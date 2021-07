A termékmix és a mennyiség előnyös kombinációja

A fém- és műanyagfeldolgozó ipar mindeddig gyakran szembesült egy nehéz döntéssel: a CNC-esztergákkal és -marógépekkel vagy a nagy termékmixet, vagy a nagy mennyiséget szolgálta ki. Egy holland innovatív megoldás azonban lehetővé teszi az automatizálás határainak kitolását. A szervo-vezérlelt befogókban FAULHABER integrált sebességszabályzóval ellátott kefe nélküli DC-szervomotorok biztosítják a szükséges pontosságot és megbízhatóságot.

A holland BMO Automation vállalat 2008-ban kezdte meg a CNC-esztergák és -marógépek lényegesen hatékonyabb kiszolgálásának kifejlesztését. A főként a fém- és műanyagfeldolgozó iparból származó ügyfelek így moduláris komplett megoldásokat alkalmazhatnak, amelyeket kiváló minőségű, felhasználóbarát és rugalmas automatizálási megoldások jellemeznek. A FAULHABER-rel együttműködve egy szervo megfogót hoztak létre, amely a robotkarhoz kapcsolódik. A robotcellát CNC-esztergák és -marógépek automatikus be- és kirakodásához használják.

Megváltoztak a játékszabályok

Robotcelláival a hollandiai Nederweert városból származó BMO Automation lehetővé teszi a nagyon különböző – akár egyetlen munkadarabtól kezdődő – gyártási tételek automatizált megmunkálását. „A BMO teljesítményét a rugalmasság és a termelékenység szorzatával írhatjuk le. Az általunk kifejlesztett szervo megfogó segítségével jelentősen megnő a rugalmasság, így az ügyfelek az egyedi termékváltozatok gyártását is automatizálhatják. Ez a jövő! – jelentette ki Maarten van Bun marketing menedzser. – Egy egyszerű robot vagy cobot ugyanazt a munkát ezerszer is képes elvégezni. De úgy gondoljuk, hogy a jövőben nagyobb valószínűséggel a kisebb terméksorozatok automatizálása lesz a feladat. Ezt hívjuk kötegelt automatizálásnak. Automatikusan legyárthatunk 1000 alkatrészt is, de több sorozatra oszolva, kisebb mennyiségekkel. Az eredmény egyszerre nagy termékmix és nagy mennyiség.”

Nagy termékmix és sorozatgyártás

A kis mennyiségek gyártási árrése általában magasabb, mint a tömegtermelés esetében. Ugyanakkor több munkát és ráfordítást igényel, ha a munkadarabokat manuálisan kell berakodni az egyes esztergálási és marási folyamatok között. Így az a megoldás, amely mind a nagy termékmixet, mind a nagy mennyiséget támogatja a fém- és műanyagiparban, képes megváltoztatni a játékszabályokat. A BMO Automation megközelítése a palettázás automatizálását azzal a lehetőséggel ötvözi, hogy az egyes munkadarabokat is teljesen automatikusan lehet berakodni. A „nagy termékmix – alacsony mennyiség” elvből tehát „nagy termékmix és nagy mennyiség” lesz.

Ezt többek között szervo-vezérlésű befogók teszik lehetővé, amelyek pontosságát és megbízhatóságát a FAULHABER hajtások garantálják. A szervo befogóban egy FAULHABER motor hajt egy hajtótengelyt, amely egy lineáris vezetékrendszer része. A megfogó a vezetékekhez csatlakoztatott ujjai a kívánt helyzetbe mozognak ahhoz, hogy a CNC-gépbe helyezzék a terméket. A munkadarab méretei az esztergálási vagy marási folyamat nyomán változhatnak. A szervo megfogó tehát automatikusan alkalmazkodik a megfogó ujjainak pozícionálásával, és teszi ezt anélkül, hogy a be- és kitöltési ciklus változna. Ennek eredményeként nem szükséges a befogócsere.

