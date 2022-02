Automatizált gyártás a teljes folyamatban

Autonóm gyártás – a jövőorientált gyártás innovatív automatizálási megoldásait mutatta be a DMG MORI az EMO kiállításon

Az innovatív automatizálási megoldások széles skálájával a DMG MORI lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy szinte bármilyen alkalmazásban önállóan és gazdaságosan termeljenek. Ezen a területen úttörőként a DMG MORI 54 automatizálási megoldást kínál egyetlen forrásból. Erre a kompetenciára példa az öt gyártási megoldás, amelyeket a DMG MORI saját bemutatótermében élőben mutatott be a tavalyi EMO-n. A marási területen elsősorban a DMU 65 H monoBLOCK és a PH Cell volt látható. A palettakezelő rendszer moduláris felépítésű, és az egyedi követelményeknek megfelelően különböző méretű palettákkal szerelhető fel. A másik megtekinthető berendezés a kompakt DMP 35 megmunkálóközpont és a helytakarékos WH 3 Cell munkadarab-kezelő rendszer volt. Az esztergálási területen a DMG MORI bemutatta a rugalmas és könnyen kezelhető Robo2Go-t a CLX 450 TC-n, amely egy belépő szintű, nagy teljesítményű eszterga- és maróközpont.

PH Cell: Moduláris automatizálási koncepció akár 40 palettával

A kompakt PH Cell maximális rugalmasságot biztosít, a moduláris felépítés pedig lehetővé teszi a különböző méretű paletták kezelését. A DMG MORI a megmunkálóközpontok széles skálájához kínálja a PH Cellt, kezdve a monoBLOCK sorozat modelljeivel. A 10,7 m² alapterületű berendezés helytakarékos automatizálási megoldás, amely lehetővé teszi az autonóm termelést szűk gyártási helyeken is.

A kiállításon olyan holisztikus automatizálási megoldásokat láthattak az érdeklődők, mint a PH Cell, amely moduláris felépítésének köszönhetően maximális rugalmasságot kínál a különböző méretű palettákhoz

Alapkivitelben, egy rack modullal, legfeljebb 12 db 500 × 500 mm-es paletta, 16 db 400 × 400 mm-es paletta vagy maximum 20 db 320 × 320 mm-es paletta kezelése lehetséges – három vagy négy polcon elosztva. A rendszer egy második rack modullal is bővíthető, így akár 40 raklap is tárolható rajta. A második polcmodul később is hozzáadható, magassága pedig könnyen beállítható. Minden polc maximum 900 kg-ig terhelhető, a maximális szállítási súly pedig 300 kg. A normál beállító állomáson kívül a moduláris rendszer tartalmaz egy olyan verziót is, amely 90°-onként elforgatható a jobb ergonómia érdekében, a gyártással egy időben történő beállítás során.

WH Cell: Kompakt munkadarab-kezelés 5 tengelyes megmunkáláshoz

A mindössze 1,15 m² alapterülettel rendelkező, DMP 35-höz felszerelt WH 3 Cell a DMG MORI legkompaktabb automatizálási megoldása. A felhasználók ezzel a megoldással többszörösére növelhetik termelékenységüket. A DMP 35 autonóm módon, teljesen automatikusan gyártja az alkatrészeket, rövid átállási idővel és kiváló minőségben. A DMG MORI ügyfelei mostantól az innovatív programozási módszerből is profitálhatnak. A WH 3 Cell új bemeneti programozásával a beállítási folyamat rendkívül leegyszerűsíthető és lerövidíthető. Ily módon még tapasztalatlan programozók is gyorsan és egyszerűen beállíthatják az alkatrészprogramokat. A WH 3 Cell-lel és a megfelelő technológiával kombinálva a DMP 35 a legjobb gyártási megoldássá válik. A kiállításon az érdeklődők a 6 oldalas teljes megmunkáláson keresztül győződhettek meg a kompakt megmunkálóközpont teljesítményéről.

A mindössze 1,15 m² alapterülettel rendelkező, DMP 35-höz felszerelt WH 3 Cell a DMG MORI legkompaktabb automatizálási megoldása

Robo2Go: Innovatív robotautomatizáció esztergákhoz és megmunkálóközpontokhoz

A Robo2Go-t tavaly egy CLX 450 TC-n mutatták be. A vállalat rendkívül rugalmas automatizálási megoldása kis és közepes tételméretek gyártására optimális. Üzembe helyezhető a CLX, CTX és CTX TC sorozat eszterga- és esztergaközpontjain, valamint az NTX, NVX és NLX modelleken. 2020 óta a Robo2Go kombinálható olyan megmunkálóközpontokkal is, mint a 3. generációs DMU 50 vagy DMC V gépek – ugyancsak HEIDENHAIN vezérléssel. A felhasználók az előre meghatározott programblokkok segítségével gyorsan és egyszerűen működtethetik a robotautomatizálást, akár programozási ismeretek nélkül is. Egy új munkadarab betanítása így kevesebb mint öt percet vesz igénybe.

A Robo2Go esztergagépeken és esztergaközpontokon, valamint megmunkálóközpontokon is használható

GX 7: Portálrakodó nagy teljesítményű esztergáláshoz az autóipar számára

A rugalmas sorozatgyártás egyre fontosabb szerepet játszik az autóiparban. A nagy teljesítményű esztergálást kiegészítő, megfelelő automatizálási megoldásra kiváló példa az ALX 2000SY | 500-ra szerelt GX 7 portálrakodó. A legfeljebb 7 kg-os munkadarabokhoz és 40–150 mm-es átmérőhöz tervezett portálrakodó gyakorlatilag kezelő nélküli – és ezáltal rendkívül költséghatékony – gyártást tesz lehetővé. Az automatizálás moduláris bővítései, például a mérőegység vagy a sorjázóegység állnak rendelkezésre a még nagyobb folyamatintegráció érdekében. Hasonlóképpen több gép és portálrakodó is összekapcsolható.

A legfeljebb 7 kg-os munkadarabokhoz és 40–150 mm-es átmérőhöz tervezett portálrakodó gyakorlatilag kezelő nélküli – és ezáltal rendkívül költséghatékony – gyártást tesz lehetővé

Széles automatizálási spektrum a kompakt munkadarab- és palettakezeléstől a nagyobb rotációs tárolási megoldásokig

A DMG MORI termékpalettája a portfólió szinte minden szerszámgépéhez kínál automatizálási megoldásokat – a szabványosított raklap- és munkadarab-kezeléstől a személyre szabott kulcsrakész megoldásokig, egyetlen forrásból. Mindez magában foglalja a gépek és az automatizálás CE tanúsítványát is. Holisztikusan orientált innovációs vezetőként a DMG MORI figyelembe veszi mind a gyártási folyamatot, mind a környező munkafolyamatokat, amire a vezető nélküli szállítórendszer (AGV) is jó példa.

A TH-AGV-vel akár 16 öntőforma autonóm szállítása is megoldható

A paletták autonóm szállítására fejlesztett PH-AGV után a TH-AGV is bemutatásra került a vállalat Pre-EMO eseményén. A megoldás lehetővé teszi akár 16 öntőforma autonóm szállítását a megfelelő szerszámgéphez. A DMG MORI tehát az autonóm gyártás irányába mutató egyértelmű trendet követi, ami végigmegy az egész értékteremtő láncon, és ezáltal hosszú távon megőrzi a gyártó vállalatok versenyképességét.

