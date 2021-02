Alkalmazkodás, üzleti folytonosság és kobotok: összeszerelés

Címkék: automatizálás ipari robot kollaboratív robot összeszerelés robot robotika Universal Robots UR10

Tartósan kiváló eredmények fenntartása az ismétlődő csavarozási és behelyezési feladatok során összetett kihívást jelent az emberi munkaerő számára. Ezek a feladatok gyakran különböző helyzetekben, irányban és magasságban történnek, a különböző csavarok behajtása pedig különböző nyomatékot igényel. Mindemellett ezek a munkafolyamatok gyakran ismétlődnek és megterhelőek, különösen, ha a munkavállalóknak a gyártási folyamat során nagy és nehéz szerszámokat kell kezelniük a csavarok behajtására.

Az együttműködő robotok - vagy „kobotok” - használata számos előnyt biztosít a csavarozási feladatok automatizálásában. A kobotok az emberi munkaerőnél gyorsabban és pontosabban képesek áthelyezni eszközeiket, ami egyaránt jelenti a termelés és a minőség növekedését. A kobotok előnye az erőérzékelés is, ami lehetővé teszi, hogy „megérezzék”, mikor kell befejezni a behajtást, kiküszöbölve a nyomaték túlzott alkalmazásának problémáját, amely túl gyakran fordul elő, manuális csavarbehajtás esetén. Ezenkívül a hétköznapi összeszerelési munkák automatizálása az együttműködésen alapuló automatizálás révén jobb környezetet biztosít a meglévő munkavállalók számára, akik felszabadulnak az ismétlődő, megterheléssel járó, esetenként sérüléshez vezető munkák alól és ezáltal több hozzáadott értéket képviselő feladatok elvégzésére lesznek képesek.

A UR kobotok sokoldalúsága minden esetben értékes tulajdonság, mert lehetővé teszi a gyártók számára, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a különböző körülményekhez. A jelenlegihez hasonló globális bizonytalanság idején kivételes megnyugvást jelent az a tudat, hogy automatizálással kapcsolatos befektetéseket széles körben lehet alkalmazni és átcsoportosítani.

Az öregedő munkaerő, valamint az ütemidő és a segédmunkások miatt felmerülő többletköltségek csökkentésének szükségessége arra késztette az autóóriás Nissant, hogy lenyűgöző yokohamai üzemének két gyártósorán UR10-es kobotokat telepítsen. Az összeszerelési feladatok elősegítésére a kobotokat először a hengerfejben lévő vezérműtengelyeket tartó pántok csavarjainak meglazítására alkalmazták. „Kobotjaink sokoldalúságát kihasználva a UR10-ek ezután a motorblokk-szívócsatornák behelyezésének folyamatában kerültek alkalmazásra, ahol emberi munkaerővel szoros együttműködésben dolgoztak. Azáltal, hogy az UR robotot bárhová el tudjuk vinni, ahol az ütemidő-túllépés tapasztalható, olyan gyártóberendezések létrehozásán gondolkodunk, amelyek rugalmasan reagálhatnak a helyzetre” - mondta Hai Onishi, a Nissan gépészeti részlegének csoportvezetője.

A Nissan számos összeszerelési feladathoz alkalmaz UR10 kobotokat, beleértve olyan feladatokat is, amelyek emberi munkaerővel való szoros együttműködést kívánnak meg.

Eközben a PT JVC Kenwood Electronics Indonesia (JEIN), ami havi 400.000 darabot elérő gyártási mennyiséggel, vezető gyártó az autós audiovizuális és navigációs termékek piacán, hét UR3 kobotot telepített a termelékenység és a termékminőség növelése érdekében, miközben csökkentette az üzemeltetési költségeket és javította a munkavállalók biztonságát. Együttműködő automatizálási megoldásaink rugalmas alkalmazhatóságát jól bizonyítja, hogy a JEIN, igényeinek megfelelően úgy szabta testre kobotjait, hogy azok három alapvető feladatot végezzenek a létesítményben - csavarozást, forrasztást, valamint felszedési és beillesztési (pick and place) műveleteket. Miután a JEIN-nél sikeres volt a UR robotok alkalmazása, a JVC Kenwood Group most arra törekszik, hogy japán, kínai, malajziai és thaiföldi gyáraiban is alkalmazza őket.

