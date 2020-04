Az autóipari vállalatok autonóm mobil robotokkal optimalizálják belső logisztikájukat

Címkék: autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító automatizálás intralogisztika ipari robot logisztika raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika robot robotika

Ezekben az embert próbáló időkben, amikor a gyártóknak gazdasági kihívásokkal kell szembenézniük, különösen nehéz helyzetben vannak az autóipari vállalatok. Annak ellenére, hogy ez az ágazat alkalmazza a legátfogóbb módon az automatizációs technológiát a lean gyártás, a hatékonyság, és a versenyképesség megőrzése érdekében, bőven van még lehetőség további optimalizálásra és újításokra.

Más iparágakhoz hasonlóan az autóiparban működő vállalatoknak a jelenlegi nehézségek mellett komoly globális konkurenciával is versenyezniük kell. Az OEM gyártók kiszállítási időkre, magas minőségre és költséghatékonyságra irányuló kívánalmai folyamatos nyomás alá helyezik az autóipari beszállítókat. Az adott időben, megfelelő minőségű és mennyiségű áru szállítása rendkívül összetett feladat, ami maximális pontosságot és rugalmasságot követel meg.

A belső logisztika a termelési folyamat szerves részét képezi, ezért is játszik a vállalati stratégiákban fontos szerepet az anyagmozgatás optimalizálása.

Előre tör a mobil robotok új generációja

Noha a robotok már mintegy 60 éve jelen vannak az autóiparban, az autonóm mobil robotok (AMR-ek) alkalmazása még viszonylag újnak számít.

Az együttműködő, autonóm mobil robotok biztonságos és rugalmas alternatívát kínálnak a hagyományos önvezető járművekre és a mechanikus szállítási módszerekre, például különböző típusú szállítószalagokra egyaránt. Önálló tájékozódásuknak köszönhetően az AMR-ek dinamikus környezetben, az emberekkel szoros együttműködésben is képesek dolgozni. Telepítésükkel a vállalatok csökkenthetik a belső szállítási folyamatok során keletkező feltorlódásokat, valamint alkalmazottakat is átcsoportosíthatnak értékesebb feladatok elvégzésére. Mindez cserébe fokozott rugalmasságot és magasabb termelékenységet eredményez, miközben csökken a belső logisztikához szükséges idő és költségek mennyisége.

A mobil robotok számos megterhelő, és emberek számára potenciálisan veszélyes szállítási feladatot át tudnak venni. A MiR robotok akár egy tonnányi szállítmányt is képesek mozgatni. A robotokra árut, hulladékot, vagy egyéb anyagokat lehet pakolni, a különböző fedélzeti modulok és kiegészítők pedig lehetővé teszik számukra, hogy közvetlenül és önállóan vegyenek fel, illetve rakjanak le szállítószalagra helyezett tárgyakat, így a folyamat során az alkalmazottaknak nem kell súlyokat emelgetniük. Továbbá, az autonóm mobil robotok olyan piszkos, vagy zajos környezetekben is mozoghatnak, ahol az emberi jelenlét nem ajánlott, emellett pedig tisztatér tanúsítvánnyal is rendelkeznek.

Számos autóipari vállalat alkalmaz már sikeresen MiR (Mobile Industrial Robots) AMR-eket, többek közt a Ford, a Visteon, vagy a Stera. Sőt, az AMR-ek belső logisztikai folyamatokba való integrációja kapcsán (a közeljövőben) az autóipari vállalatok a legoptimistábbak. A Mobile Industrial Robots legfrissebb kutatása szerint a szegmens válaszadóinak 88%-a következő két éven belül tervez autonóm mobil robotot telepíteni.*

Önálló tájékozódás komplex környezetben

A FORD kétezer járművet gyárt naponta a 300,000 m² alapterületű valenciai gyárában. Ebben a hatalmas üzemben a vállalat sikeresen optimalizálta belső logisztikáját a MiR három autonóm mobil robotjának segítségével.

A FORD gyára magas szintű automatizációval dolgozik, több ipari robot is kulcsszerepet játszik termelésben. A FORD termelésének gördülékenységéhez kiemelten fontos , hogy a friss ipari és hegesztő anyagokat a robotok a sajtoló- és karosszériaüzem munkaállomásaihoz szállítsák. Azonban a MiR robotok telepítése előtt mindezt manuálisan végezték, ami egy ismétlődő és időigényes, nulla hozzáadott értékkel rendelkező feladatot jelentett a FORD alkalmazottai számára. Ezért döntött úgy a vállalat, hogy egy együttműködő MiR100 autonóm robotot vásárol az alkatrészek gyártóüzemen belüli szállítására. A mobil robot az előre nem látható akadályokat is elkerüli, szükség esetén módosítja útvonalát vagy megáll, mindeközben pedig biztonságosan közlekedik a gyárterületen mozgó emberek és egyéb járművek között. A FORD által végzett tesztek arra is rámutattak, hogy egy mobil robot egyedül akár 40 emberi munkaórát is felszabadít naponta, így az alkalmazottak magasabb színvonalú feladatokkal tölthetik idejüket.

A vállalat nem sokkal az első telepítése után, két további robotot is üzembe helyezett.

* A Mobile Industrial Robots egy iparág-központú felmérést végzett az intralogisztikában szereplő AMR-ekről