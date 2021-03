Átfogó szerszámfelügyelet

Ne csak keresse a szerszámokat, hanem találja is meg azokat!

Címkék: fémmegmunkálás forgácsolás lapka rolatast szerszám szerszámszekrény szerszámtechnika zoller

Optimalizálja a szerszámkészleteket, és gondoskodjon az átláthatóságról a szerszámok használata során. A ZOLLER TMS Toolmanagement Solutions a magas termelékenységű megmunkálás fenti követelményeire összpontosít, és holisztikus megoldásokat kínál – szekrényrendszereket szoftverrel, valamint más gyártók tároló- és emelőrendszereivel együtt.

Legyenek bármilyen sokfélék is a megmunkáláshoz használt alkatrészek – a váltólapkáktól a forgácsolószerszámokon át a komplett szerszámokig –, a tárolórendszereket ugyanolyan sokszínűre kell megtervezni – az egyszerű fiókos szekrényektől kezdve a hálózatosított tárolórendszereken át a magasraktárakig. Ezek a tárolórendszerek azonban gyakran különböző szolgáltatóktól származnak. Így az elméletileg következetes szerszáminformációk a másik tárolórendszer fiókjánál már össze is kavarodnak – megnyitva az utat ahhoz, hogy a raktárunk egy átláthatatlan „ömlesztett raktárrá” váljon, és ugyanazt a szerszámtípust több helyen is tároljuk.

Az „ömlesztett raktár” raktárrendszer és a párhuzamos szerszámtárolás költséges műfaj: nemcsak a befektetésekre felhasználható tőkét köti le, hanem többlethelyet is igényel – amit jobb lenne a gyártásban felhasználni.

ZOLLER Intelligens Szerszámszekrények

Intelligens Szerszámszekrények – optimalizált tárolórendszerek az egyes alkatrészekhez és komplett szerszámokhoz

A Stuttgart melletti Pleidelsheim városban található, beállító- és mérőgépeket gyártó ZOLLER nemcsak megvizsgálta a kérdéskört, hanem tárolórendszereket és koncepciókat dolgozott ki a megoldáshoz. Ezekben az intelligens szekrényekben nemcsak minden alkatrésznek megvan a maga egyedi tárolási helye, de a szoftveres támogatás grafikusan meg is jeleníti azt, a tárolóhelyek megtalálását pedig a szekrények világító LED-jei is segítik. További lekérdező eszközöket is tartalmaznak, a költségkorlátozás például a költségvetés tervezését és felügyeletét támogatja, az összeszerelési asszisztens pedig rajzokkal és alkatrészlistákkal segíti a komplett szerszámok összeállítását. Ami pedig az adatkapcsolatot illeti, a ZOLLER előrébb jár, mint más szolgáltatók: az egyedileg konfigurált interfészeknek köszönhetően akár más gyártók tárolórendszerei is integrálhatók, a megfelelő tárolási helyek pedig a ZOLLER-TMS szoftverrel követhetők nyomon.

A ZOLLER »toolOrganizer« szerszámszekrénye 600, 900 és 1 200 mm magasságban áll rendelkezésre

1 szekrény – 1 000 lehetőség: a ZOLLER »toolOrganizer«

Első pillantásra a ZOLLER »toolOrganizer« szerszámszekrénye egyszerű fiókos szekrénynek tűnhet. Második pillantásra azonban szinte bármilyen konfigurációs lehetőséget lehetővé tesz a szerkezet, mindenekelőtt az egyes fiókok és tárolórekeszek felosztásának és felügyeletének szempontjából.

A »toolOrganizer« 600, 900 és 1 200 mm magasságban kapható. Az igazi változékonyság azonban a fiókokban rejlik: magasságukban, osztásukban és felügyeletükben. A »toolOrganizer« fiókmagasságai világosan meghatározott lépcsőkben választhatók meg 50 és 300 mm között. Az egyetlen kritérium az, hogy a fiókok megfeleljenek az adott magasság által szabott kombinációnak.

A ZOLLER »toolOrganizer« szerszámszekrénye

Minden fiók külön is felszerelhető válaszfalakkal, amik négytől negyvennyolcig osztják pontosan meghatározott rekeszméretekre a fiókot, így a legkülönfélébb szerszámok és alkatrészek is biztonságosan és megfelelően tárolhatók.

A szekrény külső számítógép, ZOLLER beállító- és mérőgép, illetve külön kezelőegység által is vezérelhető.

Fiókzár – mechanikus, elektronikus vagy mindkettő

A ZOLLER egyik különlegessége a fiókzár típusa és vezérlése. A mechanikusan záródó szekrények központi zárral rendelkeznek. Ha ez nyitva van, a fiókok kinyithatók, átnézhetők, és bárki kivehet bármit a fiókból. Az alkatrészek, szerszámok vagy tartozékok kivételének felügyelete érdekében a fiókok elektronikusan zárhatók, vagy akár egyedi rekeszzárral is felszerelhetők. Elektronikus zárolással a fiókokat csak akkor lehet kinyitni, ha a foglalási rendszer feloldotta azokat.

