A Prima Power bemutatta a LASERDYNE® 811 3D fiber lézervágó rendszert

Nagysebességű hegesztési, fúrási, vágási, valamint DED additív gyártási képességek

Címkék: fiber lézer Lang & Társai Kft. lézer lézeres vágás lézertechnológia Prima Power

A Prima Power Laserdyne bemutatta a lézeres megmunkálás következő generációs gépei előfutárának számító LASERDYNE® 811 berendezést. A LASERDYNE 811 gépet a legmodernebb hardver- és szoftverfejlesztésekkel vértezték fel a rugalmas és precíziós lézeres megmunkáláshoz, mindezt ráadásul egy megfizethető és kompakt platformon. A gép, a vezérlő és a lézerforrás kombinációja egy költséghatékony, nagy sebességű és megbízható gyártóberendezést eredményezett mind a kicsi, mind a nagy gyártási darabszámokhoz, amely teljes mértékben képes kiaknázni a fiber lézertechnológia előnyeit.

A gép a szükséges rugalmassággal és pontossággal rendelkezik a kis és közepes méretű munkadarabok hegesztési, fúrási, vágási és DED (Direct Energy Deposition – közvetlen energiával történő rétegezés) additív gyártási feladatainak optimalizált lézeres feldolgozásához. A munkakamra 1 100 × 800 × 600 mm (X / Y / Z) méretű. A tengelysebesség mindhárom irányban meghaladja az 50 métert másodpercenként 1,2 g gyorsulás mellett. A gépet arra tervezték, hogy verhetetlen legyen az elfoglalt alapterületre vetített hatékonyság terén.

A gép kifejlesztése során kifejezetten figyeltek arra, hogy teljes mértékben ki tudja használni a BeamDirector® előnyeit. A további két mozgástengely (C és D) a munkadarab nehezen elérhető pontjaihoz is hozzáférést biztosít, ezenkívül pontos sugárvezetést és a legnagyobb rugalmasságot biztosítja egy 5 tengelyes lézerrendszerben. A 90 fordulat/perc fordulatszámú BeamDirector 15 ívmásodperc ismétlési pozicionálási pontossággal rendelkezik. A BeamDirector ezenkívül a lézeres megmunkálást az alkatrész felületétől számított 90°-tól (a felületre merőleges) 10°-ig támogatja a tengelyek teljes úthosszán.

Az S94P CNC-vezérlő rendkívül hatékony ellenőrzést biztosít a mozgásrendszer felett, és ami a legfontosabb, a megmunkálási paraméterek felett, így az iparág leghatékonyabb lézeres feldolgozása mellett a folyamatminőség is maximalizálható. Az impulzusvezérelt S94P képes valós idejű impulzust biztosítani, igény szerint beleértve minden egyes lézerimpulzus egyedi idő- és térbeli alakját. Az S94P vezérlő hét szimultán mozgástengelyt felügyel, valamint – az automatizálási igényektől függően – akár további tengelyeket is. Ezáltal könnyen integrálhatók a különféle automatizálási megoldások a munkadarab kezeléséhez, az alkatrészek be- és kirakodásához, valamint egyéb feladatokhoz. Mint minden Prima Power Laserdyne géphez, a LASERDYNE 811-hez is a Windows 10-et támogató legújabb sztenderd szoftver tartozik. A szoftverkörnyezet magában foglalja a SmartTechniquesTM teljes készletét a lézerfolyamat optimalizálása és a ciklusidők lerövidítése, valamint a folyamatminőség és -konzisztencia javítása érdekében. Mint mindig, a szoftverfrissítések ingyenesen állnak rendelkezésre.

A LASERDYNE 811 az MTConnectTM valós idejű paraméter- és adatfolyam-használattal, valamint a Prima Power Laserdyne által kifejlesztett SPC folyamatadat-jelentési és -tárolási képességgel támogatja az Ipar 4.0 kompatibilis gyártókörnyezet létrehozását.

A LASERDYNE 811-hez választható opciónak számító FastTrim és a FastSuite II CAD/CAM szoftverek a teljes hattengelyes interpolációt támogatják. A DED additív gyártási feladatokhoz használt AMExpress CAD/CAM opcióval és CAM gyártószoftverrel egyszerűen állíthatók elő az alkatrészprogramok.

A BeamDirector és a könnyen használható LASERDYNE fúvókák széles választéka révén a gép néhány másodpercen belül képes váltani a hegesztésről a vágáson át a fúrásra és fordítva, ami extra rugalmasságot kölcsönöz a berendezésnek.

A LASERDYNE 811 jelenleg talán a legfejlettebb lézeres megmunkálóberendezés, ami elérhető a 2D és 3D hegesztéshez, fúráshoz, vágáshoz, valamint a közvetlen energiával történő rétegezéshez.

A lézeres megmunkálás négy fő kategóriája

Hegesztési alkalmazások: A hegesztést mindig is magasan kvalifikált és munkaigényes tevékenységnek tekintették, és sok tekintetben valóban annak számít. Egy tapasztalt hegesztő tudja, hogy a hegesztés minőségét nem lehet a külalak alapján megítélni. A hegesztés minőségét a folyadékfázis során bekövetkező anyag- és gázkölcsönhatások, valamint a lehűlési fázis során az anyagok kötése határozza meg.