„A kutatásért és fejlesztésért felelős Harco Hermans a korábbi projektekből jól ismerte a FAULHABER-t és nagyon jó tapasztalatai voltak a Motion Control termékekkel kapcsolatban” – magyarázta Maarten van Bun. A megfelelő motort a FAULHABER weboldal Drive Selection Tool eszközével választották ki. A BMO Automation ugyanakkor technikai támogatást is kapott a FAULHABER-től, például a szkriptfájlok ellenőrzésében a BMO Intelligens vezérlő szoftverrel való kommunikáció szempontjából.

A fejlesztés körülbelül egy évig tartott, beleértve a referencia ügyfelekkel folytatott két hónapos tesztfázist is. A legnagyobb kihívást egy olyan megbízható megoldás integrálása jelentette, amely a lehető legkisebb mérettel és súllyal rendelkezik, ezáltal minimális hatással van a robot terhelhetőségére. „A FAULHABER nagyon kompakt és mégis nagy teljesítményű megoldást kínál mind a mechanikus, mind az elektronikus alkatrészek terén, amelyek igen meggyőző teljesítményűek.”

Kiemelkedően innovatív

A CNC-automatizálás szem előtt tartása, a sokéves tapasztalat, valamint a CNC-gépek gyártóival kialakított jó kapcsolat lehetővé teszi a robotika teljes integrálását. A BMO vezető szerepet tölt be az automatizálás és a digitalizálás területén, amit a három TechniShow Award jelölés is bizonyít. Az első jelölést2016-ban egy automatizálási megoldásért kapták, amelynek segítségével az egyes darabokat és sorozatokat zökkenőmentes folyamatban lehet gyártani. Ezt a befogóeszközök, paletták és termékek cseréje tette lehetővé. A jelölés idején ez volt az első valódi megoldás erre. 2018-ban a BMO-t a forradalmi Xenon szoftverért díjazták a Smart Industry 4.0 díjjal. A szoftvert a megmunkáló üzem CNC-gépeiből származó sokféle adat összegyűjtésére és összekapcsolására használják. 2020-ban a céget egymás után harmadszor is jelölték a Smart Centric E-Clamp termék miatt, de ezúttal nem nyert díjat.

Az automatizálásban az előny

„A CNC automatizálás növeli a termelékenységet, csökkenti a feldolgozási időt, és módot kínál a szakemberhiánnyal járó problémák elkerülésére – állapította meg Maarten von Bun. – Az automatizált robotikai megoldás előnye a Covid-19 járvány idején is bebizonyosodott. A koronavírus járvány nagy hatással volt a fémiparra. Az ügyfelek kezdetben konzervatívabbak voltak a beruházásokkal kapcsolatban. A hozzáállás azonban gyorsan változott, mivel világossá vált, hogy a CNC automatizálás nemcsak a jövőben, hanem napjainkban is képes megoldássá válni. A robot nem betegszik meg, és a BMO robotikai megoldással az ember még korlátozott munkaidő mellett is képes fenntartani a gyártási színvonalat.”

Az automatizált gyártás a helyi termelést is lehetővé teszi, kiküszöbölve a kihelyezett gyártás hátrányait, például a lezárt határokat, az utazás és az áruk mozgásának korlátozásait, a határ- és vámellenőrzések hosszabb meghosszabbodását és a lokális lezárásokat, amint azt a világjárvány során tapasztalhattuk.

Faulhaber BX4 5C

„Ha automatizálni szeretnénk, fontos, hogy olyan precíz eljárást hozzunk létre, ami folyamatosan garantálja a magas szintű biztonságot – foglalta össze Maarten van Bun – A pontosság és különösen a megismételhetőség nagyon fontos, mivel minden teljesen automatikusan történik, a hibaarány alacsony és automatizálási megoldások anélkül működnek, hogy az alkalmazottaknak jelen kellene lenniük. A folyamat megbízhatósága ezért elengedhetetlen. A Faulhaber termékei garantálják a minőséget, a biztonságot és semmit sem kell a véletlenre bíznunk. Tudjuk, hogy jók a termékek, amiket a Faulhaber átadott nekünk.”

