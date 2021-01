Ahol a vegyipari üzemek születnek

„Te tudd a célt, a többit bízd ránk!” Sipos Sándor, Chemplex Kft.

18 éve gyártunk keverőberendezéseket és vegyipari technológiákat. Üres csarnokokat rendezünk néhány hét alatt virágzóan termelő vegyipari vállalattá. Ez a küldetésünk.

Te tudd, hogy mik a terveid, mik a célszámaid, mennyi erre az erőforrásod, és mit akarsz gyártani, a Chemplex szállítja hozzá a technológiát, hogy gombnyomásra induljon az üzem, és a terveid szerint alakuljon a vállalatod bevétele.

Ne mondj le 2021-ről

Ha már most tudod, hogy 2021-ben miből mennyit kell gyártanod, és ehhez kapacitást kell bővítened, már most is az utolsó pillanatban vagy. Itt az ideje, hogy feltedd a kezed, és jelezd felénk. Az a projekt, ami nem indul el január-februárban, már nehezen fog beleférni 2021-be. Ennek nem kell így lennie. Legyen 2021 a megvalósítás éve!

Milyen feladatokban gondolj ránk?

Folyadék- és porkezelés területén a teljes üzemi területet le tudjuk fedni a termelési igényed szerint, testre szabott technológiával. Ha neked az előkészítés fázisában kell optimalizálnod – azaz meg kell oldanod az alapanyag érkeztetését a műveleti területre, biztosítanod kell az adagolást, pontosan mért nyersanyagokkal, ráadásul úgy, hogy a nyersanyagod megőrizze a minőségét, például ne boltozódjon be, amíg nem kerül feldolgozásra –, fordulj hozzánk. Ha a feldolgozás, a módosítás, azaz a gyártás folyamatát kell fejlesztened – akár egy teljes gyártósorral, akár egyetlen speciális gép beiktatásával –, beszéljünk róla, hogy milyen kivitelezések lehetségesek számodra.

Ha a gyártásod tökéletes, de a kiszerelést, kiadagolást, csomagolást végző üzemi területen folyton káosz van, mert mérni, adagolni, tölteni és csomagolni kell a megnövekedett termelést lekövetve, akkor elsimítjuk ezt a helyzetet. Van hozzá tervünk, gépünk, észjárásunk, tapasztalatunk és kapacitásunk.

Milyen iparágakban számíthatsz ránk?

Vegyipar: Új folyadékkeverő vagy új porkeverő kapacitást tudunk neked tervezni és kiépíteni. Be tudjuk juttatni az alapanyagokat a tartályba, és a kitöltést is meg tudjuk oldani, robbanásbiztos kivitelben is, akár légmotorokkal – minden tőled és a termelési igényedtől függ, és az elvárásaidhoz igazítható.

Festékgyártás: Az alapanyagtól a késztermékig tudjuk biztosítani neked a gépeket, amelyekkel különféle viszkozitású anyagokat is tudsz gyártani, azaz teljesen rugalmasan tudod biztosítani a folyamatos termelést. Disszolverkeverőt, nüanszálót, vakolatkeverő egységet tudunk neked gyártani. A robbanásbiztos kivitel alap.

Háztartásvegyipar: Komplett fertőtlenítőszer-gyártó üzemet tudunk szállítani, amivel gyárthatsz akár tusfürdőt, ablaktisztítót, sampont, bármilyen háztartásban használatos vegyipari terméket. Atex kivitelben is.

Gyógyszergyártás: Ismerjük és tudjuk az iparági sztenderdeket, a gyógyszeriparnak megfelelő felületkezelésű, funkcionális gépeket tudunk gyártani, mert van ebben gyakorlatunk.

Élelmiszeripar: Betapadásmentesen eldolgozott hegesztővarratok, funkcionális berendezések, akár fűthető, hűthető összetett keverőberendezések, az élelmiszeripari speciális elvárásoknak megfelelően.

Víz- és szennyvízkezelés területén is stabil gépeket alkalmazunk, akár egyetlen kiülepedésgátló funkciójú keverőelemről, akár teljes vegyszeradagolásról kell gondoskodnod. Csőkeverők, poradagolók, kiülepedésgátlók – fordulj hozzánk. Rozsdamentes hajtásrendszerrel is rendelkezünk.

Hogyan tudunk együtt dolgozni a vegyipari projekteden?

Mielőtt kézbe vennénk a ceruzát, egyeztetünk. Ebben a fázisban nem mindegy, hogy kivel kezdesz dolgozni. Egy rosszul megválasztott partnert a projekt későbbi szakaszában nehéz kitenni. Nekünk van fülünk és szemünk és tapasztalatunk ahhoz, hogy megértsünk téged. Feltesszük azokat a kérdéseket, amikre lehet, hogy még nem is gondoltál. Sokan itt akarnak spórolni. Pénzt és időt. Pedig szerintünk ez az egyik legfontosabb rész. Első lépésként mondd el, hogy mit szeretnél, mi a terv, a cél, honnan hová kell eljutnod. Az adataidból alkotunk egy koncepciót, amit, ha elfogadsz, beárazunk. Ekkor már nagyjából tudni fogod, hogy kb. mennyibe kerül az álmod. Ez egy kritikus pont. Ha tetszik az ajánlott ár, akkor belemegyünk a részletekbe.

Melletted állunk a tervezéstől az üzemeltetésig, és még azután is

A koncepció után további egyeztetési szakaszokon át előterveket készítünk, aminek az az óriási előnye mindkettőnk számára, hogy a végleges tervezés előtt lehet változtatni rajta. A terveken látni fogod az üzemed elrendezését, a csövezést, vagy ha pódiumot fogunk építeni stb. Megbeszéljük, hogy hogyan szeretnéd vezérelni az üzemet, és azt is, hogy hogyan fogod működtetni. Ha ezeket is jóváhagyod, akkor készítjük el a részletes tervet és a gyártási rajzokat.

A projekted felelőse személyesen felügyeli a gépeid gyártását. A teljes munkát a saját gépgyártó üzemünkben végezzük el, és mindenért mi felelünk: az alapanyagok kiválasztásától a bevonatok elkészítésén át a felületkezelésig. A telephelyeden csapatunk készre szereli a teljes technológiát. Aztán indulhat a tesztüzem és az esetleges finomhangolás. A végén pedig betanítjuk a kezelőszemélyzetet, és ha szükséges, a karbantartóidat is.

Bízd ránk a szervizmunkálatokat is! Évente egyszer odamegyünk, kicseréljük, ellenőrizzük. Hidd el, nálunk senki nem fogja jobban tudni, hogy mi a jó a gépednek! Két év garanciát adunk, ha rendeltetésszerűen használod. Ehhez nincs is mit hozzáfűzni.

Álomból realitás

Ha már beszéltek üzembővítésről, kapacitásbővítésről, itt az ideje, hogy ne csak álom vagy fikció maradjon: tegyük mellé a számokat és a megvalósítási tervet, legyen tiszta a kép. Itt az idő, hogy tettekre váltsátok a gondolatokat. A Chemplexnél még van kapacitásunk 2021-re, de már nem végtelen.

Itt találod a jegyet a becsekkoláshoz 2021-re:

Itt a helyjegyed:

Legyen 2021 olyan, amilyennek tervezed! Mi melletted állunk.

