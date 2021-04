Amikor számít a pontosság

Új márkaidentitást fogalmazott meg a Takumi

Idehaza az IC-Hungary Kft. által képviselt Takumi új márkaépítési irányvonala „Amikor számít a pontosság” mottóval írható le. Ez nemcsak egy szlogen, hanem egy kinyilatkoztatás arról, amihez a szerszámgépgyártó a legjobban ért. A pontosság, a dinamika és a kiemelkedő felületminőség, azok a legfontosabb tulajdonságok, amikre egy fémmegmunkáló szakember gondol, ha a Takumi nevet hallja.

A tajvani szerszámgépgyártó mindezt a kiváló tervezéssel, kivitelezéssel és az átfogó kompetenciával érte el. Sok szerszámgépgyártó például már nem szán időt az illeszkedő felületek kézi hántolására. A Takumi azonban kitart amellett, hogy a kézi hántolás precizitása gépi megmunkálással nem másolható – így az általa nyújtott előnyök sem.

A masszív öntvényből és merev szerkezetekből álló Takumi gépekben a kézi hántolás után ultraprecíz gépgeometria alakítható ki négyzetesség, merőlegesség és párhuzamosság tekintetében, így a gépek kivételesen jól pozicionálnak, és a megmunkálás során a szűk toleranciák is teljesíthetők. A kézi hántolás ahhoz is hozzájárul, hogy a gépek sok-sok éven át működnek problémamentesen, idő előtti kopás vagy pontosságvesztés nélkül. „Amikor számít a pontosság” mottó nemcsak a gépek tervezéséről és gyártásáról, hanem az értékesítéséről is szól.

Takumi H10 függőleges megmunkálóközpont

A H10 függőleges megmunkálóközpont nagy merevsége és pontossága is a márkára jellemző különleges konstrukciós kialakításából ered. A Meehanite minőségű öntvényekből készült fő mechanikai elemek, például a gépágy, az oszlopok és a szánok utólagos hőkezelést kapnak, ami hosszú távon garantálja a lehető legjobb strukturális stabilitást és pozicionálási pontosságot. A Meehanite öntvény nagymértékben gátolja a termikus alakváltozást, nagy igénybevételek mellett is minimalizálja a csavarodást, valamint hatékonyan csillapítja a rezgést és rázkódásokat. A lineáris vezetékek létra típusú kialakítása a gerendán szélesebb támasztófelületet biztosít a szán számára, ami kimagasló megmunkálási teljesítményt tesz lehetővé. A gép 3 tengelyét görgős vezetékekkel szerelték a gyorsulás és lassulás optimalizálása érdekében, így a maximális gyorsbeállási sebesség az akár 32 m/percet is elérheti. A 3 tengelyen alkalmazott golyósorsós előfeszítés teljes mértékben megszünteti az irányváltási holtjátékot, ami kulcsfontosságú a pontosság folyamatos fenntartásához.

Az ellensúly nélkül kialakított orsófej kiküszöböli a rezgéseket, viszont nagyobb sebességek és gyors válaszok elérését teszi lehetővé. A Z tengely 4 blokkos lineáris vezetéke hosszú távon is biztosítja az elvárt pontosságot. Az IBAG orsóhoz alapfelszereltségben elérhető automatikus hőkompenzáló rendszer hatékonyan előzi meg az orsónyúlás miatt keletkező problémákat. Az orsó hűtőrendszere magas hőmérsékleti stabilitást eredményez, és megakadályozza az orsó termikus folyamataiból adódó deformációját a megmunkálási pontosság optimalizálása érdekében.

A Takumi 1988 óta foglalkozik minőségi nagy sebességű megmunkálóközpontok fejlesztésével és gyártásával:

ügyfélorientált tervezés áll a középpontban;

alkatrészei első osztályú gyártóktól és tajvani professzionális beszállítóktól származnak;

gépeit az ISO 9001:2015 szabványnak megfelelően gyártja.

A Takumi felmérte és megérti ügyfelei igényeit. Kimagasló támogatást nyújt értékesítési és szolgáltatási központjainak. A „tisztelet, a csapatmunka, az innováció és a szolgáltatás” alapelvei mentén a Takumi magasan képzett szakemberekből álló csapata (110 fő) nagy sebességű, 3 tengelyes vertikális és 5 tengelyes megmunkálóközpontokat fejleszt és gyárt. A Takumi elkötelezett a teljes termékcsalád biztosítása és a különböző vásárlói igények kielégítése mellett.