A kobotok biztonsági jellemzőik miatt kerültek bevezetésre a JEIN-nél. A képen egy UR3 látható emberi munkaerő közvetlen közelében, őrzés vagy kerítés nélkül.

Az UR+ rendszer számos UR+ alkalmazási készletet és alkatrészt tartalmaz, amelyek úgy kerültek kialakításra, hogy megfeleljenek az összes szerelési alkalmazás követelményének, a csavarozástól a behelyezésig. Azon gyártók részére, akik a nyílt pozíciók betöltésével vagy a manapság kihívást jelentő, COVID-19 okozta hiányzásokkal küzdenek a munkaerőpiacon, a UR+ olyan automatizálási megoldásokat kínál az összeszerelési műveletek elvégzésére, amelyek kitölthetik ezeket a hiányosságokat a munkaerőgazdálkodásban. Mivel pedig a társadalmi távolságtartás követelményei komoly zavarokat okoznak a gyártósoron, a gyártók olyan automatizálási megoldást keresnek, amelyet könnyen és biztonságosan lehet telepíteni az emberek közvetlen közelében anélkül, hogy biztonsági kerítésre lenne szükség.

A SPATZ például egy automatikus szerszámcserével és a rögzítőadagolással ellátott automatikus csavarhúzó rendszer. Ez a rendszer nem kevesebb, mint hét UR+ alkatrészt foglal magában, amely automatikus szerszámcserét és rögzítőadagolást biztosít egy felszedő és behelyező (pick-and-place) rendszeren keresztül.

A rendszer könnyen programozható a URCap szoftver segítségével, amely teljes integrációt biztosít a Universal Robots könnyen használható távvezérlőjével. Moduláris felépítésének köszönhetően, amely lehetővé teszi a különböző típusú csavarozó szerszámok és fogókarok használatát, a SPATZ képes kezelni a különböző geometriájú rögzítőket és a csavarhúzó alkalmazások széles skáláját. Mivel a rendszerbe csak néhány megfelelő helyzetet kell betáplálni telepítés előtt, a mozgássorozatok programozása gyors és egyszerű. A belső tápegység alapfelszereltség, de korlátozott hely esetén külső tápegység is használható.

A sokoldalú SPATZ rendszer lehetővé teszi több munkalépés elvégzését egyetlen költséghatékony és felhasználóbarát kobot segítségével.

A UR+ rendszeren keresztül elérhető egy másik rendkívül ötletes, összeszereléshez kapcsolódó termék a Visumatic VCM-3X.2 kobot rögzítő rendszere, egy komplett adagoló és behajtó csomag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy fejlett összeszerelési képességeket juttasson el az együttműködő munkaterületekre. A telepítés egyszerű a mellékelt URCap beépülő modulnak köszönhetően, amely teljes integrációt biztosít az intuitív távvezérlő egység segítségével. A VCM-3X.2 hasznos terhelése 2,25 kg (4,96 font) és minden olyan hardverrel, szoftverrel és érzékelővel el van látva, amelyek szükségesek a rögzítést, beleértve az egyszerű telepítéshez szükséges közvetlen előlapos rögzítést, egy USB-meghajtón lévő URCap beépülő modult és a rögzítőelem helyére kerülését visszaigazoló érzékelőt.

A VCM-3X.2 egy csatlakoztatott csavaradagoló rendszerrel rendelkezik, amely minden csavart igény szerint szállít és küld a meghajtóorsóba megismételhető rögzítési művelet céljából.

A gyártó vállalatoknak kétségtelenül példátlan mértékű bizonytalansággal kell szembenézniük a COVID-19 terjedése miatt. A járvány, az azzal járó korlátozások és a társadalmi elhatárolódás követelményei, valamint a munkaerőhiány valódi kihívást jelent az üzletmenet folytonossága szempontjából. A Universal Robots kobotjai azt a rugalmasságot, biztonságot, könnyű kezelhetőséget és kis helyigényt biztosítják, ami elengedhetetlen a napjaink kiszámíthatatlan körülményeihez való alkalmazkodás és túlélés szempontjából. Továbbá, a hagyományos automatizálástól eltérően, a Universal Robots kölcsönzési és lízingszolgáltatásainak köszönhetően a robotok telepítése nem vonz magával teljes anyagi csődöt, lehetővé téve az automatizálás gyors bevezetését és a költséghatékony telepítést.