lehet, mivel ezek gyakran a kézi munkafolyamatokra támaszkodnak. Ez a Cobot rugalmas alkalmazási lehetőségeinek köszönhetően érhető el, így most már kis tételek vagy munkafolyamatok is automatikusan feldolgozhatók. Az egyedülállóan intuitív és egyszerű üzembe helyezés és programozás gyorsan, könnyen elsajátítható, és nincs szükség kiterjedt betanításra.

A pneumatikus Festo Cobot olcsóbb lesz, mint az azonos kategóriájú elektromos cobotok. Kiváló ár-érték arányt fog nyújtani fő alkalmazási területén, a legfeljebb 3 kg súlyú kis alkatrészek kezelésében. "Amikor 2023-ban forgalomba kerül, a Festo Cobot egyszerű kezelhetőségével új mércét állít majd fel az ember-robot együttműködésben" –magyarázza Dr. Frank Melzer, a Festo termékekért és technológiáért felelős igazgatósági tagja.

Könnyen kezelhető és rugalmasan használható

A Festo Cobotot maga a hardver, egy kézi programozó egység és a Robotic Suite – az intuitív üzembe helyezéshez és programozáshoz szükséges szoftver – alkotja. Ez a csomag lehetővé teszi a cobot üzembe helyezését és programozását kevesebb mint egy óra alatt. A robotika előzetes ismerete sem szükséges, mivel az önmagyarázó Robotic Suite szoftver jól megjelenített, szabványosított funkcióblokkokat tartalmaz. A pneumatikus hajtások lehetővé teszik, hogy a robotkar kézzel és ellenállás nélkül könnyen vezethető legyen, így az útpontok vagy pályák gyorsan és pontosan betaníthatók.

Különösen a kis- és középvállalkozások számára a cobotok csak akkor vonzóak, ha a gyakorlatban gyorsan képesek egy új feladatot átvenni, és nem állandóan ugyanazt a célt szolgálják. A Festo Cobot megfelel ennek a követelménynek, mivel nem igényel további, nehezen csatlakoztatható és nehézkes vezérlőszekrényt. A saját alapjába integrált kompakt vezérlő különösen rugalmassá teszi. Az egyszerű csatlakozások lehetővé teszik az ad hoc használatot is, hosszú átállási idők nélkül. A szokásos buszszabványok alkalmazása révén a cobot gyorsan csatlakoztatható a magasabb szintű vezérlőkhöz. Mindezeken túl kevesebb helyet is igényel, mint a hagyományos robotok.

A legmodernebb, könnyű szerkezeti anyagokat felhasználó felépítésének köszönhetően a Festo Cobot súlya jóval 20 kg alatt marad, így gyorsan és rugalmasan használható más helyszíneken is.

Biztonságosabb és gyorsabb munkavégzés

670 mm-es hosszával a Festo Cobot olyan, mint egy emberi kar, és kellő hatótávolsággal bír ahhoz, hogy a munkatársak segítő harmadik kézként érzékeljék, amikor együtt dolgoznak. Úgy mozog, mint egy valódi kolléga egy felügyelhető mozgástéren belül. A pneumatikus hajtások rugalmasságának köszönhetően a cobot érzékenyen, a helyzetnek megfelelő sebességgel és gördülékenyen, harmonikusan működik. Érintésre az emberi tapintáshoz hasonló módon, lágyan reagál.

"A csuklós ízületekben lévő precíziós nyomásszabályozóknak köszönhetően a robot felismeri, ha megérintik, és megfelelő biztonsági funkciókkal reagál" – teszi hozzá Christian Tarragona, a Festo robotikai részlegének vezetője. (Forrás: Festo SE & Co. KG)

A cobot közvetlen pneumatikus hajtása és könnyű súlya csökkenti az érintkezési energiát. Christian Tarragona, a Festo robotikai részlegének vezetője: "A csuklós ízületekben lévő precíziós nyomásszabályozóknak köszönhetően a robot felismeri, ha megérintik, és megfelelő biztonsági funkciókkal reagál." A dolgozók teljes biztonságban dolgozhatnak együtt óvatos, mesterséges kollégájukkal.

