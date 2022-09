Automatizálási partner bérgyártók számára

A HURCO az AMB 2022 kiállításon

Címkék: AMB 2014 AMB 2016 AMB 2022 automatizálás forgácsolás HURCO ipari robot kollaboratív robot robot robotika

A stuttgarti AMB 2022 kiállításon a szerszámgépgyártó HURCO vállalat demonstrálja, hogy segítségével egyedi, precíz automatizálási koncepciók valósíthatók meg a forgácsolásban. Szeptember 13. és 17. között a B62-es csarnok A10-es standján elsősorban az egyedi alkatrészek és kis szériák gyártói kaphatnak tanácsokat az alkalmazásorientált megoldásokra vonatkozóan.

A szerszámgépek automatizálása folyamatosan napirenden van a kis- és középszériás bérgyártók körében. Az okok a gépek üzemidejének meghosszabbításától a szűkös személyzeti erőforrások kompenzálásáig terjednek. A termékek gyors individualizálása és a tételek méretének csökkentése ellenére általában lehetséges az automatizálás. Az, hogy melyik megoldást érdemes választani, a gyártási feladattól és a meglévő infrastruktúrától függ. Mivel azonban az automatizálásra nincsenek általánosan érvényes szabályok, a tanácsadás rendkívül fontos. A HURCO ezért nagy jelentőséget tulajdonít az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartásnak.

Jó belépő az automatizálásba: a kobotok gyorsan taníthatók és rugalmasan együttműködnek a kezelővel (Forrás: HURCO)

„Értékesítési munkatársaink és alkalmazástechnikusaink gyakran közvetlenül az ügyfélnél folytatnak megbeszéléseket, hogy a géppark és a gyártási struktúra alapján tisztázzák, pontosan hol tudunk támogatást nyújtani, és milyen automatizálásnak van értelme – hangsúlyozza Sebastian Herr, a HURCO Deutschland alkalmazástámogatási menedzsere. – Ez a tanácsadás áll most vásári jelenlétünk középpontjában.”

Strukturális automatizálás

Annak érdekében, hogy a felhasználónak a megfelelő automatizálási megoldást kínálhassa, a HURCO partnercégekkel dolgozik együtt. „Ez kiterjeszti a spektrumunkat, és rendkívül rugalmassá tesz minket – hangsúlyozza Herr. – Végül is a piac kiforrott megoldásokat kínál, amelyeket célzottan használunk.” Az egyik lehetőség, amelyet a HURCO kínál a bérgyártóknak különálló gépeikhez, az automatizált betöltés. Ez a gép befogórendszerében történő alkatrészkezelést, de akár két összekapcsolt gép automatizált adagolásának lehetőségét is magában foglalja. „Az automatizálás jó bevezetési módját gyakran a kobotok jelentik, amelyek gyors, tanítható, rugalmas rendszerekként működnek együtt a kezelővel.” A HURCO standján megvitatható, hogy van-e értelme ennek a megoldásnak a felhasználó számára, amint az is, hogy egy csuklókaros robot alkalmas-e arra, hogy átvegye az alkatrészek kezelését egy gyártócellában. Összetettebb követelmények esetén a HURCO egyedi megoldásokat is kínál a betöltéshez vagy a raklapkezeléshez, amelyek szinte mindegyike kombinálható a HURCO gépeivel.

A standard feladatokkal járó terhek enyhítése: a gyártócellában csuklókaros robotok veszik át az alkatrészek kezelését (Forrás: HURCO)

Az egyedi a standard

A Windows-alapú operációs rendszer és a HURCO rendszerek nyílt forráskódú MT-Connect interfésze képezi az automatizálási megoldások gyors, alkalmazásorientált megvalósításának előfeltételét, a digitalizálást, felügyeletet és kiértékelést is beleértve. A gépek és a robotok egymás közötti kommunikációjához hálózat által támogatott DNC-interfészeket lehet használni. „Ez a hálózati és interfész architektúra lehetővé teszi az automatizálási rendszerek egyedi adaptálását a felhasználó igényeihez, valamint integrált gyártási rendszerek és blokklánc-megoldások fejlesztését a bérgyártók és a megrendelők között” – hangsúlyozza Herr, aki ezzel kapcsolatban részletes tanácsadást is ígér. Az automatizált gyártás szervezési feladatait ezután vagy a HURCO által kifejlesztett irányítórendszer, vagy egy megfelelő partner automatizálási megoldását tartalmazó rendszer veszi át.

A felhasználók az AMB-n a HURCO szakembereivel megvitathatják, hogy melyik elvet érdemes alkalmazni, éppúgy, mint az automatizálási megoldás megvalósításának menetét is, egészen az üzemeltetés során történő optimalizálásig. „Alig várjuk a stuttgarti szakmai megbeszéléseket” – mondta befejezésül Herr.

A HURCO a stuttgarti AMB-n: szeptember 13–17., a B62-es csarnok A10-es standján

Single Product Gépipari és Kereskedelmi Kft.

info@singleproduct.hu

www.hurco.eu

www.singleproduct.hu