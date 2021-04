AXILE intelligens automatizálási megoldások

Az AXILE gépekhez elérhető intelligens munkadarab-adagoló paletta automatizálási rendszer és a gyártásfelügyelet és gyártásoptimalizálás a versenyképesség növelésében segít

Címkék: automatizálás AXILE forgácsolás ipar 4.0 megmunkálóközpont Optimum

A fémipari vállalkozások a jövőben még fokozottabb mértékben szembesülnek majd az olyan kihívásokkal, mint az élesedő versenyhelyzet, a növekvő költségszint, illetve a munkaerőhiány. A versenyképesség növeléséhez, de egyre gyakrabban a megőrzéséhez elengedhetetlen a költséghatékony intelligens automatizálási megoldások bevezetése.

Az AXILE G6 5 tengelyes megmunkálóközponton alapuló AXILE iAutomation konstrukciót továbbfejlesztett automatikus palettacserélőkkel és robotkarokkal szerelték fel a gyártási rugalmasság növeléséhez. Az intelligens gyártási funkciókat az AXILE ARTTM kezelőplatform tartalmazza. A megnövelt megbízhatóságnak, az előrejelző karbantartásnak és az IPAR 4.0 elvárásoknak megfelelő gyártásfelügyeleti funkcióknak köszönhetően az AXILE Smart Automation akár 30–200 százalékkal is képes növelni a gyártás termelékenységét.

A G6 Robot egy 2 tengelyes robotizált paletta adagoló alaprendszert tartalmaz

Rugalmas gyártósor

Az AXILE iAutomation a megmunkálás hatékonyságának növelése érdekében több palettacserélő-típust, automatizált palettarendszereket és a kis méretű alkatrészekhez kínált robotizált palettázókat is elérhetővé tett. Az AXILE automatizálási rendszer a munkadarabot a gép front- és hátoldala között mozgatja. A rakodóállomás a gép hátoldalán található, hogy a gépkezelők be- és kirakhassák a munkadarabokat, miközben a gép a frontoldalon a forgácsolást végzi. Amikor a megmunkálási folyamat befejeződik, a munkadarab hátra kerül a tárolóba további ellenőrzéshez. Ezzel egy időben az előgyártmány átkerül a frontoldalra, és indulhat újra a forgácsolás. Az AXILE iAutomation segít minimalizálni a gépi mellékidőket a megmunkálás során, növeli a munka hatékonyságát, csökkenti az energiaköltségeket és javítja az általános termelékenységet.

A G6 Robot egy 2 tengelyes robotizált paletta adagoló alaprendszert tartalmaz, amelyhez az akár 20 palettát kezelni képes tároló illeszthető, 30-tól 220 kg-ig terjedő teherbírással. A felhasználók szabadon választhatnak a 8, 10, 16 és 20 palettás tárolórendszer-kapacitások között, hogy a gép jobban megfeleljen a gyártási követelményeknek.

A G6 APC 2 vagy 6 palettás váltórendszert tartalmaz, ami a 12 és a 36 palettás FMS tárolórendszerrel is integrálható. Az FMS rendszerrel összekapcsolt munkavégzés során a berendezés 1-3 gépre és 2 töltőállomásra is bővíthető.

A G6 APC 2 vagy 6 palettás váltórendszert tartalmaz

ARTTM kezelőplatform

Az AXILE iAutomationt a termelékenység növelése érdekében az ARTTM kezelőplatformmal is integrálták. Az ARTTM egy intelligens felügyeleti rendszer a teljesen automatizált gyártáshoz. A termelés átfogó optimalizálása érdekében előrejelző karbantartási, energiahatékonysági és gyártásfelügyeleti funkciókat is tartalmaz. A szenzortechnológia révén az ARTTM a gép összes kopóalkatrészén és a gép öntvényvázán elhelyezett érzékelők (hő, rezgés, nyomás, gyorsulás, nyúlás) jeleit detektálja, és továbbelemzéssel megjósolja azon részegységek élettartamát. Ennek segítségével a platform még a gép meghibásodása előtt képes jelzést adni a problémáról. Ezen túlmenően az ARTTM a vállalkozás intelligens ERP vagy informatikai rendszereihez is csatlakoztatható, amelyek a just-in-time termeléshez késedelem nélkül, automatikusan képesek a szükséges alkatrész-készletezésre. Így a felhasználók mindig előre gondolkodva intézhetik a karbantartást, hogy elkerüljék a nem tervezett leállásokat.

Az AXILE iAutomationt a termelékenység növelése érdekében az ARTTM kezelőplatformmal is integrálták

Intelligens, automatizált gyártás

Az AXILE iAutomation egy intelligens palettacserélő rendszert is tartalmaz dinamikus 5 tengelyes szimultán megmunkálási kapacitással és ipar 4.0 intelligens funkciókkal az automatizált gyártáshoz. Az AXILE iAutomation nemcsak a megmunkálási folyamatok rugalmasságát és pontosságát javítja, hanem az alábbi előnyöket kínálja:

Optimalizált termelékenység

Az automatikus palettacserélő a megállás nélküli termelést támogatja, minimalizálja a nem produktív gépidőket (mellékidőket), ami jelentősen lerövidíti a beruházás megtérülését.

Rugalmasság

Egyetlen gép több palettával. Az így megvalósítható több funkció növeli a rugalmasságot és az automatizálási képességet. Az AXILE kínálatában szintén elérhető FMS rendszer tovább növeli a rugalmasságot, amennyiben tömeggyártásra, több termék sorozatgyártására vagy megnövelt tárolókapacitásra van szükség.

Teljesen autonóm működés

Az AXILE iAutomation előrejelző karbantartást is lehetővé tesz, ezáltal pontosan előre tervezhető a szervizelés, illetve az ahhoz kapcsolódó pótalkatrész-rendelés. Ezáltal elkerülhetők a nem tervezett gépleállások, és valódi 24/7, automatikus gyártás hozható létre.

Átláthatóság

A felhasználók az ARTTM kezelőplatformon keresztül az összes ARTTM felügyelettel felszerelt Axile megmunkálógép adatait leolvashatják, így bármikor és bárhol könnyen felügyelhetik a gép(ek) állapotát és a gyártási műveleteket. Ez a tulajdonság a koronavírus-járvány kitörése óta jelentősen felértékelődött, az ARTTM System platform segítségével ugyanis távolról, akár otthonról is lehet ellenőrizni a folyamatos gyártást.

Magyarországi forgalmazó:

Optimum Hungária Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 28–30.

+36 1 434 2680

info@axile.hu

www.axile.hu