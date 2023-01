A ZOLLER számos területen bővíti termékválasztékát

Szerszámbefogók, kiegyensúlyozás és zsugorítás – A ZOLLER bemutatja új, innovatív termékeit

A családi tulajdonban lévő technológiai vállalat, az E. ZOLLER GmbH & Co. KG bemutatja új, előremutató termékeit a szerszámtartók, a zsugorberendezések és a kiegyensúlyozás területén.

„Tapasztalatainkat és szakértelmünket ezen új termékeink kifejlesztésére összpontosítottuk, ezzel újabb mérföldkövet állítottunk fel, és jelentősen bővítettük a forgácsolás és a gyártás során a szerszám-előkészítéshez szükséges termékportfóliónkat” – jelentette ki Christoph Zoller, a ZOLLER vezérigazgatója. A készülékek TÜV és UL/CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek a biztonságos működés érdekében, és megfelelnek a nemzetközi szabványoknak is.

Balról jobbra: Christoph Zoller, Eberhard Zoller és Alexander Zoller, az E. ZOLLER GmbH & Co. KG ügyvezető igazgatói, három új terméket mutatnak be a zsugorító, kiegyensúlyozó és szerszámbefogó termékeik közül

Zsugorrendszerek a maximális folyamatbiztonságért

A „powerShrink 400/600” készüléksorozat ergonomikus kialakítással rendelkezik a hatékony alkalmazás érdekében. Ennek az évekig tartó fejlesztésnek a sajátossága a 30%-os energiamegtakarítás az OEM elődmodellhez képest.

Ezzel a ZOLLER jelentős mértékben hozzájárul a fenntartható termeléshez a gyártásban. Az új ZOLLER „actbyLight” kezelési koncepcióval a technológiai cég fényvezérelt kezelői útmutatót fejlesztett ki, amely támogatja az eszközök biztonságos és hatékony használatát. A „powerShrink 400/600” készüléksorozat optimális együttműködést alakít ki az elektronika, a szoftver és a mechanika között, és megbízhatóan, gyorsan végigvezet a zsugorítási folyamaton. Ennek eredményeként csökken a villamosenergia-költség, csökken a munkaidő, és védi a zsugorbefogót.

A „powerShrink 400/600" megfelel a fenntarthatósági követelményeknek: a zsugorrendszer 30%-os energiamegtakarítást eredményez a korábbi modellhez képest

Kiegyensúlyozó technológia ergonomikus kialakítással

A ZOLLER által kifejlesztett „toolBalancer 550/750” egy nagy pontosságú kiegyensúlyozó rendszer szerszámokhoz és szerszámtartókhoz, amely növeli a gyártott alkatrészek folyamatbiztonságát és minőségét. A szerszámhossztól függően a ZOLLER két lehetőséget kínál, a „toolBalancer 550-et” 550 mm, a „toolBalancer 750-et” 750 mm szerszámkinyúlásig. Mindkét készülék szilárd gépalappal rendelkezik a merev, rezgéscsillapító UHPC anyag használatának köszönhetően, és „twinPanel” biztonsági burkolattal van felszerelve, amely maximális védelmet garantál a kezelőnek a szerszámalkatrészekkel szemben. Ezenkívül a ZOLLER „toolBalancer” ergonomikus kialakítású, hogy megkönnyítse a munkát: egy adapter-rakodópolc billenthető előlappal kínál helyet az ergonomikus és hátkímélő adaptercseréhez.

A „toolBalancer 550/750" kiegyensúlyozó technológia a szerszám hosszától függően 550 mm-ig és 750 mm-ig választható

Szerszámtartók az intelligens megoldásokhoz

A ZOLLER Tooling Solutions szerszámtartók széles választékát kínálja a megmunkálási folyamat minden egyes követelményéhez. A nagy pontosságú, keménymegmunkálással kialakított behúzó horony akár 10 μm-es körfutást kínál, ami ötszörösen meghaladja az előírt DIN szabványt. Az opcionálisan elérhető „idChip” technológia biztosítja, hogy minden szerszámtartó bármikor azonosítható legyen, és a ZOLLER rendszermegoldással olyan információk jelenjenek meg, mint a hevítési folyamatok és a gépen történő bevetések száma.

Új ZOLLER felhasználói portál, webáruházzal

Az új termékekkel a ZOLLER létrehozta az új MYZOLLER ügyfélplatformot is. A portál az üzleti folyamatok egyszerűsítését és hatékony kezelését szolgálja, valamint gyors online szolgáltatást kínál. A MYZOLLER-rel az ügyfelek abban a helyzetben vannak, hogy online tudják kezelni ZOLLER termékeiket. Így tudják a fogyóeszközöket és alkatrészeket, valamint a karbantartási szerződéseket és licenceket online menedzselni. A webáruház egyszerű, áttekinthető, és gyors választékot kínál a keresett termékekből, gombnyomással beállítja a Digitális Ikert, és garantálja az árak átláthatóságát egy igényes beszerzési piacon.

A ZOLLER Tooling Solutions szerszámtartók „idChip" rendszerrel is fel vannak szerelve, ami fontos lépés a digitalizáció felé: a DataMatrix kód segítségével egy egyszerű szkenneléssel azonnal felismerhető és azonosítható az összes szerszámbefogó

Tipikus ZOLLER – mindent egy kézből

Az új ZOLLER termékek az innovációt és a fejlődést jelentik. A családi cég 2002 óta kínál kiegyensúlyozó és zsugoreszközöket, ennek megfelelően a pleidelsheimiek két évtizedes tapasztalattal rendelkeznek ezen alkalmazások területén. A cég számára nagyon fontos volt, hogy a régi OEM termékeket a ZOLLER által fejlesztett és gyártott készüléksorozatokra váltsa fel. Így jött létre a „powerShrink 400/600” és a „toolBalancer 550/750” készüléksorozat, valamint a Tooling Solutions „megoldások” azokkal a szabványokkal, amiket a ZOLLER az innováció, a funkció, a dizájn és a minőség terén megfogalmazott.

„Nagyon jól ismerjük termékeinket: tudjuk, mire képesek, mennyire hatékonyak, és hogyan kell elvégezni a karbantartást és a szervizelést” – nyilatkozta Christoph Zoller. Az eszközök minőségi szempontjai mellett az ügyvezető igazgató kiemelten fontosnak tartja a szükséges értékesítési biztonságot is, amelyet a cég biztosít.

Magyarországon a ZOLLER-t a Rolatast Kft. képviseli.

