A ViscoTec forradalmasítja az erősen koptató hatású folyadékok adagolását

Hosszabb élettartam és folyamatstabilitás speciális bevonatok és kerámiarotorok alkalmazásával

A ViscoTec új fejezetet nyitott az erősen koptató hatású folyadékok adagolásában. A rotorok speciális bevonatolásával, vagy konkrétabban kerámiarotorok alkalmazásával még nagyobb folyamatstabilitás érhető el az adagolórendszer alkatrészeinek sokkal hosszabb élettartama miatt.

Növekvő követelmények az elektronikai iparban

Az elektronikai alkatrészek – folyamatosan növekvő energia- és teljesítménysűrűség melletti – egyre kisebb és kompaktabb kialakítása pontos hőmérséklet-szabályozást feltételez, ami a biztonságos működés feltétele a termék élettartama során. Az elektronikus vagy az akkumulátormodulok a hűtőbordához kialakított hőcsatlakozása elengedhetetlen ahhoz, hogy a keletkezett hő a hűtőbordán keresztül elvezetődjön, megakadályozva ezzel a túlmelegedést. Erre a célra – vagyis a légrés kiküszöbölésére – hővezető pasztákat és egyre nagyobb hővezető képességű ragasztókat használnak.

Mind ez idáig a hagyományos hővezető paszták hővezető képessége mindössze 0,8–2,0 W/mK között mozgott. A hővezető szilárd részecskék arányának növelése, valamint a részecskeméret-eloszlások és a különféle töltőanyagtípusok specifikus kiválasztásának köszönhetően sikerült elérni a 7-8 W/mK értéket is. Ezek a többnyire kerámia töltőanyagok, például az alumínium-oxid vagy az alumínium-nitrid, kiemelkedően magas hővezető képességgel és ráadásul elektromos szigetelő képességgel is rendelkeznek. A Mohs-féle keménységi skálán 9-es vagy akár 10-es szintet is elérő anyagok azonban komoly kihívás elé állítják az adagolástechnikát a kopás és a karbantartási intervallumok tekintetében.

A ViscoTec évtizedek óta fejleszt és gyárt megoldásokat az iparágak széles köre számára ilyen kihívást jelentő adagolási alkalmazásokra. A rendszer élettartama – az ügyfél igényeinek megfelelően – a rendszer alkatrészeinek gondos megválasztásával jelentősen megnövelhető. Az erősen koptató hatású folyadékok adagolása során azonban elkerülhetetlen az alkatrészek kopása.

A ViscoTec RD Dispenser adagolósorozatának új kerámiarotorja

A hosszú távú tesztek gyakran igazolják az újonnan kifejlesztett alkatrészek hosszabb élettartamát

Az adagoló alkatrészek élettartamának jelentős növelése érdekében a bevált rozsdamentes acél rotort Diamond Coating alapú speciális bevonatok alkalmazásával fejlesztették tovább. Pontosabban szólva: a rotor új, műszaki kerámiából készült változata forradalmasítja a hővezető paszták térfogatalapú adagolását. A pozitív változást számos házon belül, illetve terepen végzett hosszú távú tesztek igazolták vissza. A speciális bevonat megduplázhatja vagy akár meg is triplázhatja az alkatrészek élettartamát. A jelenlegi tapasztalatok szerint a kerámiarotoros verzióval az adagolórendszer belső alkatrészeinek élettartama a 9-10-szeresére növelhető.

Erősen koptató hatású hővezető paszta felvitele ViscoTec RD Dispenser adagolóval

A több hónaptól egy év időtartamig és a több száztól a több ezer liter adagolt folyadékig terjedő hosszú távú tesztek alig tudták kimutatni a kerámiarotor kopásának jeleit. Ezáltal stabil és folyamatbiztos adagolás hozható létre, ami jelentősen megnöveli a karbantartásmentes periódusok hosszát, és csökkenti a rendszer üzemeltetési költségeit.

„Tűzzel harcolj a tűz ellen – ez a kerámiarotor mottója – mondta Manuel Paintmayer, a ViscoTec Material Manufacturing vezetője. – A rotorok keménykrómozott rozsdamentes acél változatához képest háromszor-négyszer nagyobb felületi keménység miatt a legkorszerűbb hézagkitöltőkkel végzett hosszú távú tesztek nem mutattak mérhető kopást vagy sérülést a kerámiarotor felületén.” A rotornak az adagolóba szerelt párja a speciális elasztomerekből készült állórész, amely élettartama szintén jelentősen megnövekedett változatlan rotorfelület mellett.

Hézagkitöltő alkalmazás ViscoDUO-VM kétkomponensű adagolórendszerrel

A kerámiarotorok 50 µl-es adagok esetén még több mint 100 liter tömítőanyag felhordása után sem mutatták meghibásodás vagy kopás jeleit. Ez több mint 2 000 000 ciklusnak felel meg. A tesztek ugyanezt az eredményt hozták ki a nagyobb, 1,7 ml-es térfogatokkal dolgozó adagolóknál is. Több mint 4 000 liter anyag felhordása után sem lehetett detektálni a rotor kopásának jeleit, az adagolás pedig továbbra is pontos és stabil volt. Ezeket az eredményeket mindössze egyetlen állórész használatával érték el.

A kerámiarotorok használata számos előnnyel jár az ügyfelek számára:

Maximális folyamatbiztonság a térfogatalapú adagolórendszer változatlan adagolási pontosságával.

Az üzembe helyezés és az állásidő minimalizálása.

Költségcsökkentés a minimális alkatrészigény miatt à minimális üzemeltetési költség.

Könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe.

Az egyik ügyfél visszajelzése alapján az adagolórendszert egy teljes éven át nem kellett újrakalibrálni az esetleges kopás kompenzálása érdekében. A ViscoTec céljai így 100%-osan teljesültek: az elérhető legmagasabb minőség és megbízhatóság, valamint elégedett ügyfelek. Mindkét fél számára előnyös.

