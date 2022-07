Az e-mobilitás terjedéséből adódó lehetőségek

A belső égésű motor még hosszú éveken keresztül, a világ számos régiójában fog fontos szerepet betölteni

A kombinált hajtástechnológiák és az e-mobilitás precíziós köszörülést igényelnek. A kiváló minőségű köszörűgépeket gyártó Fritz Studer AG termelékeny megmunkálási koncepciói és kiváló minőségű berendezései ideálisak ezekhez a követelményekhez.

A mobilitás változása nem idézte elő azt a meredek termeléscsökkenést, amitől kezdetben tartott a feldolgozóipar. Ahogy Sandro Bottazzo, a svájci Studer értékesítési vezetője is elmondta, a gyártandó alkatrészek köre lassan és fokozatosan változik majd évek vagy akár évtizedek alatt. Ennek illusztrálására a globálisan eladott személygépkocsik várható mennyiségét és az egyes hajtástechnológiák részesedését idézte fel. „Különböző elemzések alapján azt feltételezzük, hogy a belső égésű motor még hosszú éveken keresztül, a világ számos régiójában fog fontos szerepet betölteni – jelentette ki Sandro Bottazzo. – A személyi mobilitás iránti általános kereslet világszerte folyamatosan növekszik, és éppen ez teremti meg a lehetőségeket a belső égésű motorok számára.”

Az elektromotor robbantott ábrája (Forrás: chesky_AdobeStock)

A hajtásrendszerek széles választéka stabilizálja a piacot

Az elkövetkező évtizedekben a hajtástechnológiák széles választéka lesz jelen egy időben. A tisztán akkumulátoros e-járművek mellett továbbra is megmaradnak a kipufogógáz-tisztítóval ellátott dízelmotorok, a hidrogénmotorok, a hibrid (a belső égésű és az elektromotorok kombinálásával létrehozott) motortechnológiák, valamint az üzemanyagcellás megoldások az autók és a tehergépjárművek meghajtására. Ahol lehetséges, ott további hajtástechnológiák is megjelennek. A gyártó cégek számára ez azt jelenti, hogy megmarad a magas kereslet a hajtáslánc precíziós alkatrészeire. Ezek közé tartoznak a tengelyek, a perselyek, a fogas- és kompresszorkerekek, valamint a vezérmű- és főtengelyek. Emellett a jelenleg fejlesztés alatt álló önvezető járműveket is nagyobb számban gyártják majd hamarosan. Ezekhez az autóiparnak különféle precíziós alkatrészek széles skálájára lesz szüksége nagy mennyiségben.

Az összetett rendszerek növelik a keresletet

A hatékony hajtástechnológiák általában nagyon összetett rendszereket igényelnek. Ilyenek például a hibrid és elektromos hajtások, amelyek regeneratív fékezés során nyerik vissza a fékenergiát. Ez a megmunkálási oldalról egyre több, általában nagyon összetett alkatrész legyártását jelenti. „Ez további lehetőségeket nyit meg – mutatott rá Sandro Bottazzo. – Gondosan figyelemmel kísérjük a piacot, és termékeinket ennek megfelelően fejlesztjük tovább.” Az innovatív köszörüléstechnika már jól ismert alkalmazásai közé tartoznak az elsősorban a hibrid hajtásokban használatos CVT hajtóművek alkatrészei, az elektromotorok forgórész- és fogaskerekes tengelyei, a turbófeltöltők tengelyei, az üzemanyagcellák kompresszortengelyei, a hidrogénmotorok tengelyei és szelepei, az elektromos kormányrendszerekhez kifejlesztett golyósorsók, valamint a különféle precíziós szerszámok az elektromotorházak költséghatékony megmunkálásához. Ez utóbbi területen jelentős növekedés várható.

A hagyományos belső égésű motor robbantott ábrája (Forrás: Vlad Kochelaevskiy/AdobeStock)

Termelékenység és költséghatékonyság kifinomult köszörülési koncepciókkal

Sandro Bottazzo elmondása szerint a Fritz Studer AG biztonságos és megbízható köszörülési technológiát kínál a felsorolt alkatrészekhez. A CVT sebességváltón például az elsődleges és a másodlagos tengelyt is le kell köszörülni. Ez egy nagy pontosságú folyamatban, a legrövidebb megmunkálási és feldolgozási idővel történik a Studer S41 köszörűgépeken, egyetlen befogással. Még a tengelyekben és a tárcsák furataiban lévő golyóspályahornyok is egyetlen befogással köszörülhetők. Az S41 köszörűgépen erre a célra egy függőleges orsót használnak az Y tengelyre szerelve. A Studer által kifejlesztett speciális egységet a tárcsákban lévő golyóspályák nagy pontosságú köszörülésére használják. Az egyetlen befogással végzett köszörülés a teljesen automatizált folyamatokkal együtt rendkívül költséghatékony gyártást biztosít. Ez vonatkozik a munkadarabok be- és kirakodására, mérésére, valamint a köszörülési folyamatok adaptív szabályozására. Ez utóbbi különösen nagy mértékben járul hozzá a pontosság és a megbízhatóság növeléséhez. „A Studer komplett rendszereket kínál a gyártó cégek számára a megfelelő alkatrészekből” – hangsúlyozta Sandro Bottazzo.

