A teljesítmény nem méret kérdése

Miniatűr lineáris vezetősínek 2 és 3 mm sínszélességgel

Az MG sorozatba tartozó miniatűr lineáris vezetősínek már ultrakompakt 2-es és 3-as méretben is elérhetők. A profilsínvezeték tartós kenőegysége karbantartásmentes, hosszú működést biztosít.

A lineártechnikára specializálódott Hiwin 2-es és 3-as méretekkel bővítette az MG sorozatú miniatűr profilsínvezetékeket. Az új modellek a minimális méret ellenére kivételesen pontosak és tartósak. A Hiwin tartós kenőegysége már a miniatűr MG sorozat számára is megrendelhető.

Kicsi az MG, de precíz és tartós (Forrás: Hiwin GmbH)

Az egység akár 10 000 km-re is képes meghosszabbítani az első utánkenési intervallumot, ami sok esetben a termék teljes életciklusára elegendő. Az integráció ezért különösen azon alkalmazások esetében hasznos, amelyeket karbantartásmentes, hosszú távú működésre terveztek.

A professzionális lineáris vezetékek mostantól a legkisebb beépítési helyeken, például a chipgyártásban vagy az orvostechnikai alkalmazásokban is használhatók. Alacsonyabb súrlódás, szinte kopásmentes működés és állandó precizitás – most már kis formátumban is. Az MG sorozatú miniatűr lineáris vezetékek és a kenőegységek már konfigurálhatók a www.hiwin.hu oldalon.