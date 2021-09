Automatizált befogás

A KZS precíziós ékhorgos pofa mozgató rendszere nagy szorítási erőt és a megmunkálási folyamatok magas fokú megbízhatóságát biztosítja

Címkék: Automotive Hungary Automotive Hungary 2020 befogástechnika befogó megfogó rögzítéstechnika rögzítőelem RÖHM

Az optimalizált gyártástechnológiák és folyamatok az esetek döntő többségében nagyobb termelékenységet biztosítanak a gyártó vállalatoknak. Ez a megállapítás igaz a központosító satuk használata esetén is, melyekkel például kerek és szögletes munkadarabok merev befogása egyaránt lehetséges a legkülönfélébb szerszámgépeken.

A befogás- és megfogástechnikában több évtizedes tapasztalattal rendelkező, Sontheimben található RÖHM GmbH bemutatta a továbbfejlesztett KZS központosító satuk családját. Az új kialakításnak köszönhetően számos előnnyel rendelkeznek. Többek között 6 oldalas megmunkálásra is alkalmasak. Pneumatikus vagy hidraulikus működtetéssel használhatók. Kompakt kialakításuk és magas ismétlési pontosságuk mellett (méret függvényében 0,01-0,03 mm, pl. KZS-P100 0,01mm) nagy, akár 55 kN-os szorítóerővel és 20%-kal megnövelt befogási tartománnyal szélesebb körben alkalmazhatóak. A csökkentett ütközési kontúrnak köszönhetően jobb körüljárást engednek meg a forgácsleválasztás során. A kialakítás előnyösen hat a forgácsáramlásra az öblítéskor. Számos, rugalmasan változtatható alkalmazási lehetőség kínálkozik, különösen a 3, 4 és 5 tengelyes megmunkálóközpontokban, ahol jól kombinálhatóak különféle nullpontos befogórendszerekkel.

Termelékeny kombináció: A Röhm KZS központosító satuk garantálják a megbízható munkadarab-befogást a legkisebb helyeken. A nullpontos szorítórendszerekkel együtt óriási megtakarítási lehetőséget kínálnak az automatizált folyamatokban (Forrás: Röhm)

Ezen a területen nyílik a legnagyobb optimalizálási lehetőség a felhasználók számára. Az új KZS központosító satuk és a Röhm nullpontos rögzítőrendszere egyaránt alkalmas automatizált folyamatokra. Mindkét készülék pneumatikusan vagy hidraulikusan működtethető, akár a szerszámgép vezérlésén keresztül. Ezért kifejezetten alkalmasak a szerszámgépek robot által támogatott munkadarab-betöltésére. Ez a kombináció nagy beállításiidő-megtakarítást tesz lehetővé: automatizált folyamatokban például egy vagy két KZS szorítóblokk helyettesítheti a nagyszámú kézi satut.

Mindez hogyan működik? A Röhm-KZS robotkar segítségével közvetlenül a gépbe helyezhető. Ezért nem szükséges, hogy a gépkezelő a munkadarabot a gépen kívül extra szorítóeszközzel lássa el. Ezenkívül nincs szükség külön kézi leszorítóra minden egyes munkadarabhoz. A nullpontos szorítórendszerrel kombinálva a költségigényes beállítási idők hatalmas mértékben lerövidülhetnek. Az ügyfelek kívánságára akár más gyártók nullpontos rögzítőrendszereihez is illeszthetik a központosító satukat. A felhasználók közvetlen előnyei a rövidebb beállítási idők, a gépidő jobb kihasználása, és ezáltal a lényegesen magasabb termelékenység.

A kompakt kialakítás és a magas ismétlési pontosság mellett a KZS központosító satuk nagy, akár 55 kN-os szorítóerővel és 20%-kal megnövelt befogási tartománnyal rendelkeznek. A csökkentett ütközési kontúr az optimális forgácsáramlást segíti elő (Forrás: Röhm)

A KZS precíziós ékhorgos pofa mozgató rendszere nagy szorítási erőt és a megmunkálási folyamatok magas fokú megbízhatóságát biztosítja. A továbbfejlesztett kenési rendszer hosszabb élettartamot és hosszú időn át egyenletes befogási erőket garantál. Ez azt jelenti, hogy a szorítóblokkok nagyigényű marási műveletekhez is alkalmasak, magas forgácsleválasztási sebesség, nagy ciklusszám és minimális gyártási tűrés esetén is. Az opcionálisan integrált löketérzékelőt a szorítás vezérléséhez használhatják, ami egyben az optimális folyamat-ellenőrzést is biztosítja.

Az újonnan bemutatott KZS satukat a RÖHM Magyarországon is elérhetővé teszi. A satuk az AUTOMOTIVE 2021 kiállításon megtekinthetők a cég standján!

Találkozzunk 2021. november 16–18. között az AUTOMOTIVE 2021 kiállításon a Német–Magyar Iparkamara közösségi standján!