A LASERDYNE® gépek biztosítják, hogy a lézersugár és így az energia nagyon szabályozott körülmények között jusson a munkadarabra. A gázkezelés kritikus fontosságú a végeredmény szempontjából, ezért a LASERDYNE sokféle fúvókakialakítást, illetve áramlásszabályozó hardvert és szoftvert tartalmaz, amik lehetővé teszik az összetett geometriák hozaganyaggal vagy a nélkül történő hegesztését. Ez megismételhető hegesztési folyamatokat és kiváló minőségű alkatrészeket eredményez mélyreható hegesztési ismeretek nélkül is.

A speciális ötvözetek (pl. bóracél, nagy szilárdságú nikkel-, króm- és titánötvözetek) növekvő használatával új kihívások merülnek fel a hegesztéstechnikában, mivel ezen anyagok feldolgozási paraméterei meglehetősen szűk határok között mozoghatnak. Optimális fiber lézer paraméterekkel a hegesztési folyamat nagyon szigorúan szabályozható, és a korábban nehezen hegeszthető anyagok ma már rutinszerűen hegeszthetők gyártási körülmények között.

Az impulzustulajdonságok szabályozásának és a sugár alakításának képessége lehetővé tette a korábban nehézkes vagy lehetetlen anyagok hegesztését. Ilyen például a nagyon vékony alumínium, réz, öntöttvas, a nagy széntartalmú acélok és sok más ötvözet, amiket a hagyományos módszerekkel nem lehetett hegeszteni. A hegesztéstechnika fejlődése azonban oda vezetett, hogy a LASERDYNE Applications Group™ közzétette a Welding 101 és a Welding 102 PDF-fájlokat, amelyek az ezen fontos folyamatban bekövetkező változásokat rögzítik.

Fúrási alkalmazások: A BeamDirector és a fiber lézertechnika kombinációjával precíz lézersugár jut a munkadarabra olyan szögekben, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Ez a pontosság lehetővé teszi a megfelelően vezérelt lézer számára, hogy ütvefúrás vagy lékelő fúrás révén nagyon gyorsan hozzon létre lyukakat a munkadarabban. Számos Nd:YAG lézer- és szikraforgácsoló folyamatot váltottak le fiber lézer megoldásokkal, elképesztő eredményeket elérve a termelékenység és a minőség terén. Erre példa a szárazföldön, illetve a repülőgépekben található turbinák hűtőlyukainak, szűrőalkatrészeinek, diffúzorainak és fúvókáinak gyártása.

Vágási alkalmazások: A LASERDYNE gépek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a gyártásban és a fejlesztésben, gyakran csökkentve az alkatrészek számát és javítva a végtermék általános minőségét. A terméktervezők ismerik az alkatrészek fémlemezből lézerrel történő hagyományos 2D vágását, de nem mindig járatosak a 3D lézeres megmunkálásban. A tervezők szabadon használhatják a csöveket, a fémnyomott, a hidroformált és a mélyhúzott alkatrészeket, hogy jobb és költséghatékonyabb megoldásokat hozzanak létre olyan esetekben, amikor többtengelyes rendszert használnak az alkatrész vágásához, vagy olyan komplex geometriákat vágnak, amelyek kihívást jelentenek a hagyományos szerszámozás számára. A bonyolult összeállítás helyett alkalmazhatunk formázást vagy trimmelést, hogy költséghatékonyabban dolgozzunk és csökkentsük az utómunka szükségességét. Az autóipar és az általános gyártási műveletek lézeres vágást alkalmaznak a folyamatciklusok lerövidítésére. A lecsökkent szerszámköltség és az anyagok tekintetében tapasztalható rugalmasság együttesen a lézervágás gyors térhódításához vezet.

DED (Direct Energy Deposition – közvetlen energiával történő rétegezés): A Prima Additive DED gyártórendszerek a LASERDYNE platform folyamatstabilitásán és pontosságán alapulnak. A porterítés, a lézerteljesítmény és a védőgáz-adagolás pontos és valós idejű ellenőrzése lehetővé teszi a por különféle egyedi alkatrészekké történő beolvasztását vagy a fémfelületek újjáépítését, amelyeket ezután az OEM méreteknek és specifikációknak megfelelően lehet megmunkálni. A kopott szerszámok és alkatrészek mostantól újjáépíthetők az élettartam meghosszabbításához. DED-eljárással gyakran olyan alkatrészek készülnek, amelyek hagyományos gyártási műveletekkel nem, vagy nem költséghatékonyan állíthatók elő. Jó példa erre a tengelyek vagy a kopott felületek újjáépítése, a turbinalapátok javítása és az egyedi alakú házak/pajzsok gyártása.

A LASERDYNE 811 a kivezetett LASERDYNE® 780 gép utódjának tekinthető. A LASERDYNE 811 továbbfejlesztett dinamikával, pontossággal, folyamatirányítással, naprakész operációs rendszerekkel rendelkezik, és számos automatizálási lehetőséget támogat.

A Prima Power Laserdyne több mint 40 éve épít világszínvonalú lézeres megmunkáló rendszereket, és széles körű szakértelemmel rendelkezik a lézertechnika terén. A LASERDYNE® Application Group™ sok szervezetnek segít abban, hogy az adott alkalmazáshoz vagy anyaghoz hozzanak létre új lézeres megmunkáló megoldásokat. A kompetencia, az új lézertípusok, valamint a LASERDYNE vezérlőtechnológia javítják a minőséget és csökkentik a ciklusidőket, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

További információ:

Lang & Társai Kft.

Holczer Dávid, értékesítés és szaktanácsadás

Tel.: +36 70 397 7388

E-mail: david@langtool.hu

www.primapowergepek.hu