Automatizálási lehetőségek norelem kibővített léptetőmotorválasztékával

A szabványos alkatrészekre specializálódott norelem kibővítette léptetőmotorjainak választékát a már online is megrendelhető népszerű NEMA 17, NEMA 23 és NEMA 34 méretekkel.

Az Ipar 4.0 koncepció előmozdításához norelem új léptetőmotorjai számos alkalmazás automatizálását teszik lehetővé. Függetlenül attól, hogy forgó robotkarokról, automatizált marógépekről, vagy alkatrészeknek gyártósoron történő mozgatásáról és szétválogatásáról van szó, a mérnökök és a gyártók különféle folyamatokhoz használhatják ezeket a gépelemeket.

Az új motorok rendkívül pontosak, hatékonyak és karbantartásmentesek, ami gazdaságossá és költséghatékonnyá teszi használatukat. Tartalmazzák az általános pozícionáló rendszerek és vezérlések valamennyi tipikus üzemmódját, beleértve az automatikus setupot, a referenciáraállást, a paraméterezhetőséget, valamint a programbemenetet.

«Tudjuk, hogy az automatizálás számos folyamatban, valamint a tervezési és gyártási hatékonyság növelésében játszik kulcsszerepet - mondta Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. - Ezért egészítettük ki választékunkat a három leggyakoribb léptetőmotormérettel.

Szinte bármilyen vezérlőrendszerhez adaptálható, szabványosított termékeink új és régi gépekbe is integrálhatók. A közvetlenül norelem webhelyéről letölthető motorszoftverrel, valamint az elemek különböző interfészeivel - például Profibus és CAN - is megkönnyítettük az integrációt.»

norelem összes léptetőmotorja csendes és rezonanciamentes járású, lépésveszteség nélkül. Rendszer önellenőrzéssel és kimeneti feszültség felügyelettel teszik lehetővé a folyamatosan ellenőrizhető működést.

Az alkatrészeket a zord környezeti feltételeknek történő ellenállásra tervezték. Az összes motor robusztus EMC (elektromágnesesen kompatibilis) házban kapott helyet, IP64 védettséggel rendelkeznek a por- és vízállóság érdekében. Akár 50°C környezeti hőmérsékleten is képesek működni kényszerszellőzés nélkül.

A léptetőmotorok karimaméretei 42 (NEMA 17), 57 (NEMA 23), illetve 86 mm (NEMA 34). Az egyes modellek tartónyomatékai 0,43 és 8,4 Nm között változnak. A lépésszög minden modellnél 1,8°.

A léptetőmotorokat befont vezetékek vezérlik és PC-n, vagy laptopon keresztül könnyen programozhatók. A motorokat 24 - 36 V DC vezérlőfeszültségre tervezték, 2 kimeneti és 6 bemeneti porttal rendelkeznek. Tartozékként csatlakozókábelek, SMPS-ek, interfészátalakítók és egyfokozatú hajtóművek is elérhetők. Az összes léptetőmotor alkalmas folyamatos működésre.

A mérnökök a léptetőmotorokat, az elérhető méretekkel és verziókkal együtt norelem THE BIG GREEN BOOK termékkatalógusában találhatják meg. Alternatív megoldásként minden elem közvetlenül a norelem webáruházából is megrendelhető.