A »toolOrganizer« szekrényen minden szerszám tárolóhelye a szoftverben tárolódik, és könnyen vizualizálható. Ez megkönnyíti a szerszám megtalálását

A tárolóterület vizualizálása

A szoftver még a kért elem megtalálásában is segít. A monitoron a gyártóterületen lévő megfelelő szekrényt, a megfelelő fiókot és a megfelelő rekeszt színnel emelik ki. A megfelelő fiók aktiválódik, és további azonosításként egy LED is világít a fiókban. A fiók most már kinyitható. Ha a kért szerszám egy külön rekeszzárral rendelkező rekeszben van, akkor ez a rekesz egy meghatározott ideig nyitva van, és világító LED is jelzi. Ha az elemet eltávolítjuk, és a rekeszt bezárjuk, akkor az automatikusan újra lezár, és már nem nyitható ki. Így mindig nyomon követhető, hogy ki mit igényelt és vett ki. A készletek biztonságban vannak, az illetéktelen kivétel pedig lehetetlenné válik.

Elektronikusan zárt fiók vagy egyedi rekeszzár – a felhasználónak gyakran mérlegelnie kell, hogy melyik változat hasznos a számára. Nagyon drága szerszámok esetében minden bizonnyal az egyedi rekeszzár a választás, a szerszámok vagy tartozékok pedig nyitott rekeszekben is tárolhatók. Ez is bizonyítja a ZOLLER szekrénymegoldásainak rugalmasságát: az egyes fiókok az igényektől függően opcionálisan elektronikus zárral és egyedi rekeszzárral is felszerelhetők.

A tárolóhelyek ábrázolása a szoftverben

Bizományi raktár a különféle szerszámbeszállítók számára

A szekrények szabad felépítése, a rendszer nyitott hozzáférhetősége, az érthető követelmények és naplózások, valamint az átfogó hálózati kapcsolat révén a »toolOrganizer« ideális arra is, hogy bizományi raktárként hasznosítsuk.

Egy bizományi raktár esetében a szerszámgyártó a termékeit közvetlenül a felhasználónál, vagyis a gyártó cégnél tárolja. A szerszámokért csak abban az esetben számláz, ha azt kivették a szekrényből, vagyis szükség volt azokra. Egy bizományi raktárral a gyártó cég biztos lehet abban, hogy a szükséges szerszámok mindig kéznél vannak, ráadásul költségmentesen.

A ZOLLER »twister« szerszámkiadó automatája kis alkatrészek, például váltólapkák számára

A szekrények szoftveres kapcsolatának köszönhetően az aktuális készletszint bármikor lehívható, és a szerszámgyártó szükség szerint ellenőrizheti a szerszámok újratöltési igényét. Ezenkívül a minimális készletmennyiség is meghatározható és tárolható. Ha a készletszint átlépi a meghatározott limitet, a beszállító automatikusan üzenetet kap a készlet pótlásához. Így a gyártáshoz mindig elegendő szerszám áll rendelkezésre.

A szekrény képes több gyártótól származó szerszámok tárolására: minden gyártóhoz meghatározott fiókokat rendel, amelyek bizományi raktárként szolgálhatnak. Ebben az esetben a gyártó természetesen csak a számára kijelölt fiókok készletét láthatja. A különféle gyártóktól származó szerszámok azonban egyetlen szekrényben állnak a felhasználó rendelkezésére.

A kivételhez kapcsolódó átláthatóság nemcsak annak megértését teszi lehetővé, hogy melyik alkalmazott, melyik szerszámot, melyik megrendeléshez és mikor vette ki, hanem megkönnyíti az egyedi gyártási megrendelések későbbi költségszámítását is.

ZOLLER »keeper« szerszámszekrény szerszámtartók és komplett szerszámok számára

Minden alkatrész a megfelelő szekrényben

A ZOLLER a »toolOrganizer« szekrényhez hasonló átlátható rendszert kínál olyan nagyobb alkatrészek számára is, mint a szerszámtartók vagy komplett szerszámok (a »keeper« szerszámszekrénnyel), a váltólapkákhoz hasonló kisebb szerszámok (a »twister« szerszámkiadó automatával), illetve a kiegészítők (a »locker« értékmegőrző automatával). A megfelelő tárolóhelyeket az Intelligens Szerszámszekrények esetében is a rendszer tárolja, grafikusan vizualizálja és a kivételt közvetlenül naplózza, így a szerszám holléte bármikor nyomon követhető.

www.rolatast.hu

www.zoller.info