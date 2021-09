A szerszám stabilitásának és élettartalmának növelése optimalizált keményfémmarókkal

A Seco Tools folyamatosan arra törekszik, hogy az elérhető legköltséghatékonyabb szerszámozási megoldásokat biztosítsa, és ennek jegyében rugalmas, rendkívül termelékeny keményfémmarókból álló új termékcsaládot jelentett be Jabro® JSE510 sorozat néven. Az acél, rozsdamentes acél, öntött vas, titán és bizonyos alumíniumtípusok megmunkálása során elért legalacsonyabb méterenkénti költségek biztosításához szükséges merevséghez, forgácstöréshez és élettartamhoz átalakított keményfémmarók kiemelkedő folyamatstabilitást kínálnak számos alkalmazási tartományban.

Az új kialakítás ötvözi a megbízhatóságot és a páratlan sokoldalúságot

Az új JSE510 újraoptimalizált kialakítása páratlan sokoldalúságot biztosít a termékcsalád előző változatára építkezve. Az új sorozatot az általános gépgyártóknak, szerződéses gyártóknak és szakosodott műhelyeknek, valamint a repülőgép-ipari, orvosi és autógyártási szektornak szánták. A kialakítást úgy optimalizálták, hogy megfeleljen a nehéz marási alkalmazásokhoz a sokoldalú keményfémminőségnek, a továbbfejlesztett polírozott SIRA bevonatnak és az erős, éles vágóéleknek köszönhetően. Az élettartam meghosszabbításához a szerszámok különféle fogosztású, rezgéscsillapító kivitellel és optimalizált spirálszöggel rendelkeznek.

„Ezek a keményfémmarók a kevésbé stabil megmunkálási körülmények között is biztosítják a termelékenységet, sőt még akkor is, ha a termelékenység és a szerszám élettartamköltségének optimalizálása miatt nagy terhelésnek teszik ki őket” – mondta Rob Mulders, a keményfémmarók globális termékmenedzsere. „Sokoldalúsága miatt a JSE510 sorozat különösen hasznosnak bizonyulhat, amikor a műhelyek szerszámozási költségei megnőnek az alkalmazások és az anyagok változatossága miatt. Ezek a műhelyek az új szerszámsorozat nagyobb alkalmazási köre révén a termelékenység maximalizálása mellett is csökkenthetik a szerszámkészletüket.”

Különféle szerszámok, geometriai kialakítások és hosszok

A Jabro® JSE510 termékcsalád 216 szerszámot tartalmaz négy geometriai kialakítással, továbbá a háromés négyélű típusnál két hosszváltozat érhető el: normál (LV2) és hosszú (LV3). A kétélű JSE512 könnyedén megbirkózik a hélikus interpolációs lejtősmarás, a kiemeléses fúrás, a reteszhorony kialakítása és beszúrás során keletkező nagy forgácsokkal, ugyanakkor a háromélű JSE513 általános marási teljesítménye miatt egyaránt alkalmazható lejtőmaráshoz, teljes beszúráshoz és oldalmaráshoz. A négyélű JSE514 ideális az optimalizált oldalmaráshoz és beszúráshoz, valamint a dinamikus maráshoz. Végül, a JSB512 keményfémmaró gömbvégű geometriája biztosítja az alkatrészek forgácsolásához és az egyéb gömbvégű alkalmazásokhoz szükséges rugalmasságot.

Az új Jabro® JSE510 sorozat jellemzőivel és teljesítményével kapcsolatos további információkért látogassa meg a Seco keményfémmarókkal foglalkozó termékoldalát.