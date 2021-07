Állandó marási teljesítmény 3 000 mm löketen

A DMG MORI a DMF 300|8-cal új normákat állít fel a rugalmas megmunkálás terén, mind az akár 3 000 mm hosszú munkadarabok, mind a rövidebb munkadarabok esetén, két, elválasztott munkatérben

A DMG MORI új korszakot nyitott a mozgóoszlopos marógépcsaládjának a DMF 200|8-cal, amelyet most követ a nagyobb DMF 300|8 a világpremier alkalmával. A 3 300 mm hosszú asztal az ügyfelek számára maximális rugalmasságot nyújt, különösen hosszú munkadarabok megmunkálásakor. A maró-esztergálási technológia szintén új, opcionális jellemző, amely még inkább univerzálisan felhasználhatóvá teszi a szerszámgépet, és további lehetőségeket jelent az ügyfelek számára. A DMF 300|8 ugyanazon innovatív szerszámgép-koncepció előnyeit használja ki, mint a DMF 200|8: az egyenszilárdságú konzol állandó marási teljesítményt tesz lehetővé a teljes munkatérben, az újonnan kifejlesztett szerszámcserélő folyamatbiztonsági okokból az asztal mögött dolgozik, a teljes körű hűtési koncepció pedig hosszú távú termikus pontosságot garantál.

A DMG MORI DMF mozgóoszlopos marógépei mindig egyet jelentettek a maximális rugalmassággal. Így a szerszámgép munkatere szintén fontos témája volt a legújabb fejlesztésnek. „A korábbi típushoz képest 60 százalékkal tudtuk növelni a munkateret – magyarázta Fabian Suckert, a DECKEL MAHO Seebach ügyvezető igazgatója. Ehhez hozzájárul az új szerszámgép-koncepció innovatív szerszámcserélője is. – Ez az asztal mögött zajlik – gyors, megbízható, és az ütközés veszélye kizárva. A teljes felfogófelület felhasználható marad.” További előny, hogy a szerszámtárba akár 400 mm hosszú szerszámokat is be lehet szerelni – ez ebben a szerszámgép-kategóriában komoly vonzerőnek számít.

A DMG MORI-nak sikerült 60 százalékkal növelnie a DMF 300|8 munkaterét az elődjéhez képest

A DMF 300|8 opciós listája szintén maximális rugalmasságot kínál az ügyfeleknek. A szerszámgéphez opcióban rendelhető egy vagy két darab integrált körasztal, de rendelhető kiegészítő asztallal is, amely A tengelyként működik. Ez azt jelenti, hogy az asztalok elrendezésének gyakorlatilag nincs korlátja. Az opcionális válaszfal az összefüggő munkateret két, elválasztott részre osztja, ezért amíg az egyik munkatérben forgácsolás zajlik, a másik munkatérben a gépkezelő beállíthat egy új alkatrészt. A DMF 300|8 világpremierje során a DMG MORI a DMF-család egy másik újdonságát is bemutatja: a moduláris konstrukció kiegészíthető egy FD körasztallal az igényes és hatékony maró-esztergálási műveletek kiszolgálásához. Ez a DMF 200|8-hoz is elérhető, akárcsak az opcionális A tengely, amely többek között hosszú tengelyek megmunkálásakor tökéletes.

Az egyenszilárdságú Y-szán állandó marási teljesítményt tesz lehetővé a teljes lökethosszon

Nagy pontosságú megmunkálás a legszigorúbb tűrések érdekében

A DMG MORI mozgóoszlopos marógépeinek masszív felépítése természetesen a DMF 300|8-at is jellemzi. Az egyenszilárdságú kialakítású Y-szán egyforma merevséget garantál a teljes lökettartományon belül. Ez azt jelenti, hogy a főorsó maximális teljesítménye kihasználható a munkatér bármely pozíciójában anélkül, hogy rezgés lépne fel a szerszámgépen. A szerszámgép alapkivitelben külső hűtéssel és közvetlen hajtású golyósorsóval mozgatott Y- és Z-szánnal van felszerelve, ezért a gépet hosszú távú termikus pontosság, a megmunkált felületet pedig szigorú tűrések és a lehető legjobb felületminőség jellemzik. A DMF 300|8 szánjainak gyorsjárati sebessége 50 m/perc alapkivitelben. Az X-szán gyorsjárati sebessége az opcionális lineáris hajtás megrendelése esetén 80 m/perc, ezzel minden helyzetben dinamikus és rendkívül termelékeny megmunkálást kínál. A rendkívül moduláris rendszer a speedMASTER főorsók széles választékát is tartalmazza, a már megszokott, 36 hónapos garanciával, üzemóra-korlátozás nélkül.

[Monolit egység | Kovácssüllyeszték | Tengelyfelfogó] A 3 300 mm hosszú asztal az ügyfelek számára maximális rugalmasságot nyújt, különösen hosszú munkadarabok megmunkálásakor

Automatizált és digitalizált

A vezérlőket tekintve a DMF 300|8-at alapkivitelben CELOS-szal és Siemens vezérlővel szállítja a vállalat, opcionálisan pedig Heidenhain vezérlő is választható. Fabian Suckert a mozgóoszlopos marógép jövőbe mutató architektúrájára hivatkozik: „Mint minden DMG MORI szerszámgép, a DMF 300|8 is gond nélkül csatlakoztatható a digitális infrastruktúrára. Mindezen túl, az ügyfeleink számára a termelékenységük növelésére elérhetőek a DMG MORI kizárólagos technológiai ciklusai, kifejezetten a DMF-család részére kifejlesztve. A teljesen elfordítható szögfejek mozgásai például könnyen programozhatók az új angularTOOL technológiai ciklus segítségével. Hosszú távon versenyképes gyártást kínál az automatizált gyártás követelményeinek megfelelő illesztőfelületének köszönhetően.”