Fogaslécek elektromos kormányrendszerekhez

Az önvezető járművekhez szükséges elektromos kormányrendszerek precíziósan köszörült fogaslécekkel működnek. A kormánymozgást a belsejében gördülő golyók határozzák meg. Ezt a golyósorsót gyakran szilárd anyagból köszörülik Studer köszörűkön, így hasonló megmunkálási idők mellett más megmunkálási technológiákhoz képest lényegesen jobb felületminőség érhető el. Használat közben ennek előnye a kisebb kormányzajban és a kormánymű lényegesen hosszabb élettartamában mutatkozik meg. A lehúzást a Studer által kifejlesztett, módosított huzalerózióval működő WireDress® rendszer végzi, amelyben az olaj a szigetelő közeg. A WireDress® teljesen új lehetőségeket kínál a fémkötésű CBN- és gyémánt köszörűkorongokkal végzett munkához: nemcsak hatalmas állásidőt takarít meg, de szinterezett fémkötések legmagasabb pontosságú, teljes fordulatszámmal végzett köszörülését is lehetővé teszi.

Nagy sebességű kompresszorkerekek üzemanyagcellákhoz

Az üzemanyagcellák elektromos meghajtású, nagyon nagy sebességen működő kompresszorokat igényelnek. Az integrált tengelyeket és tárcsákat ezért nagy pontossággal kell legyártani, ezenkívül nehezen megmunkálható anyagokat tartalmaznak. A Studer saját köszörülési koncepciót dolgozott ki ezekhez a követelményekhez. A tengelyek egy S41-es palástköszörűvel nagy fordulatszámon előmunkálhatók. A CBN (köbös bórnitrid) korongokat kizárólag a WireDress® technológiával húzzák le. Az univerzális palástköszörűk a szinkronizálható szegnyeregnek köszönhetően megbízhatóan munkálják meg a különböző méretű alkatrészeket.

A United Grinding a GrindingHub szakkiállítás első napján mutatta be az innovációit – többek között az e-járművek gyártására alkalmas új Studer S36 palástköszörűt (Forrás: Fritz Studer AG)

Alkatrészek elektromos meghajtású turbófeltöltőkhöz

Kicsi, erős és rendkívül hatékony belső égésű motorok hozhatók létre a turbófeltöltőkkel, amelyek azonban csak megfelelő kipufogógáz-áramlás és nyomás mellett, azaz kellően nagy fordulatszám mellett képesek működni. A kompresszorok csak ekkor hozzák létre a szükséges nyomást ahhoz, hogy nagy mennyiségű égésterméket szállítsanak a hengerekbe. A nem megfelelő légáramlást és nyomást alacsony motorfordulatszámon általában „turbókésésnek” nevezik. Ennek megelőzése vagy csökkentése érdekében a motorgyártók egyre gyakrabban alkalmaznak úgynevezett e-boostereket, azaz elektromos hajtású töltőlevegő-kompresszorokat. Az integrált motortengelyek előnyösen munkálhatók meg a Studer S31-eshez hasonló univerzális palástköszörűkkel. Mindenekelőtt a forgórész tengelyét köszörülik átmérőben, valamint a vállaknál. A munkadarab mozgatásához speciális rögzítőeszközre van szükség, majd a köszörülés után rögzítik a mágneseket, amelyekre egy titánötvözet hüvelyt is rányomnak. A hüvelyt kívülről kell pontos átmérőre köszörülni, ami ideálisan egy S33 univerzális palástköszörűvel végezhető el.

Szerszámok motorházakhoz

Sandro Bottazzo véleménye szerint az elektromobilitás térhódítása következtében a tényleges járműalkatrészek mellett a szerszámokat is nagy pontossággal kell köszörülni. A Studer erre is kidolgozott egy ideillő koncepciót. A kívánt pontosság elérése érdekében a megfelelő Studer köszörűgépet egy optikai és érintésmentes LaserControlTM folyamatközi mérőrendszerrel szerelték fel. A köszörülési folyamatot „zárt hurkú folyamat” adaptív vezérlés szabályozza.

