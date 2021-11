Automatizálás az autóiparban

Hogyan ugorják meg a kobotok az autóipari gyártás kihívásait?

Címkék: autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító automatizálás ipari robot kollaboratív robot robot robotika Universal Robots UR10 UR3 UR5

Az autóipar az elsők között alkalmazta mind a hagyományos ipari robotokat, mind a kobotokat (azaz kollaboratív robotokat). Napjainkban az automatizálás az autógyártás szinte minden területére kiterjed, az alkatrészek és részegységek gyártásától egészen a végtermékig.

Az autógyártás és az automatizálás kézen fogva jár már évtizedek óta, de 2019-ben a Nemzetközi Robotikai Szövetség szerint a kobotok tekintetében nagyobb növekedést tapasztaltak, mint a hagyományos ipari robotok esetén. A kérdés már csak az, hogy vajon az autógyártás mely problémás pontjai idézik elő a kobotok iránti kereslet növekedését?

A Universal Robots kobotjai egyre nagyobb teret nyernek az autóipari gyártásban rugalmasságuk, kis helyigényük, gyors anyagi megtérülésük és egyenletes teljesítőképességük miatt. Az autógyártás egyes részei már évtizedek óta nagymértékben automatizáltak, de vannak olyan feladatok, különösen az összeszerelésben, melyek továbbra is nagymértékben függnek a kétkezi munkától. Az olyan feladatoknál, mint a csavarozás, a UR kobotjainak rugalmassága és kis helyigénye rendkívül nagy előny az autógyártók számára.

"Az autógyártás nagy része olyan városi helyszíneken történik, ahol egyszerűen nem lehet további 100 000 négyzetmétert találni a bővítéshez" - magyarázza Bom Madsen, a UR szoftver termékmenedzsere. "A kobotok egyik előnye a rugalmasságuk: bármilyen tájolásban felszerelhetők, a kockázatértékelést követően biztonsági elkerítés nélkül beüzemelhetők az emberek mellett, és a legkülönfélébb feladatokat is képesek sikeresen végrehajtani. A városi autógyártók számára döntő fontosságú az is, hogy a kobotok kis helyigényűek, ami azt jelenti, hogy könnyen beilleszthetők a meglévő gyártósorokba” – tette hozzá a szakember.

Az Opel például egy UR10 kobotot vetett be a németországi Eisenachban található, iparágvezető gyártóüzemében, hogy megszabadítsa a dolgozókat attól a feladattól, hogy a klímakompresszorokba csavarokat vezessenek be. Ennél a feladatnál azt vették észre, hogy a robotok javítják a dolgozók egészségügyi és biztonsági körülményeit, ugyanakkor egyenletes csavarozási teljesítményt is biztosítanak, így tökéletesek erre a munkára.

Eközben Európa második legnagyobb autógyártója, a PSA-csoport hatalmas sochaux-i üzemében UR10 kobotokat telepített a karosszéria-összeszerelő egység csavarozási feladatainak ellátására. A telepítés eredményeként javultak a kezelők ergonómiai munkakörülményei és csökkentek a gyártási költségek.

Az olyan szigorúan szabályozott ágazatokban, mint az autógyártás, ahol a nyomon követhetőség kulcsfontosságú, a robotok segítenek a gyártóknak a gyártási folyamatok ellenőrzésében - mondta Sebastian Lars Lange, a UR globális ügyfélkapcsolati menedzsere, hozzátéve, hogy a UR robotok vonzereje túlmutat a csavarozási feladatokon: "Úgy látjuk, hogy kobotjainkat az autóiparban minőségellenőrzésre, kis alkatrészek összeszerelésére, adagolásra és a befejező alkalmazásoknál is használják. Célunk, hogy lehetővé tegyük az autóipar számára, hogy robotjainkat a gyártási folyamat minden részében bevethesse."

Bom Madsen szerint a UR a rugalmasság lehetővé tétele érdekében meghallgatja a végfelhasználókat, és ennek megfelelően fejleszti termékkínálatát:

"Például az e-sorozatú platformunkhoz készült új kábelcsomagot (Cable Suite) az autógyártók azon kérésére fejlesztettük ki, hogy nagyobb rugalmassággal integrálhassák e-sorozatú robotjainkat gyártósoraikba. Ha egy gyártósoron robot van, két dolog is elromolhat. Vagy meghibásodik a robot, vagy elszakad a robothoz vezető kábel. Az új csatlakozó biztosítja, hogy például a robot meghibásodása esetén a kábel és a telepítés a helyén maradjon. Ezt követően a munkaerő leveheti a robotot, egy új robotot helyezhet ugyanarra a helyre, és újra csatlakoztathatja a kábelt. A UR egyik észak-amerikai autóipari ügyfele ezt a folyamatot a Formula-1-es boxkiállásoknál látott rendkívül gyors kerékcserékhez hasonlította, mert olyan gyorsan elvégezhető" - mondja Bom Madsen.

Az e-Series új kábelcsomagja egy új, 12 méteres opciót is tartalmaz, amely még nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a kobotok telepítésében. Az autógyártók is ösztönözték az új e-Series Teach Pendant kifejlesztését, amely egy teljesen integrált 3 pozíciót engedélyező (3PE) eszközzel rendelkezik és a gyakorlott kezek számára rendkívül könnyen kezelhető.

Az olyan termékek fejlesztése, mint az új e-sorozatú Teach Pendant és a Cable Suite, nagymértékben részei a Universal Robots elkötelezettségének a minőség és a változó szükséglet követése iránt. A cég és dolgozói a vevői igényekből indulnak ki, ezt követően alapos munkát végeznek egy olyan termék megalkotása érdekében, amely megfelel ezeknek az igényeknek. Ennek eredményeképpen a Universal Robots kobotjai segíthetnek a termelés növelésében, a folyamatok racionalizálásában és a minőség javításában.