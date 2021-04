A UR egyszerű és gyors integrálása a végeffektorokkal

Címkék: automatizálás ipari robot kollaboratív robot megfogó robot robotika Universal Robots

Ma a legmagasabb gyártási hatékonyság elérésének az egyik kritikus paramétere a teljes ezközhatékonyság (OEE). Minden vállalkozás arra törekszik, hogy maximalizálja berendezéseinek működési idejét, intelligens karbantartással vagy a megrendelésekhez és az adagoláshoz kapcsolódó gyártósori beállításokhoz köthető leállások csökkentésével.

Az együttműködésen alapuló robotikában ez azt jelenti, hogy a leggyorsabban és legegyszerűbben be lehet állítani és le lehet cserélni a végeffektorokat. A Universal Robotsnál ezt a URCaps platform teszi lehetővé, amely rugalmas és zökkenőmentes integrációt biztosít a UR + ökoszisztémán keresztül elérhető eszközökre és kiegészítőkre miközben heteket és hónapokat takarít meg az állásidőt tekintve a robot életciklusán belül.

Az UR + révén a Universal Robots széles és kibővített portfóliót kínál a végeffektorokból, az alkatrészekből és a szoftver-kiegészítőkből, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy bármely alkalmazási terület követelményeinek megfeleljenek. Néhány példa a leggyakrabban használt effektorokra:

Gripper a pick & place alkalmazásokhoz – Ma már a gripperek széles választéka elérhető. A fogók a leggyakrabban kéz formájúak, különböző mozgástartománnyal és fogási erővel rendelkeznek, a tárgyak kiválogatására használják őket. Integrált erő/nyomaték érzékelőkkel kombinálva képesek észlelni az alkatrészeket vagy egy alkatrész megcsúszásának veszélyét, még mielőtt ez megtörténne. A vákuumfogók lehetővé teszik a lapos tárgyakkal való munkavégzést, a tapadófogók pedig képesek kezelni a perforált alkatrészeket stb.

Hegesztés, csiszolás, polírozás és adagolás - Ezekkel az eszközökkel a Universal Robots termékei növelik az alkalmazottak biztonságát, és állandó termékminőséget biztosítanak. A UR robotkarba integrált erő/nyomaték szenzor garantálja, hogy a csiszolás vagy polírozás során a nyomás állandó és a minőség az egész felületen azonos lesz. Ezenkívül egy automatizált adagoló biztosítja, hogy a hozzáadott anyag (általában ragasztó) adagolása egyenletes legyen.

Gépi látás - A gépi látás funkciója különböző módon használható. Vagy egy cobotba integrálják a kamerát, vagy a cobot karjára szerelnek egy kamerát a navigáláshoz. Az első esetben a cobotot ellenőrzésre használják- jellemzően autóalkatrészeknél. A cobottól elválasztott kamerát a pick & place alkalmazásokhoz használják, hogy a kamerával figyeljék a munkaterületet.

A robotkarok és az effektorok integrálása

A UR cobotok modularitása nagy előnyt jelent abban az esetben, ha sok kis tételből álló terméket állítanak elő, amihez gyakran (naponta többször) változtatni kell az üzem elrendezését. Ettől függően egy cobot használható a gyártóüzem különböző helyein, dolgozhat különböző méretű tárgyakkal, vagy több alkalmazási területen különböző végeffektorokkal.

Például, ha meg kell változtatni a grippert egy másik tárgy mérete, súlya miatt, cserélni kell a csiszolót polírozóra, vagy kamerát kell felszerelni egy robotkarra. Az eszközök lehető legrövidebb időn belül történő telepítéséhez vagy cseréjéhez egyetemes platformra van szükség mind a mechanikai, mind a szoftveres kompatibilitás érdekében.

A mechanikai kompatibilitás azt jelenti, hogy az operátoroknak nem kell hosszú és bonyolult módszert vagy speciális eszközöket használniuk a végeffektorok cseréjéhez. Egyes végeffektor gyártók már most is biztosítanak plug & play platformokat a csere felgyorsításához, amelyekkel másodpercek alatt megoldható a fel és le csatlakozás. Ezek a platformok az áramellátást és az adatkapcsolatot is biztosítják, hogy ezeket egyszerre lehessen integrálni a robot karral.

Ami a szoftverkapcsolatot illeti, az Univeral Robots az URCaps egységes felületet biztosítja ügyfelei számára, amely lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök számára, hogy együttműködjenek egy rendszeren belül a UR vezérlőegységének segítségével. Az URCaps-sal történő összekapcsolódásnak köszönhetően nem szükséges külön telepíteni a robotkart és az effektort, az operátorok mindent egy intuitív környezetben hajthatnak végre. Ez lehetővé teszi egy új alkalmazási terület vagy eszköz beállítását percek alatt, a teljes üzemben, vagyis ezt az üzemben dolgozó, betanított felhasználók is elvégezhetik.

URCaps előnyök

Az üzleti modell és a URCaps egyszerű és átlátható. Az URCaps egy olyan platform, ahol a forgalmazók, az integrátorok és a szállítók bemutatják kiegészítő termékeiket, amelyek sikeresen együttműködnek az UR cobotokkal az ügyfelek által telepített helyeken. Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek számára a megfelelő URCap kiválasztását meghatározott paraméterek alapján. Ha az ügyfelek cobotot vásárolnak egy hivatalos UR forgalmazótól, a URCap ingyenes.

Az URCaps segítségével az ügyfelek a következő előnyöket élvezhetik a robot alkalmazások gyorsabb telepítését, alacsonyabb projektkockázatot, pontosabb projektköltségek és rövidebb telepítési idő. A platform segítségével az ügyfél a gyártási műveletek során gyorsabban reagálhat a termékfolyamatok változásaira, minimalizálhatja az állásidőket és rugalmasan alkalmazkodhat a vásárló közvetlen igényeihez.